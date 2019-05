El anuncio de la película Sonic the Hedgehog generó un gran revuelo que derivó en una decepción total cuando se descubrió el diseño final del carismático erizo azul, símbolo y mascota de SEGA desde los años noventa.

Rescatar a un personaje tan mítico y que ha teniendo tanto peso en la industria de los videojuegos no es fácil, y entiendo a la perfección que adaptar su estética a una película de acción es todo un desafío, pero la verdad es que lo que mostró Paramount fue todo un despropósito.

No es necesario humanizar a Sonic hasta ese extremo, bastaría con mantener el corte clásico que mostró el personaje en su primer videojuego para Mega Drive, sin más.

El caso es que al final la enorme oleada de críticas que ha recibido el diseño de Sonic en esta película no ha caído en saco roto. Paramount y SEGA han confirmado que han decidido retrasar su estreno a 2020 para introducir cambios en el personaje principal, todo con el objetivo de conseguir un diseño que se ajuste más al aspecto clásico que tanto recordamos.

La nueva fecha de estreno ha quedado fijada para el 14 de febrero de 2020, un día que, casualidades de la vida, coincide con la celebración de San Valentín, el día de los enamorados.

Quedamos a la espera de ver con qué nos sorprende el equipo de diseñadores de la película. Está claro que el hecho de que hayan reconocido el gran error cometido a nivel de diseño es positivo y dice mucho del buen hacer de Paramount y de SEGA, pero debemos controlar nuestras expectativas.

En un principio el diseño debería mejorar de forma notable, pero estamos hablando de un personaje de ficción que ha recibido varios «lavados de cara» durante las últimas décadas, así que estoy convencido de que por mucho que afinen el tiro su aspecto final nunca gustará a todo el mundo.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76

— Jeff Fowler (@fowltown) 24 de mayo de 2019