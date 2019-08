Desde hace unos días está disponible Linux Mint 19.2, la última versión de la que es posiblemente la distribución Linux más amigable para los usuarios de Windows gracias a Cinnamon, la inclusión de ciertas herramientas propias que ofrecen más transparencia en la gestión de ciertos apartados y a que se nutre de todo el soporte disponible para Ubuntu (tanto propio como de terceros).

Más allá de la inclusión Cinnamon 4.2 (la última versión del entorno de escritorio impulsado por los encargados de Linux Mint) y de MATE 1.22 y XFCE como alternativas más ligeras, lo que más destaca de Linux Mint 19.2 es la mejora de la herramienta gráfica que facilita la elección del kernel que se quiere utilizar, que permite seleccionar entre las versiones 4.15, 4.18 y 5.0.

En Linux Mint 19.2 también se contemplan mejoras en la gestión del software y en el conjunto de aplicaciones propias de la distribución, las XApps, que se encuentran preinstaladas en los tres “sabores” en los que se distribuye este sistema operativo. Las mejoras estéticas, en el rendimiento y el consumo son otras cosas a tener en cuenta frente a versiones anteriores de Mint.

Con un Windows 7 que ha entrado en su recta final, sería conveniente para los usuarios de este sistema operativo cambiar a otro que les ofrezca soporte, sobre todo cuestiones de seguridad. Por otro lado, el enfoque de “system as a service” implementado por Microsoft en Windows 10 no ha gustado a muchos, sobre todo por diversas incidencias graves masivas provocadas por algunas actualizaciones. Esta situación refuerza a Linux Mint como alternativa a Windows, además de que con Steam Play se ha abierto la posibilidad de no depender del sistema de Microsoft en ninguna área.

Sin embargo, cambiar el sistema operativo de forma radical posiblemente no sea la mejor manera para empezar a familiarizarse con el nuevo, así que te invitamos a seguir nuestro tutorial sobre cómo instalar Windows 10 y Ubuntu 19 con arranque dual para que la adaptación a Linux Mint sea gradual.

Linux Mint 19.2 puede ser descargado desde el sitio web oficial de la distribución tanto para 32 como 64 bits. Si tu ordenador no dispone de una gráfica potente, sobre todo si es NVIDIA o Intel, recomendamos la utilización de MATE o XFCE en lugar de Cinnamon, mientras que los usuarios de ATI/AMD Radeon pueden estirar un poco más chicle en este sentido.