WhatsApp activa una opción para evitar que te agreguen a grupos sin tu permiso

Se lo han tomado con calma, pero la función que adelantamos en febrero pronto estará disponible en tu WhatsApp. Si estás cansado de que te incluyan en grupos, crees que salir pitando no es una opción y no tienes suficiente con silenciarlos estás de enhorabuena: en unas horas deberías recibir una actualización para decidir quién puede (o no) añadirte a grupos.

Como suele ser habitual han sido los chicos de WaBetaInfo los que nos han puesto sobre la pista. En unas horas, ya hay bastantes mensajes en Twitter de usuarios que confirman la nueva característica. La función está siendo activada de forma progresiva sobre la versión 2.19.298 beta para Android y 2.19.11.20 en iOS y se realiza a nivel global.

✅ WhatsApp is rolling out the group privacy settings, including blacklist!https://t.co/i9fntn7SbA

Give me feedback on Twitter if the feature is enabled for you, if you are using iOS or Android, beta or stable release, where you are from etc.. 😀

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 21, 2019