Antiguamente en las oficinas todo el mundo trabajaba con máquinas de escribir, lo que llenaba los espacios de trabajo de un constante ruido de tecleo, y que acabó derivando en la llegada de los teclados de membrana. Pasando así los teclados mecánicos al plano gaming, el Razer Blackwidow Lite Mercury se presenta como un periférico entre ambos mundos.

Pensado para su uso en la oficina, se trata de un teclado mecánico compacto, eso sí, con el respaldo de los pistones mecánicos de la marca gamer, ofreciendo así una precisión y una experiencia profesional.

Especificaciones Razer BlackWidow Lite Mercury

Interruptores: Razer Mecánicos Orange (silenciosos) con una vida útil de hasta 80 millones de pulsaciones

Tecnología Anti-Ghosting hasta 10 teclas

Tasa de sondeo: 1.000 Hz Ultrapolling

Iluminación: Individual blanca para todas las teclas

Dimensiones: 361 x 133 x 36 milímetros

Peso: 661 gramos

Software: Razer Synapse 3

Conectividad: Cable trenzado micro-USB de 1,8 metros con salida USB 2.0

Otros: Compatible con la programación de macros, opción de modo de juego

Concretamente, este teclado contará con los Razer Mechanical Switches Orange, la variante más silenciosa de los mismos, y que además requieren de una fuerza de actuación menor, de sólo 45 gramos, y un punto de actuación situado en los 1,9 mm de sus 4 mm de recorrido total.

En cuanto a su diseño, como su propio nombre indica, se trata de una reversión del Blackwidow, reducido a un tamaño más compacto, omitiendo el panel numérico en la parte derecha y con un nuevo acabado más discreto y sofisticado.

Sin embargo, podemos observar algunos detalles del original todavía presentes, manteniendo por ejemplo una característica iluminación bajo todas las teclas teclado. Sin embargo, y debido a su orientación al ámbito laboral, contaremos con una opción única de luz blanca y sin efectos.

Pese a esto, el Razer Blackwidow Lite Mercury seguirá contando con el soporte completo a través del software Razer Synapse, a través del cual podremos configurar las funciones de sus teclas y los perfiles almacenables, y la intensidad de la retroiluminación.

En cuanto a su utilización, lo primero de todo es aclarar que por el momento existe un modelo único con distribución QWERTY US, lo que podría dificultar su uso para algunos usuarios al cambiar varias teclas y símbolos respecto al teclado español.

Dicho esto, existen algunos sectores donde la distribución americana supone incluso un plus, como por ejemplo la programación, gracias a que este tipo de teclados cuenta con una mejor optimización para los símbolos utilizados. No obstante, Razer nos asegura que tienen planeada la llegada de una versión española para el futuro, aunque todavía no nos pueden confirmar una fecha fija.

Por todo lo demás, la experiencia de uso resulta completamente sobresaliente, con una pulsación robusta pero no muy dura que nos asegura una precisión de escritura más cómoda y optimizada. Aquellos que no hayan trabajado anteriormente con un teclado mecánico pueden tardar un poco en acostumbrarse a él, pero sin duda acabarán notando una gran diferencia positiva a la larga.

En cuanto a su uso para gaming, algo que también publicita Razer, la verdad es que resulta prácticamente idéntica a la del resto de sus teclados. Como única pega, cabría destacar la posición única de sus pestañas de altura con un recorrido de 3,6 centímetros, o el hecho de que no exista un reposamuñecas adaptado a su tamaño compacto.

Sin embargo, en este apartado es donde más reluce su tasa de respuesta ultrapolliting de 1.000 Hz y la tecnología de disparo instantáneo, que nos aseguran una reducción del retardo entre las pulsaciones y su acción hasta un punto prácticamente imperceptible. Y es que el hecho de que este teclado sólo cuente con una conexión mediante cable, ayuda a que nos mantengamos alejados de posibles interferencias.

Con precio bastante asequible dentro de los estándares de la marca (aunque tratándose todavía de precios elevados) el Razer Blackwidow Lite Mercury está ya disponible por 89,99 dólares, manteniendo el mismo precio que su modelo negro. Por último, cabe mencionar que este teclado cuenta con la compatibilidad sin software para las consolas de Microsoft.