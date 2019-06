25 años de FreeDOS, el sistema operativo que desafió a Microsoft

A pesar de que el triunvirato que mantienen Windows, MacOS y las distribuciones de GNU/Linux es evidente, en MC siempre nos gusta recordar que existen muchas otras opciones, quizás menos populares pero siempre interesantes. En unos días celebraremos el 25 aniversario de FreeDOS, un sistema operativo con una historia apasionante que merece la pena recordar.

Para descubrir el origen de FreeDOS debemos remontarnos a 1994. Microsoft dominaba (todavía más que ahora) el sector de la informática y tenía muy claro que MS-DOS debía ser desterrado: el futuro pasaba, sí o sí, por el flamante Windows 95.

Sin embargo, no todo el mundo estaba de acuerdo con esa decisión. Jim Hall, un físico de la Universidad de Winsconsin-River Falls muy aficionado a la informática y que había tocado desde BASIC a UNIX o las primeras distros de GNU/Linux se enamoró del potencial de MS-DOS. Cuando leyó en la prensa especializada que Microsoft había decidido abandonarlo, publicó el siguiente anuncio en un grupo de conversación llamado comp.os.msdos.apps.

ANNOUNCEMENT OF PD-DOS PROJECT:

A few months ago, I posted articles relating to starting a public

domain version of DOS. The general support for this at the time was

strong, and many people agreed with the statement, «start writing!»

So, I have…

Announcing the first effort to produce a PD-DOS. I have written up a

«manifest» describing the goals of such a project and an outline of

the work, as well as a «task list» that shows exactly what needs to be

written. I’ll post those here, and let discussion follow.

If you are thinking about developing, or have ideas or suggestions for

PD-DOS, I would appreciate direct email to me. If you just want to

discuss the merits or morals of writing a PD-DOS, I’ll leave that to

the net. I’ll check in from time to time to see how the discussion is

going, and maybe contribute a little to what promises to be a very

polarized debate!

I am excited about PD-DOS, and I am hoping I can get a group started!

–James Hall

PS — of course, if this already exists, please point me to the group

leader so I can at least contribute!

Hall confundió los conceptos de software libre y dominio público, decidiendo bautizarlo como PD-DOS (Public Domain-Disk Operating System) y no sería hasta finales de julio cuando se le cambio el nombre a Free-DOS (que luego derivó en FreeDOS). Para entonces varios desarrolladores ya habían contactado con Jim Hall con el objetivo de desarrollar el nuevo sistema operativo.

FreeDOS es un proyecto que nació de la colaboración entre un grupo de desconocidos que, gracias a la ingeniería inversa, consiguieron construir una réplica funcional de MS-DOS. En este punto, merece la pena recordar que Microsoft no liberó el código original de MS-DOS hasta 1994.

La primera alpha de FreeDOS llegaría en septiembre de 1994, iniciando un roadmap que no se ha detenido en 25 años y que podéis consultar con detalle en la web oficial. A día de hoy, FreeDOS es mucho más que un clon de MS-DOS e incluye muchas características que no estaban presente en el original como el soporte para el hardware actual, para FAT32, posibilidad de usar nombres largos, soporte para multidioma y mucho más.

A día de hoy, fabricantes como Dell, MSI o HP han incorporado FreeDOS como sistema operativo de serie en algunos de sus sistemas. También se suele utilizar como medio de arranque para tareas de actualización de firmware y forma parte de algunos proyectos independientes, como el reproductor FED-UP, la distro para niños FUZOMA o el fork XFDOS, entre otros muchos.

FreeDOS solo requiere un PC con al menos 640 Kbytes de memoria (seguro que os habéis acordado de una cita que nunca existió) y es compatible con casi la totalidad del software que fue escrito para funcionar con MS-DOS. Admite ejecutables de todo tipo y puede ejecutar varias versiones de Windows, a pesar de los esfuerzos de Microsoft para evitar que iteraciones como 95, 98 o Me funcionen sobre algo distinto al MS-DOS original.

¿Quién necesita FreeDOS en 2019?

Es probable que hayáis esbozado media sonrisa mientras leéis estas líneas. En un mundo de interfaces gráficas increíbles, multitarea real o cloud computing ¿quién quiere volver a los vetustos comandos de un sistema operativo de los años 90? Pues a tenor de los datos, parece que bastante gente encuentra FreeDOS muy útil, superando las 30.000 descargas en los últimos 4 años.

El propio James Hall reconoce en la web oficial del proyecto que FreeDOS se usa principalmente en tres escenarios:

Para ejecutar juegos clásicos de MS-DOS.

de MS-DOS. Para ejecutar software heredado que no funciona bien en versiones nuevas de Windows.

que no funciona bien en versiones nuevas de Windows. Para el desarrollo de sistemas integrados, como el que gobierna pequeños dispositivos con grandes limitaciones de hardware.

Como ya hemos comentado, FreeDOS también es la opción elegida por algunos fabricantes para vender equipos con un sistema operativo gratuito y que no requiere configuración. Conscientes de que la mayoría de usuarios terminarán instalando otro, FreeDOS es una opción que no necesita drivers ni configuración (como sí ocurre con Windows o GNU/Linux) y se instala en segundos. De esta forma, reducen el precio final y evitan entregar un PC que ni siquiera puede arrancar correctamente.

FreeDOS es hoy un proyecto libre y colaborativo, en continuo desarrollo y que llegará hasta donde la comunidad de usuarios necesite. No es nada fácil sobrevivir 25 años (que se lo digan OS/2), así que Jim Hall y todos los que lo han hecho posible tienen mucho que celebrar. El próximo 29 de junio FreeDOS cumplirá un cuarto de siglo.

Más información | FreeDOS