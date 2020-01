Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y reseteamos el contador con Drácula, el lanzamiento que encabeza esta primera edición de 2020 de nuestra sección sabática de novedades de vídeo bajo demanda. Porque Netflix no tiene competencia esta semana, pero también, parece, porque lo merece.

Netflix

Como se acaba de señalar, Netflix no tiene competencia esta semana y el puesto de honor era suyo seguro. A pesar de que la gran N del VOD tiene la churrería funcionando a pleno rendimiento, suelen sucederse -afortunadamente- las excepciones, como es el caso de Drácula. Para rellenar, un montón de pelis de fondo.

Cuando el regreso de Drácula se aplaude y no se teme, es buena señal. Y eso es lo que está pasando con Drácula, la nueva miniserie de los creadores de Sherlock que BBC y Netflix se encargan de distribuir en sus respectivos mercados. En España Netflix estrena hoy mismo los tres capítulos de que consta esta… ¿primera temporada? A saber. Lo cierto es que la enésima recreación del mítico personaje de Bram Stoker está dando de qué hablar y para bien, por lo que a la espera de poder echarle un vistazo, queda aquí como la recomendación de la semana.

El vecino es la nueva serie española de Netflix y no, no va romances y líos… Un poco, quizás. Basada en el cómic del mismo nombre, El vecino cuenta la historia de un tipo corriente que de la noche a la mañana recibe superpoderes… y se convierte en un superhéroes, claro; aunque en el fondo sigue siendo el vecino. Una comedia ligera que ya echa para atrás con ver el tráiler, pero…

Y nueva serie de intriga con toque pseudoparanormales. Eso es Mesías, producción estadounidense en la que un tipo aparecido de la nada diciendo ser el hijo de Dios, comienza a congregar a oleadas de fanáticos en torno a él, por lo que una agente de la CIA le seguirá la pista al menda. Las primeras críticas no apuntan alto (más bien al contrario).

Mejor parada sale Spinning Out de las críticas que le van llegando, aunque sin deslumbrar. Se trata de la historia de una joven promesa del patinaje artístico y sus problemas. Serie dramática.

Por último, un anime: la primera temporada de The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened, este peculiar personaje de manga y el mundo que lo rodea. Por si te interesa, la serie original también está en Netflix.

Más contenidos exclusivos:

Alexa & Katie (T3), comedia estadounidense para adolescentes.

(T3), comedia estadounidense para adolescentes. Anne with an E (T3), última temporada de esta adaptación televisiva de Ana de las Tejas Verdes.

(T3), última temporada de esta adaptación televisiva de Ana de las Tejas Verdes. El sexo, en pocas palabras (T1), mismo programa que En pocas palabras, diferente contenido.

(T1), mismo programa que En pocas palabras, diferente contenido. Historias de fantasmas , película india sobre… historias de fantasmas, sí.

, película india sobre… historias de fantasmas, sí. Los ladrones del bosque (T1), miniserie belga de época en el Flandes del siglo XVIII.

(T1), miniserie belga de época en el Flandes del siglo XVIII. The Circle (T1), reality tipo Gran hermano. Huye.

(T1), reality tipo Gran hermano. Huye. The Degenerates , monólogos de humor.

, monólogos de humor. Yanxi Palace: Princess adventures (T1), serie china de época en la China de la dinastía Qing.

Entra en catálogo:

ARASHI’s Diary -Voyage-

Ahora o nunca

Amor con preaviso

Anarchy: La noche de las bestias

Asalto al poder

Barridos por la marea

Basada en hechos reales

Caminando entre dinosaurios

Cartel Land

Casi Navidad

Dale duro

Deep Impact

Desde París con amor

Di que sí

Dos tontos muy tontos

Dos tontos muy tontos: Cuando Harry encontró a Lloyd

Drácula, la historia jamás contada

El caso Bourne

El desafío (The Walk)

El destino de Júpiter

El lago azul: El despertar

El legado de Bourne

El mito de Bourne

El mundo perdido (Jurassic Park II)

El señor de los anillos: La comunidad del anillo

El señor de los anillos: Las dos torres

El ultimátum de Bourne

Esta es mi familia

Forrest Gump

Horizonte final

Hot Gimmick: Chica conoce a chico

Infiltrados en Miami

Ingrid Goes West

Invencible (Unbroken)

Juntos y revueltos

La bruja

La guerra de Charlie Wilson

La hora de la araña

La oscuridad

La ruta hacia el Dorado

La teoría del todo

Las locas, locas aventuras de Robin Hood

Los Picapiedra

Los milagros del cielo

Luccas Neto en: Día del Niño

Lucy

Lío embarazoso

Mamma Mia! La Película

Minority Report

Mira quien habla

Monster House

Mystic River

Pan: Viaje a Nunca Jamás

Parque Jurásico

Parque Jurásico IIIDrácula

Perfectos Desconocidos

Popstar: Never Stop Never Stopping

Project X

Proud Mary

Riverdale (T2)

Rompiendo las reglas 2

Snowtime!

South Park: más grande, más largo y sin cortes

Still LAUGH-IN: The Stars Celebrate

Superdetective en Hollywood III

The Ollie & Moon Show

The White Storm II: The Drug Lords

Todas las pecas del mundo

Una bala en la cabeza

Uno de los nuestros

Viernes 13

Y entonces llegó ella

Zodiac

Amazon Prime Video

Al igual que Netflix, Amazon Prime Video suelta esta semana otro montón de pelis… y tres lanzamientos exclusivos de poco impacto.

Más contenidos exclusivos:

Ilana Glazer: El planeta está ardiendo (T1), monólogos de humor.

(T1), monólogos de humor. James May: Nuestro hombre en JAPÓN (T1), programa de viajes.

(T1), programa de viajes. Jayde Adams: Jersey negro serio (T1), monólogos de humor.

Entra en catálogo:

¿A quién ama Gilbert Grape?

Addicted to Fresno

Airbender, el último guerrero

Al diablo con las noticias

Boyhood (Momentos de una vida)

Caras y lugares

Chris Brown: Welcome to My Life

Cómo perder a un chico en 10 días

Diversión XL (Fun Size)

Dolor y dinero

Don’t Show Mother

Dos días en el valle

Dos días para llegada del señor

Driver

El Nuevo Mundo

El jugador

El príncipe de las tinieblas

El reportero: La leyenda de Ron Burgundy

El señor Manolo

Good Burger

Hombres, mujeres y niños

John Wick: Capítulo 3 – Parabellum

Jurassic World: El reino caído

La cena de los idiotas

La joya de Shanghai

La telaraña de Carlota (Charlotte’s Web)

Las mujeres perfectas

Litus

Los Mercenarios 3

Los compañeros del diablo

Los crímenes del día de Todos los Santos

Los padres de ella

Lucy

Merlí (T2)

Mil maneras de morder el polvo

Mimic 2

Mr. Link. El origen perdido

No es país para viejos

Novia por contrato

Perturbada

Psicópata

Revolutionary road

Silent Hill

Superdetective en Hollywood

Te quiero, tío

The Disaster Artist

The Guest

The Lovely Bones

The little stranger

Todo acaba al final del día

Todo en un día

Tortugas Ninja

Un corazón invencible

Un desmadre de viaje

Una guerra de película

Una vida en tres días

Vaya patrulla

Zombies, Vampires & Pumpkins

HBO

Tres cuartos de lo mismo para HBO, aunque retoma la emisión de dos de sus series y en su caso, como es habitual, el relleno de catálogo es más comedido. En cuanto al estreno, no es Drácula, pero también va de miedo.

Segunda temporada de Into the Dark, esta antología de terror de Hulu que hbo se agenció el año pasado y que como su propio tráiler indica, reparte sus dosis mensualmente.

Nuevos capítulos:

Tell Me a Story (T2)

Wataha (T3)

Entra en catálogo:

Ahora los padres son ellos

Anaconda

Arrival

Dreamgirls

El cuerpo

El desafío (The Walk)

Faster

Fiebre del sábado noche

Flashdance

Grease

Inferno

La guerra de los mundos

Los juegos del hambre: En llamas

Los padres de ella

Los padres de él

Los ángeles de Charlie

Passengers

Philadelphia

Resident Evil: The Final Chapter

T2 Trainspotting

Apple TV+

Terminando con Apple TV+, solo le quedan dos series en emisión, así que no debería tardar mucho en lanzar algo, si es que no quiere espantar a la clientela. Por barato que sea, si no hay nada por lo que pagar…

Nuevos capítulos: