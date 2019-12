Google refuerza la detección de spam en la aplicación Mensajes de Android

Google ha anunciado la introducción de dos nuevas características a la aplicación Mensajes (SMS) de Android para eliminar molestias a los usuarios y garantizarles que están interaccionando con una persona real o una institución verificada.

La primera de las dos características introducidas en la aplicación Mensajes de Android es la detección de spam para los usuarios de Estados Unidos, que llegó a otros países en el pasado mes de enero. En caso de que la aplicación detecte un mensaje que pueda ser spam, se mostrará un aviso al usuario para que confirme si realmente es un mensaje no deseado o si bien es legítimo. Esta posibilidad está activada por defecto, aunque la aplicación mostrará una notificación para avisar de su inclusión. Además, también permitirá reportar spam que se ha colado y bloquear conversaciones que no se quieren mantener.

Sin embargo, el mecanismo de detección de spam introducido en Mensajes no solo se apoya en el usuario, sino también en la estructura de Google. La compañía se encargará de almacenar temporalmente los números de teléfono que no forman parte de la lista de contactos para analizarlos y ver si están relacionados con mecanismos de emisión de mensajes no deseados, aunque para calmar los ánimos en torno a las preocupaciones que puede despertar esto a nivel de privacidad ha dicho que los datos recopilados no serán asociados a usuarios individualmente.

La segunda característica introducida en la aplicación Mensajes de Android es Verified SMS (SMS Verificado), con la cual se pueden enviar mensajes a empresas verificadas. Se trata de un mecanismo para reforzar la confianza de los usuarios cuando trata con algunas empresas a través de mensajes de texto. Cuando un usuario contacta a través de la aplicación Mensajes con una empresa soportada por Verified SMS, podrá ver su nombre, su logo y una insignia de verificación en su cadena de mensajes, que además serán verificados individualmente.

¿Qué empresas soportan Verified SMS? Entre otras marcas, están 1-800 Flowers, Banco Bradesco, Kayak, Payback y SoFi y se espera que sumen Google Identity Verification y Google Pay. Esta característica será desplegada de forma gradual, siendo los primeros en poder utilizarla Brasil, Canadá, Francia, India, México, Filipinas, España, Reino Unido y Estados Unidos.