Hace poco más de un par de semanas que hemos estrenado 2020, así que tenemos por delante todo un año para actualizar y mejorar los componentes de nuestro PC. Muchos de nuestros lectores están posponiendo al máximo el cambio de componentes tan importantes como la tarjeta gráfica y el procesador porque quieren ver qué traerá la próxima generación de consolas, pero sé que otros también tenéis previstas otras ampliaciones.

En este artículo me gustaría que compartierais con nosotros qué componentes os gustaría actualizar a lo largo de este año, y también cuáles tenéis pensado mantener al menos hasta 2021. Como siempre empiezo mojándome primero, y debo decir que no tengo previsto realizar ninguna actualización, ya que ahora mismo mi equipo cubre a la perfección todas mis necesidades.

A finales del pasado año, aprovechando las ofertas del Black Friday, me decidí a cambiar de monitor, y con ello tuve que cambiar también de tarjeta gráfica. No fue algo premeditado, simplemente vi el monitor y el precio me pareció tan bueno que decidí lanzarme, al fin y al cabo ya había amortizado de sobra la inversión que hice en mi anterior monitor (lo tuve durante casi cinco años).

El monitor tiene resolución 1440p, 144 Hz y es G-Gsync compatible, así que al final tuve que cambiar también mi tarjeta gráfica, ya que mi GTX 980 Ti se quedaba un poco «pequeña» para aprovechar adecuadamente dicho monitor. Por suerte encontré una GIGABYTE RTX 2080 Super Windforce 3X OC rebajada a menos 700 euros, y pude hacer un cambio de tarjeta gráfica totalmente óptimo.

Con ese cambio tengo todo lo que necesito ahora mismo, y estoy convencido de que no tendré que actualizar nada salvo que la llegada de las consolas de nueva generación afecte negativamente a la optimización de los desarrollos para PC. El resto de las especificaciones de mi equipo incluyen un procesador Ryzen 7 1800X de 8 núcleos y 16 hilos a 4 GHz y 32 GB de DDR4 a 3.200 MHz, suficiente para seguir tirando unos años.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué componentes vais a actualizar este año? Nos leemos en los comentarios.