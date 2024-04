Los recordatorios de Google Keep se integrarán en Google Tasks

Habrá integración entre Google Keep y Google Tasks, o lo que es lo mismo, los recordatorios creados en el gestor de notas, se mostrarán en las listas de tareas, recuperando en parte una funcionalidad elemental que, sin justificación alguna, desapareció de la suite de productividad del gigante de Internet.

Ha pasado casi un año desde que Google Keep perdió su integración con Google Calendar, una faena para muchos de los usuarios de estos servicios, porque esa integración comprendía la visualización de los recordatorios de Keep en Calendar. Es decir, el calendario actuaba como aplicación principal desde la que revistar todo lo pendiente: eventos, tareas y los recordatorios creados en las notas.

Sin embargo, Google rompió con dicha integración por las buenas y sin ofrecer solución o apaño de cualquier tipo, lo cual significa dispersión: lo que antes se podía controlar desde una sola interfaz, ahora requiere de mayor esfuerzo. Todo esto, por cierto, coincidió a su vez con la integración de los recordatorios del Asistente de Google en Google Tasks (y ahí siguen: todos los recordatorios son ahora tareas de facto).

Pues bien, parece que en Google han recapacitado, pero solo a medias y en lugar de revertir el cambio y devolverle el lugar que le corresponde a Calendar, todo se deriva a Tasks, donde en un futuro cercano, se supone, podrán revisarse los recordatorios de Keep. Lo cuentan en 9to5Google y se basan en el rastro de código que la implementación de esta función ha dejado en la app de Google Keep para Android.

Por el otro lado, en la app de Google Tasks no hay indicios del cambio, lo que no tiene por qué significar nada en un sentido o el otro: podría tratarse de una prueba que no llegue a buen puerto, o de una implementación tan temprana que aún falta para que esté lista. Personalmente apuesto por lo segundo, porque lo que ha hecho Google con Keep no tiene nombre.

Este desaguisado es especialmente molesto para los usuarios de Workspace en su conjunto, dado que uno de los valores de utilizar las aplicaciones de productividad de Google es la integración entre ellas. Integración sacrificada en Google Keep sin razón que lo avale. De hecho, en los paneles de Gamil o Calendar sigue apareciendo Keep, luego siguen teniendo en consideración a la aplicación.