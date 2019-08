Los aranceles de Trump perjudicarán a las tecnológicas estadounidenses frente a los rivales, ha advertido el CEO de Apple, Tim Cook, en un encuentro privado con el presidente este fin de semana.

La guerra comercial iniciada por Trump contra China (y otras regiones) sigue en todo lo alto y ten por seguro que terminaremos pagándolo los usuarios con mayores precios cuando vayamos a comprar productos de tecnología, hasta un aumento del 19%, según alertó la Asociación de Tecnología de Consumo de EE.UU. También sufrirán las cuentas de resultados de las grandes tecnológicas (americanas o cualquiera que dependa de la producción china) que verán un recorte de ingresos por las menores ventas.

Aranceles de Trump: un boomerang contra EE.UU

Ya han sido varias las alertas. Las grandes tecnológicas estadounidenses le están viendo las «orejas al lobo» y HP, Intel, Dell y Microsoft unieron fuerzas recientemente con una queja conjunta oponiéndose a la nueva escalada arancelaria. El argumento es conocido, los aranceles de Trump perjudicarán a los productos de consumo y a la industria al tiempo que no abordarían las prácticas comerciales de China: «Las tarifas perjudicarán a los líderes tecnológicos de Estados Unidos lo que dificultará su capacidad para innovar y competir en un mercado global».

Apple será otro de los grandes perjudicados. Si sus productos no son de base de línea económica, imagina si aumentan producto de los nuevos aranceles. Lo explicó el mismo Trump, a su manera: «Tuve una muy buena reunión con Tim Cook, le tengo mucho respeto. Me habló sobre aranceles. Me explicó que Samsung es su principal competidor y ellos no pagarán aranceles porque tienen su sede en Corea del Sur».

«Fue un argumento muy convincente. Estoy pensando en ello», dijo Trump. Miedo nos da que Trump se ponga a «pensar», pero los temores de Tim Cook son fundados. El 1 de septiembre entrarán en vigor nuevos aranceles que encarecerán -al menos un 10%- productos electrónicos como los AirPods y los relojes Watch. Solo será el comienzo, porque un nuevo conjunto de ellos llegarán el 15 de diciembre y afectarán a ordenadores Mac, tablets iPads y -lo peor para Apple frente a Samsung- a los móviles iPhones.

Estados Unidos renovó el acuerdo comercial con Corea del Sur el año pasado en el que la electrónica permaneció libre de aranceles. Además, la producción de Samsung está mucho más diversificada que la de Apple. Tiene plantas de producción en todo el mundo, en países como Corea, Vietnam, Indonesia y Brasil. También en China, pero aquí ha estado reduciendo su dependencia y solo tiene una planta en el gigante asiático.

La situación es delicada. Apple y el resto de tecnológicas pueden decidir absorber el coste que representarán los nuevos aranceles u optar por repercutirlo a los consumidores. Ambas estrategias son negativas. Lo primero impactará directamente en la cuenta de resultados y lo segundo acabará afectando negativamente a las ventas. Los usuarios no renuevan equipos como años pasados y si aumentan los precios los aguantarán aún más. Los temores de Tim Cook son reales.