El sueño de un cargador universal para móviles sigue vivo, a pesar de Apple

El Parlamento Europeo está muy preocupado por la basura electrónica y, en particular, por las toneladas de plástico y metal que incluyen los cargadores que utilizamos. A priori, la solución es tan sencilla como adoptar uno de los estándares de la industria pero no todos los fabricantes están de acuerdo. En particular, Apple lleva años batallando para conservar sus soluciones exclusivas de carga y comunicación.

La idea de impulsar un estándar de carga común no es nueva. Ya en 2009 la Comisión Europea presionó y consiguió popularizar el microUSB en millones de dispositivos, obligando a Apple a incluir un adapatador a micro USB. Unos años más tarde, a mediados de 2014, volvieron a intentarlo alegando los beneficios para consumidores, industria y medio ambiente, pero no se llegó a un consenso.

Hace un par de años, Europa realizó una evaluación del impacto que tendría un cargador común, pidiendo a los fabricantes que emitieran una opinión. Apple contestó con este documento, donde sostiene que «las regulaciones congelan la innovación en lugar de alentarla y la propuesta no son beneficiosas ni para el medio ambiente ni para los clientes». La compañía de Cupertino alegaba que cambiar a un conector común y retirar su Lightning le supondría «un volumen sin precedentes de desechos electrónicos y grandes inconvenientes para los usuarios».

Las supuestas ventajas tecnológicas de la tecnología propietaria son, cuanto menos, discutibles. No lo son los

pingües beneficios que Apple cobra a los fabricantes de accesorios para su ecosistema, dado que tiene los derechos exclusivos de sus patentes.

The @EU_Commission strongly supports harmonisation of chargers for mobiles. In 2009, we had >30 charging solutions. Now 3 main solutions. In the discussion w #industry we insist on the following objectives ✔️consumer convenience ✔️safety & interoperability ✔️reduction of e-waste. pic.twitter.com/jdcJ8pIk7s

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) January 13, 2020