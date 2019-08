Cómo identificar los procesadores Intel Ice Lake del resto de modelos

La comercialización de los primeros procesadores de la décima generación Core de Intel supone un punto de inflexión a todos los niveles. Después de «atascarse» en los 14 nanómetros durante los últimos años (por motivos técnicos y comerciales), Intel por fin da el salto a los procesos tecnológicos de fabricación de 10 nanómetros.

A las ventajas importantes en integración de componentes, tamaño y costes del avance del proceso de producción, Intel suma a sus nuevos procesadores un aumento de rendimiento en monohilo y multihilo; soporte a nuevas instrucciones y extensiones; mejora en el tamaño de los búferes y las memorias caché; ha mitigado las vulnerabilidades asociadas a la ejecución especulativa, Spectre y Meltdown; ha añadido soporte para últimas tecnologías de conectividad y buses y ha incluido una nueva generación de gráficas integradas totalmente nuevas, Gen11.

Además de novedades técnicas y como en cada salto generacional, Intel ha añadido una nueva numeración para estos procesadores. Si ya era complicado su diferenciación para el usuario de a pie ante la gran cantidad de modelos distintos que tiene a la venta, más todos los descatalogados, pero que se usan en millones de equipos, la situación se ha complicado aún más.

Aunque el gigante del chip ofrece una página dedicada para verificar que un modelo determinado cuente con las características que el usuario está buscando, diferenciar por arquitectura, generación, proceso tecnológico, plataforma, segmento de mercado, enfoque, características o precios, además de múltiples series distintas, sea Core, Xeon, Atom, Pentium, Celeron, Quark y otras, un usuario no acostumbrado a manejarlos puede volverse loco.

Los primeros en comercializarse han sido 11 modelos distintos destinados a ordenadores portátiles y convertibles. Como estaba previsto, el debut de esta nueva generación se ha limitado de momento a los modelos de bajo consumo para portátiles (serie U) y a los de consumo ultra bajo (serie Y), destinados generalmente a convertibles de baja potencia con sistema de refrigeración pasiva.

Cómo identificar los procesadores Intel Ice Lake

Intel sigue empleando un esquema alfanumérico para su diferenciación. Un número de procesador más elevado en una clase o familia suele indicar más potencia o características, pero no siempre, y, además, los múltiples sufijos añadidos complican sus comprensión. En la décima generación Core es aún peor.

Intel ha añadido un dígito a la numeración para incluir un «10» que es la que define la última generación. Hasta aquí es entendible, pero cómo se diferencian las dos series comercializadas y el resto de los que llegarán. Tomamos el ejemplo de dos de los procesadores anunciados:

Intel Core i5-1035G7

Intel Core i5-1030G4

El primero es de la serie de bajo voltaje, mientras que el segundo es de serie ultra baja, pero ¿tú ves alguna «U» o alguna «Y» por algún lado? Si hasta la novena generación estaba perfectamente definida por los sufijos adicionales, ahora el número «5» corresponde a la serie «U» y el número «0» corresponde a la serie «Y». Más complicado todavía. Y será peor teniendo en cuenta todas las series que faltan por comercializar de esta décima generación. No se conoce si Intel

Conocer la gráfica integrada que incluye cada procesador es otra de las cuestiones que necesitan capítulo aparte. Antes, las hojas de especificaciones enumeraban la versión de los gráficos integrados incluidos en cada procesador. Por ejemplo, el Core i7-8565U utiliza Intel UHD Graphics 620 y el Core i7-8559U monta una Intel Iris Plus Graphics 655.

Ahora se ha incluido en el mismo número de procesador con una letra «G» y un número. Quizá un intento de simplificar la denominación, pero que puede hacerlo aún más complicado. Siguiendo con el ejemplo de arriba, un número más elevado indica mayor potencia gráfica. G7 indica 64 unidades de ejecución, mientras que G4 indica que tiene 48 unidades de ejecución, ambos con la serie gráfica Iris Plus. Otro de los que conocemos del listado de Intel, el G1, indica 32 unidades de ejecución, pero en este caso no es Iris Plus sino de de la serie Intel HD.

Tú, amigo lector de medios tecnológicos como el nuestro, no tendrás problema para identificarlos. Para un usuario de a pie, la llegada de la décima generación acumulará modelos al catálogo, complicará su entendimiento y obligará a Intel a desplegar un proceso explicativo a todos los niveles. Si quieres ponerte al día puedes revisar nuestra guía «Cómo diferenciar los procesadores Intel por su número de modelo».