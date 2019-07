El CEO de Slightly Mad Studios, Ian Bell, ha confirmado que Project CARS 3 será anunciado muy pronto y que supondrá un salto enorme frente a Project CARS 2, un comentario que ha acompañado de calificativos como «revolucionario» y «rompedor».

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que Bell está dando a entender de forma tácita que Project CARS 3 está siendo desarrollado con PS5 y Xbox Scarlett en mente, y que aprovechará el potencial de esas consolas de nueva generación para poder ofrecer esa experiencia «rompedora» de la que ha alardeado a bombo y platillo.

Ian Bell es conocido por su tendencia a generar unas expectativas exageradas, y esta primera confirmación de Project CARS 3 no ha sido una excepción. Según el ejecutivo dicho juegos era «un 200% mejor que Project CARS 2«. Sí, es una descripción muy vaga acompañada de un porcentaje para «hacer bulto», pero si profundizamos un poco y atamos cabos tirando de informaciones anteriores podemos sacar algunas conclusiones interesantes:

En resumen, Project CARS 3 traerá un apartado gráfico totalmente renovado que superará claramente lo que hemos visto en las dos entregas anteriores, y también ofrecerá un sistema de físicas mejorado y un rendimiento más estable, tres claves que, puestas en conjunto, encajan con el trasfondo de ese «hype» que ha generado Ian Bell.

Será interesante ver cómo escalan estos juegos en PC y qué requisitos acaban teniendo en su salto a compatibles. No hay duda de que la optimización seguirá jugando a favor de las consolas, pero las últimas filtraciones que hemos visto sugieren que al final tanto Xbox Scarlett como PS5 podrían contar con una configuración más modesta de lo que se creía.

No es simple intuición, es un hecho. Si se confirma que AMD Flute y AMD Gonzalo son, respectivamente, el corazón de esas dos consolas tendremos un procesador Zen 2 de 8 núcleos y 16 hilos, pero a 1,6 GHz de frecuencia base (hasta 3,2 GHz en modo turbo) y con apenas 4 MB de caché L3 (un Ryzen 7 3700X tiene 32 MB de caché L3), acompañado de una GPU Navi 10 Lite, cuyo rendimiento podría ser similar al de la Radeon RX 5700.

The next Project CARS is going to be a Revolution. Huge thanks to all of the team who are honing it to perfection. I might rightly be accused of being overly positive/optimistic on occasion, but this is a game changer. It’s epic already and it’s one we’ll ship when we’re ready.

— Ian Bell CEO SMS (@bell_sms) July 21, 2019