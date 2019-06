El futuro de los tablets es bastante oscuro y la noticia del «abandono» de Google del segmento no invita al optimismo. Aunque conviene matizar que la «salida» se refiere a la comercialización de tablets de marca propia Pixel y no al soporte de Android y Chrome OS que seguirá manteniéndose para sus socios OEM, la posición del gigante de Internet no augura nada bueno para el sector.

Aunque los gurús poco informados apuntaban que los tablets estaban destinados a «reemplazar el PC», las ventas siguen en caída libre y la industria acumula casi veinte trimestres consecutivos de descensos. Sigue siendo un segmento importante, pero los nuevos modelos no ofrecen innovaciones significativas que inviten a los actuales propietarios a actualizar y tampoco se atisba una masa importante de nuevos compradores. Realmente, solo Apple mantiene un negocio sustancial en torno a los iPads.

Los motivos son conocidos. La apuesta por los teléfonos inteligentes de gran tamaño -phablets- con tamaños de pantalla de hasta 7 pulgadas han canibalizado por completo la gama baja de tablets y solo modelos muy económicos -como los Fire de Amazon- son capaces de sobrevivir. Por otro lado, los grandes fabricantes de ordenadores personales se han puesto al día y hoy abunda la oferta de diseños híbridos, convertibles y 2 en 1, que ofrecen funciones de PC y también de tablets, en una compra más interesante para una buena parte de usuarios. Así las cosas ¿Qué mercado queda para la tableta electrónica? Repasamos los inicios, presente y el futuro de los tablets como análisis de situación.

Inicios

Aunque los usuarios más jóvenes o menos informados puedan pensar que los tablets fueron inventados por Apple con los iPad, nada más lejos de la realidad, ya que cuarenta años antes, la genial película de Stanley Kubrick ’2001: una odisea en el espacio’ (1968) mostraba a los astronautas Bowman y Poole manejando un dispositivo electrónico cuyo diseño podría pasar perfectamente por un tablet actual.

Antes, incluso, en la década de los 50, fue presentado un dispositivo electrónico denominado “Styalator” destinado a escritura electrónica y más tarde, el grupo de investigación militar estadounidense DARPA desarrolló el “Rand Tablet” que avanzaba funciones similares.

Dicen las crónicas, que inspirado en lo visto en la película de Kubrick, el profesor, programador y científico Alan Kay creó a finales de los años 60 el concepto Dynabook, que convertido en prototipo unos años después en la gran Xerox, sentó las bases de diseño de ordenadores portátiles y Tablets PC que se comercializarían después.

Es considerado el primer “tablet” tal y como ahora lo conocemos. Tras pasar por Atari como jefe científico, Kay llegó al departamento de I+D de Apple Computer de la mano de Steve Jobs. Su influencia es, por tanto, considerable.

Desarrollo

El iPad no fue el primer tablet de Apple y ya en 1983 había presentado como extensión a los ordenadores Apple II un dispositivo denominado “Bashful”. En 1987 presentó un vídeo conceptual de un tablet futurista que respondía ante comandos de voz y que era conocido como “Knowledge Navigator”. Hasta la llegada del iPad, Apple desarrolló una decena de modelos que ya mostraban como podría ser su tablet.

Otro dispositivo a destacar llegó de la mano de Samsung en 1989. Conocido como Gridpad Pen Computer, tenía una pantalla de 10 pulgadas y soportaba lápices ópticos sobre sistema operativo MS-DOS.

En 1991, un investigador de Microsoft presentó un vídeo que contemplaba algunas funciones de interacción con pantallas táctiles que son básicas en los tablets actuales, como el “deslizar para desbloquear” que precisamente fue objeto de debate y demanda de Apple contra Samsung por cuestiones de copyright.

En 1994, la compañía Knight Ridder, presentó su propio tablet, un diseño rectangular con pantalla táctil de cristal y soporte para dedos y lápices ópticos que seguramente marcó el camino a seguir por otros fabricantes.

A finales de siglo, Intel presentó el Intel Web tablet, uno de los equipos creados por el gigante del chip dentro de su rama de investigación y en la tarea de explorar nuevas oportunidades de negocio. La comercialización del Intel Web Tablet fue cancelada para no competir con sus socios OEM cuando las primeras unidades iban a ser enviadas a la cadena minorista Circuit City. Diez años antes de la llegada al mercado del iPad, podría haber dado un vuelco completo a la historia posterior.

A comienzos del siglo XXI, Microsoft acuñó el término Tablet PC para denominar los dispositivos que a medio camino entre tablets y computadora personal móvil estaba gobernado por el sistema operativo Windows XP Tablet PC Edition. Fruto del mismo, se comercializaron modelos como el HP Compaq tablet PC con un teclado girable y desmontable, primeros conceptos de los modernos ‘2 en 1’ y que hoy podemos ver concretados (siempre guardando las distancias) en modelos como el HP Elitebook Revolve.

En 2001, el por entonces primer productor mundial de móviles, presentó el Nokia 510 webtablet, de casi dos kilos de peso y una pantalla táctil de diez pulgadas que dicen provocó un gran interés en el CEO de Apple, Steve Jobs.

LG Electronics presentó en la feria CeBIT de Hannover de 2001 un dispositivo denominado iPad Digital. Salvando las grandes distancias tecnológicas era idéntico en diseño, concepto y funcionamiento a los tablets actuales. Estaba gobernado por un sistema operativo basado en el kernel Linux 2.4, contaba con soporte para dedos y lápices ópticos, un navegador web integrado, reproducía archivos MP3 y MPEG4, ranuras de expansión flash y PCMCIA, así como acceso a Internet mediante norma Wi-Fi 802.11b.

LG nunca llegó a comercializarlo aunque es una buena muestra de lo que llegaría en la primera década del siglo XXI. Un montón de modelos que puedes revisar en este resumen de historia de los tablets.

iPad, llega la revolución

Apple no inventó el concepto tablet, aunque es justo reconocer que el lanzamiento del iPad original a comienzos de 2010 supuso “un antes y un después” en el segmento. Un empeño del propio Jobs cuya visión y sentido de la oportunidad aprovechando el tirón del iPhone, quedó patente para abrir al público masivo una categoría de producto que hasta entonces era meramente testimonial y reducido a ámbitos profesionales y/o corporativos.

“Mágico y revolucionario” según Jobs, el marketing de Apple apuntó fuerte por un dispositivo que mejoraba todo lo visto anteriormente en el sector. Esencialmente se trataba de un iPhone gigante con diseño espectacularmente ligero y delgado gracias a un chasis unibody de aluminio.

Su pantalla IPS multitáctil de 9,7 pulgadas ofrecía un funcionamiento perfecto junto al sistema operativo iPhone OS 3.2, versión optimizada para tablets del que la firma empleaba en los iPhones y como ella derivada del Mac OS X. El uso de un SoC ARM de diseño propio y bajo consumo permitía una autonomía de diez horas. Contaba con versiones Wi-Fi y 3G y ofrecía accesorios como un dock con teclado.

Su éxito comercial fue rotundo vendiendo 300.000 unidades en su primer día de comercialización, más de 3 millones en los primeros tres meses y 15 millones de unidades cuando se lanzó el iPad 2. Ventas millonarias que se han sucedido en próximas generaciones del iPad y que han tenido gran influencia en el desarrollo global de tablets del resto de fabricantes.

Apple reforzó su posición en tablets con el lanzamiento del ipad Mini, un tablet de la “generación de las 7 pulgadas” aunque en realidad su pantalla casi roza las 8 pulgadas. Más que en la batalla de precio (el iPad mini no es económico), se trataba más de una batalla de posicionamiento en un formato más manejable y que ofrecía mayor diversidad al usuario.

También fue un éxito de ventas. Los iPad siguen siendo los modelos de tablet más vendido del mercado, Apple el primer fabricante e iOS (hasta septiembre de 2013) la primera plataforma del mercado.

Android – Google Nexus

Cuando Apple presentó el iPad, Google estaba inmerso en la batalla por superar con Android las ventas de los iphones. El lanzamiento del tablet no pasó desapercibido y los principales fabricantes Android comenzaron a comercializar modelos bajo el sistema, con diseños similares al iPad.

Uno de los primeros modelos fue el Galaxy Tab de Samsung presentado en la feria IFA de Berlín de 2010. Con 7 pulgadas ofreció otro tipo de segmento de mercado, el tablet de bajo coste y tamaño. A partir de ahí, y bajo la misma estrategia Google de ofrecer el sistema operativo libre de royalties, llegó en 2010-2011 un buen puñado de primeros modelos bajo el Android 3.0 como el Motorola Xoom, el Toshiba Tablet u otro Galaxy tab esta vez de 10 pulgadas para competir directamente con el iPad.

A partir de ahí, la historia es más conocida. A medida que Apple actualizaba los iPad llegaban al mercado incontables modelos con Android de múltiples formatos y precios. Era cuestión de tiempo que Apple perdiera el dominio en tablets a manos de Android al igual que sucedió en el sector del smartphone. También por primera vez, los ingresos relacionados con el hardware de tablets alcanzaron la paridad entre las dos plataformas líderes. Un hecho significativo ya que históricamente Apple había conseguido acaparar la mayor parte de los ingresos por tablets.

Otro hecho destacable tuvo lugar cuando Google comercializó sus propios tablets serie Nexus como ya había hecho en smartphones. La firma de Internet utilizó a socios como ASUS o Samsung para la fabricación de unos tablets Nexus bien acogidos por el mercado, por su relación características/precio y por incluir las versiones de Android más avanzadas y puras, sin interfaces personalizadas.

Windows – Microsoft Surface

A pesar de vender dispositivos Tablet PC una década antes de la llegada del iPad y al igual que sucedió con la llegada del iPhone, el lanzamiento del tablet de Apple pilló con el paso cambiado a grandes actores de la industria como Microsoft e Intel. Los intentos con los modelos de nueva generación bajo un sistema no específico para tablets como Windows 7, solo tuvieron algo de aceptación en el mercado empresarial.

La respuesta llegó con Windows 8, criticado por un sector de amantes del escritorio clásico Windows pero con un soporte completo para tecnologías táctiles y una interfaz que más allá de los gustos de cada usuario, era completamente nueva.

Además, Microsoft introdujo un movimiento estratégico relevante que ya había empleado Google: ofrecer tablets bajo marca propia Surface, lo que hizo preguntarse a los analistas si Microsoft quería convertirse en una segunda Apple ofreciendo hardware y software. El movimiento fue criticado por algunos socios como Acer aunque Microsoft explicó que solo pretendía impulsar la plataforma. Plataforma que acabó en fiasco con la variante Surface RT (Windows 8 RT con ARM).

Como el resto de fabricantes, Microsoft abrió la puerta a tablets de medio formato y bajo precio, que en buen número llegaron al mercado con un precio tan competitivo como los modelos con Android, gracias a la subvención de los procesadores Intel Atom utilizados y la entrega gratuita a los OEM del sistema Windows 8.

Hoy, Surface Pro con Windows 10 es una referencia en el segmento del 2 en 1, con modelos similares de todos los OEM que trabajan con Windows, especialmente en la gama premium y/o profesional.

¿Cuál es el futuro de los tablets?

Tras el espectacular aumento de ventas de dos dígitos en los años posteriores al lanzamiento del iPad el segmento se ha ido desangrando. Su inspiración para la creación de ordenadores híbridos (detachables, convertibles, 2 en 1…) ha sido clara y por ahí viene una parte de la caída de ventas. Otra llega del aumento del ciclo de reemplazo de los propios tablets. Simplemente, los nuevos modelos no ofrecen innovaciones destacables que convenzan al usuario de la necesidad de actualizar.

En cuanto a la marca blanca y los mercados emergentes que han sostenido el segmento en años anteriores, son los que más están cayendo y solo las soluciones de muy bajo coste como los Fire de Amazon parecen tener camino para seguir creciendo, aún sin beneficios (en venta de hardware) para su productor. Como decíamos más arriba, solo Apple con los iPads mantiene un negocio consistente, aunque sus ventas también han caído desde sus mejores años.

Por último, tenemos la era del phablet. La extraordinaria versatilidad de los móviles inteligentes modernos ha canibalizado la venta de cámaras fotográficas compactas o la de consolas portátiles de videojuegos. Y también la de tablets. A medida que siguen aumentando de tamaño y se acercan a las diagonales de los tablets, la apuesta primaria del usuario es la de adquirir un móvil y no un tablet.

Resumiendo. La noticia del «abandono» de Google del segmento no invita al optimismo y el futuro de los tablets sigue siendo bastante oscuro.