Xiaomi presenta Redmi Note 8, nuevo RedmiBook y su primer televisor

Xiaomi ha celebrado un evento en China para presentar nuevas soluciones como la nueva línea de smartphones Redmi Note 8. También ha actualizado su portátil RedmiBook, y como mayor novedad, ha presentado un gigantesco Redmi TV que supone su debut en el mercado de televisores.

Redmi Note 8

Xiaomi ha presentado la renovación de una de las series más vendidas en la gama media, los Redmi Note 7 que llegaron a España en marzo a un precio espectacular. Y la estrategia continúa, ya que manteniendo la línea de diseño, los Note 8 avanzan ligeramente en prestaciones, pantalla y sistema de cámaras, manteniendo el precio contenido al que estamos acostumbrados.

Tiene su base en una pantalla de 6,53 pulgadas con resolución FHD+. Su chipset ha sido mejorado a un competente Snapdragon 665 de Qualcomm, mientras que su cámara principal ofrece cuádruple sensor con un primario de 48 megapíxeles. Soporta carga rápida de 18 vatios a través de un puerto USB Type-C y conserva el conector para auriculares de 3.5 mm.

Redmi Note 8 estará disponible para reservar desde el 10 de septiembre en China, con Android 9 preinstalado, varios acabados de color y en las siguientes versiones y precios:

Redmi Note 8 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno: 999 yuanes ( 139 dólares al cambio )

) Redmi Note 8 con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno: 1.199 yuanes (167 dólares al cambio)

Redmi Note 8 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno: 1.399 yuanes (195 dólares al cambio)

Precios sensacionales para sus características. Los veremos en el mercado internacional en el último trimestre de 2019.

Redmi Note 8 Pro

No es solo la configuración superior de la serie, sino un modelo distinto y mucho más avanzado. Tiene su base en una pantalla FullHD + de 6.53 pulgadas con una muesca de gota de agua y una relación de pantalla a cuerpo del 91.4%. La batería, en particular, es la más grande de la serie con 4.500 mAh y se carga a través de un puerto USB tipo C con soporte para carga rápida de 18W.

Está motorizado por un SoC Helio G90T de MediaTek con ocho núcleos y velocidad de reloj de hasta 2.05 GHz, acompañado de una GPU Mali-G76 3EEMC4 de ARM. Xiaomi lo posiciona como optimizado para juegos gracias al sistema de refrigeración LiquidCool que incorpora. Su cuerpo de vidrio está protegido por Corning Gorilla Glass 5 en la parte delantera y trasera, y está certificado con IP52, lo que significa que puede soportar la lluvia y el sudor.

Otro punto destacado es un sistema de cámaras principal con cuatro sensores, encabezados por el Samsung GW1 de 64 megapíxeles, más 8 MP ultrawide, y dos de 2 MP, macro y para profundidad.

También mantiene el jack de 3,5 mm para un apartado del audio reforzado con altavoces estéreo 1217SLS. Incluye NFC, IR blaster, Android 9 y varios acabados de color. Ya está disponible en China para reservar con entrega a partir del 10 de septiembre en las siguientes versiones y precios.

Redmi Note 8 Pro con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno: 1.399 yuanes ( 195 dólares al cambio )

) Redmi Note 8 Pro con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno: 1.599 yuanes (223 dólares al cambio)

Redmi Note 8 Pro con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno: 1.799 yuanes (251 dólares al cambio)

No creemos que lleguen al mercado internacional a estos precios, pero son simplemente espectaculares y el punto más interesante para el éxito de Xiaomi. Menuda gama media…

RedmiBook 14 Pro

Tan interesantes como los anteriores es el nuevo ultraportátil que renovará el RedmiBook 14, un «MacBook chino» con el que Xiaomi pretende reventar el mercado. El nuevo modelo mantiene la pantalla de 14 pulgadas con resolución FullHD, pero reduce el tamaño de los biseles y aumenta la relación de pantalla al chasis al 81,2% para un peso total de 1,5 kilogramos.

RedmiBook aumenta prestaciones con procesadores Intel Core de décima generación y la gráfica dedicada NVIDIA GeForce MX250. Monta 8 Gbytes de memoria RAM y SSD de 512 Gbytes para almacenamiento (ambos ampliables). Xiaomi también ha mejorado el sistema de refrigeración para mantener temperaturas ante el aumento de rendimiento. Cuenta con dos puertos USB 3.0, otro 2.0, salida HDMI, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.

Todos los modelos preinstalan Windows 10 Home y Office Home y se ofrecen en tres acabados de color en las siguientes configuraciones y precios:

Intel Core i5, 8GB RAM / 256GB ROM / NVidia MX250: 3.999 yuanes RMB 3999 ( 559 dólares al cambio )

( ) Intel Core i5, 8GB RAM / 512GB ROM / NVidia MX250 tarjeta gráfica – RMB 4499 (629 dólares al cambio)

(629 dólares al cambio) Intel Core i7, 8GB RAM / 512GB ROM / NVidia MX250 tarjeta gráfica – RMB 4999 (699 dólares al cambio)

A la venta en China desde el 6 de septiembre. Si llegan a esos precios al mercado internacional: ¡Oiga, póngame dos!

Redmi TV 70

La gran novedad del evento ha sido este modelo con el que Xiaomi entra en el mercado de televisores con su submarca Redmi. Ofrece una enorme diagonal de 70 pulgadas y resolución nativa 4K. Monta un procesador Amlogic octa-core con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento.

Incluye Wi-Fi ac de doble banda, puertos USB y los correspondientes HDMI. También dispone de control por voz a través del mando remoto con asistente propio XiaoAI. Ya está disponible para reservar en China con disponibilidad a partir del 10 de septiembre. Aquí somos prudentes porque no conocemos su panel y resto de características, aunque sí sabemos que su precio (3.799 yuanes – 531 dólares) es uno de los más baratos del mercado con esta diagonal.