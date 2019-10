A finales de septiembre Corsair presentó los VIRTUOSO RGB Wireless SE, unos auriculares de gama alta con los que la compañía estadounidense apostó por aunar un diseño elegante, sobrio y minimalista con una alta calidad de construcción.

La fachada es importante, pero para ser un auténtico virtuoso es necesario demostrar también un talento superior a la media. ¿Están los VIRTUOSO RGB Wireless SE a la altura de su nombre? Gracias a Corsair España vamos a poder contestar a esa pregunta, ya que en su momento recibimos una unidad y hemos tenido la oportunidad de probarla durante más de una semana.

Como ya saben nuestros lectores habituales nos gusta dedicar tiempo a probar las cosas que tenemos que analizar, ya que creemos que es la única manera de ofreceros una visión realista, plena y verdaderamente útil del producto que tenemos entre manos. Este enfoque nunca va a cambiar.

Sé que estáis deseando leer nuestras impresiones, así que no os entretengo más. Poneos cómodos que tenemos muchas cosas que contaros.

Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE: primer vistazo

Los VIRTUOSO RGB Wireless SE posicionan en lo más alto del catálogo de auriculares gaming de Corsair. Nada más sacarlos de la caja nos encontramos con unos acabados totalmente premium y un diseño fantástico. Las impresiones que transmite son muy buenas, tanto a la vista como al tacto, y sus acabados en aluminio colo gris acero con toques de color negro en la diadema y las almohadillas le confiere un aspecto sobrio y elegante que hace que encajen con cualquier equipo.

Con este modelo Corsair ha resuelto uno de los problemas más frecuentes que tienen aquellos usuarios que buscan unos auriculares gaming de calidad con iluminación LED RGB pero quieren una terminación más discreta y madura, y francamente me parece todo un acierto. A nivel estético y de calidad de construcción los VIRTUOSO RGB Wireless SE son casi perfectos y quedan bien en cualquier rincón de nuestro escritorio.

La iluminación LED RGB sigue la tónica del conjunto, es decir, es bastante discreta pero aporta un toque de distinción gracias al formato microperforado que ha adoptado Corsair. Esto hace que la iluminación brille a través del aluminio y consigue un efecto bastante bonito, como podemos ver en las imágenes que acompañamos en el artículo.

Estos nuevos auriculares de Corsair son circumaurales, lo que significa que cubren completamente la oreja para aislarnos del ruido exterior y mejorar la inmersión. Esto es positivo, pero al mismo tiempo representa un desafío importante en términos de ergonomía, como veremos más adelante, han logrado superar sin ningún tipo de problema.

Tanto la diadema como las almohadillas están recubiertas en cuero sintético y están acolchados con espuma viscoelástica con efecto memoria. En el auricular izquierdo se inserta el micrófono, que es extraíble, y se encuentran también los conectores necesarios para utilizar los VIRTUOSO RGB Wireless SE de manera alámbrica, mientras que en el auricular derecho se encuentra la rueda de control de volumen y un botón que permite alternar entre el modo inalámbrico y el cableado.

En la caja viene un cable con conector USB Type-C a USB Type-A, el clásico jack de 3,5 mm que nos permitirá utilizar los VIRTUOSO RGB Wireless SE con casi cualquier dispositivo, el micrófono extraíble y el receptor inalámbrico USB.

Ya tenemos una primera imagen bastante clara de los VIRTUOSO RGB Wireless SE, así que es un buen momento para repasar sus especificaciones clave antes de lanzarnos a contaros nuestra experiencia de uso.

Construidos en aluminio, cuero sintético y espuma viscoelástica de alta calidad.

Sonido envolvente 7.1 (24 bits y 96 kHz).

Impedancia: 32 Ohms @ 2.5 kHz.

Transductores de neodimio de 50 mm con una frecuencia de respuesta de 20 Hz-40 kHz.

Hasta 20 horas por cada carga de batería.

Sensibilidad: 109 dB (+/-3 dB).

Tienen un alcance de hasta 12 metros con la tecnología SlipStream (trabaja en la banda de 2,4 GHz).

Sistema de iluminación LED RGB microperforado personalizable.

Micrófono omnidireccional con una frecuencia de respuesta de 100 Hz a 10 kHz, y una sensibilidad de 42 dB (+/-2 dB).

Impedancia del micrófono: 2.2k Ohms.

Conector jack y USB incluidos.

Compatible con iCUE de Corsair, que permite crear efectos de iluminación y realizar diversos ajustes de sonido.

Medidas y peso: 195 x 100 x 70 mm, 360 gramos.

Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE: nuestra experiencia

Nada más sacarlos de la caja las sensaciones que transmiten los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE son muy positivas. El diseño sugiere que estamos ante un producto premium, y nada más cogerlo se confirma por completo.

El uso de aluminio y cuero sintético nos deja una sensaciones excelentes al tacto y la calidad de construcción es sobresaliente en todos los aspectos. No hay duda, los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE tienen un acabado muy sólido y una terminación propia de auriculares de primer nivel, con detalles que son propios de modelos mucho más caros.

Pasamos ahora a hablar de la ergonomía, uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de auriculares para gaming, ya que tienen que estar preparados para superar con éxito tres grandes desafíos:

Ofrecer una comodidad total incluso tras varias horas de uso.

Ajustarse de forma óptima, con la presión adecuada para no molestar a aquellos que utilizan gafas.

Evitar que la acumulación de calor pueda ser un problema.

Tanto la diadema como las almohadillas de cada auricular utilizan espuma viscoelástica con efecto memoria y están recubiertas en cuero sintético, lo que hace que resulten muy agradables al tacto y muy cómodas. La primera impresión que tuve tras colocarme los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE fue muy buena, el ajuste es firme pero sin excesos, el peso es equilibrado y la presión en la zona de las gafas no molesta en absoluto. En este sentido quiero destacar algo importante, y es que con algunos auriculares he tenido que hacer pequeños ajustes con las patas de las gafas hasta llegar a esa comodidad que me permite empezar a jugar sin tener que preocuparme por la aparición de molestias a los pocos minutos, algo que no tuve que hacer con los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE.

La configuración y la instalación de los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE es muy sencilla. Tenemos tres grandes opciones: podemos utilizarlos a través de jack de 3,5 mm, mediante el cable USB o de forma inalámbrica. Esto significa que estamos ante un modelo que puede funcionar con casi cualquier dispositivo, consola y PC actual.

Antes de lanzarme a probarlos en PC decidí conectarlos al jack de 3,5 mm del mando de mi PS4 y la experiencia fue, como cabía esperar, totalmente «plug and play» (enchufar y disfrutar). La calidad de sonido que obtenemos a través de este modo es de 16 bits/48 kHz, la misma que tenemos bajo el modo inalámbrico. En este caso centré las pruebas en Bloodborne, un juego donde el sonido ambiental juega un papel fundamental en la inmersión, y en otros como Destiny y el clásico Killzone Shadow Fall, donde la acción es más marcada.

El diseño circumaural permite un aislamiento y una inmersión es total, y lo mejor es que gracias a la ergonomía y a la calidad de materiales de los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE te olvidas de que los llevas puestos. La calidad del sonido fue sobresaliente y cumplió de sobra con mis expectativas.

Nos toca ahora hablar de la experiencia de uso en PC. Lo he utilizado tanto a través de USB como de forma inalámbrica. Si tienes ya instalado el software iCUE en ambos casos la instalación y configuración es automática, es decir, no tienes que hacer nada y puedes empezar a disfrutar de los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE. En caso de que no sea así solo tienes que descargar dicho software de la web oficial de Corsair, es gratuito y no te llevará más de unos minutos completar el proceso.

A través de iCUE puede configurar la iluminación LED RGB, que francamente queda muy chula gracias al efecto tipo pixel que le da el acabado microperforado sobre el aluminio. También puedes activar y desactivar el micrófono, elegir entre sonido envolvente 7.1 o estéreo, acceder a las opciones del ecualizador y realizar otros ajustes como subir o bajar el brillo y cambiar el tiempo de espera antes de que entren en suspensión. En mi caso me limité a activar el enlace de iluminación y a subir un poco el brillo.

La primera ronda de pruebas la hice con diferentes estilos de música utilizando el sonido envolvente 7.1 y el resultado fue fantástico, incluso en canciones complicadas con sonidos muy intensos que tienen tendencia a solaparse entre ellos. Hay dos canciones que siempre escucho cuando analizo unos auriculares, «Rip and Tear», de la banda sonora de DOOM 2016, y «Hunting High And Low», de Stratovarius. Son temas con partes muy rápidas y secuencias en las que algunos instrumentos pueden «tapar» fácilmente a otros.

Con los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE cada sonido se escucha de forma limpia y perfectamente diferenciado, y cuando tenemos activado el sonido 7.1 disfrutamos de un efecto envolvente muy conseguido que nos hace percibir los instrumentos y las voces como si vinieran de distintas zonas, creando un efecto posicional sublime. La única nota negativa es que he echado en falta un pelín de contundencia en graves, pero es algo que entiendo que depende del gusto de cada uno y que se puede solucionar en segundos con el ecualizador.

En juegos para PC he utilizado DOOM 2016, Destiny 2 y Resident Evil 2 Remake y la experiencia ha sido de diez. La calidad de los efectos y del sonido ambiental es perfecta, y el sonido posicional juega un papel clave, ya que no solo consigue un nivel de inmersión total, sino que además nos ayuda a identificar por dónde viene el peligro.

Sé que normalmente damos mucha importancia a los gráficos a la hora de jugar, pero el sonido también es fundamental, y en este sentido está claro que unos buenos auriculares pueden marcar una diferencia enorme.

No podemos cerrar este apartado sin hablar de la calidad del micrófono. Mi conclusión es clara, es el mejor de su clase que he probado hasta el momento. Su calidad de construcción es soberbia y la reproducción de voz que consigue es casi perfecta.

Notas finales: virtuosismo y perfección

Dicen que el virtuosismo es el camino hacia la perfección, y lo cierto es que Corsair ha llegado muy lejos con los VIRTUOSO RGB Wireless SE. Desde el primer momento su calidad de construcción, la solidez y el diseño dejan claro que no estamos ante unos auriculares gaming más, y que lo que tenemos delante es un producto premium que apunta a lo más alto de su gama.

La versatilidad que ofrecen los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE gracias a sus tres tipos de conexión es otro punto a favor, y la calidad del sonido en cada uno de sus modos es simplemente fantástica. Ya lo he comentado anteriormente, incluso con canciones difíciles que aglutinan sonidos muy marcados y muy intensos tenemos una nitidez excelente y un sonido posicional que crea un efecto envolvente excepcional.

El micrófono mantiene el tipo sin problema y ofrece una calidad de voz a la altura del conjunto. La autonomía, por su parte, depende del ajuste del brillo de la iluminación LED RGB, tenedlo muy en cuenta, ya que puede marcar una diferencia importante. Configurar el nivel de brillo en un nivel bajo nos permite acercarnos al máximo de 20 horas que indica Corsair en las especificaciones.

Los VIRTUOSO RGB Wireless SE son los mejores auriculares que ha lanzado Corsair hasta el momento, y los mejores dentro de su rango de precios. Sí, tienen un precio alto, pero valen cada euro que cuestan.