Tras el Black Friday 2019 saltamos al Cyber Monday 2019, un evento muy esperado en el que los grandes minoristas presentan una nueva selección de ofertas con las que cierran una de las etapas más importantes de la campaña prenavideña.

Si no tuviste la oportunidad de adquirir aquello que estabas buscando durante la semana de ofertas del Black Friday de este año, si al final esperaste de más y se te pasó comprar aquello que querías, o si simplemente no tuviste tiempo o ganas de poner a buscar no te preocupes, tienes una última oportunidad con el Cyber Monday 2019.

Como hicimos en su momento con el Black Friday vamos a compartir contigo las mejores ofertas que han aparecido hasta el momento, y mantendremos este artículo actualizado y fresco durante todo el tiempo que dure el Cyber Monday 2019. En Amazon, por ejemplo, sabemos que se mantendrá hasta el 2 de diciembre, y en PCComponentes debería tener una duración similar, ¡así que no te duermas!

Antes de empezar te recordamos que tanto Amazon como PCComponentes mantienen la misma calidad a nivel de servicio y de política de devoluciones que ofrecen en periodos de venta normales, así que si ves algo que te gusta no tengas miedo y lánzate a por ello.

PC – Portátil – 2 en 1 – AIO – MiniPC

Periféricos -Accesorios – Impresoras

Componentes

Smartphones y tablets

Videojuegos y consolas

Monitores y televisores