Microsoft tiene en marcha dos Surface de doble pantalla con lanzamiento previsto a finales de 2020. Anunciados en el mejor evento de hardware que hasta ahora ha celebrado la compañía, fueron los dispositivos más novedosos y atractivos.

Surface Duo y Surface Neo forman parte de la nueva generación de dispositivos de doble pantalla que están llegando al mercado y junto a los que emplean pantallas flexibles, intentan innovar con nuevos factores de forma para varios segmentos de mercado, desde smartphones a portátiles, pasando por los tablets. Además de un diseño y hardware específico, necesitan un sistema operativo y aplicaciones, que si no completamente nuevas, estén adaptadas para el funcionamiento en estos dispositivos.

Es el camino que está abriendo ahora Microsoft con el anuncio de los SDK para estos Surface de doble pantalla, los kits de desarrollo, documentación, librerías APIs y emuladores que permitirán ver la interfaz de usuario y el funcionamiento de las aplicaciones. El SDK para el Surface Duo ya está disponible (Android), mientras que el correspondiente al Surface Neo (Windows 10X) llegará el 11 de febrero donde Microsoft celebrará el «Día del desarrollador» y ahí tendremos más detalles.

Microsoft ha mostrado un adelanto en un amplio artículo de introducción. Son recomendaciones a los desarrolladores, pero nos sirve para ver cómo funcionarán.

En resumen, funcionamiento esperable, pero interesante. Las aplicaciones y sitios web podrán extenderse a través de ambas pantallas, ofrecer contenido diferente en cada una de ellas, usar la segunda pantalla como teclado, como un panel complementario o para mostrar detalles del contenido de la primera.

Microsoft también está alentando a los desarrolladores a que admitan todas las orientaciones de pantalla posibles, así como múltiples tipos de entrada, incluidos el tacto, la escritura a mano y los lápices ópticos.

Otras sugerencias incluyen soporte para arrastrar y soltar contenido entre pantallas, agregar soporte para vistas de imagen-en-imagen y adoptar el soporte para múltiples instancias, permitiendo a los usuarios ejecutar diferentes instancias de la misma aplicación en cada pantalla.

El kit de desarrollo incluye un emulador que para el Surface Duo utiliza Android Studio y permite ver el funcionamiento de la interfaz y aplicaciones antes que el terminal llegue al mercado. Algunos desarrolladores ya lo han probado y se ve bastante bien:

Here’s a quick look at some of the (unfinished) navigation gestures that are part of the Surface Duo. This build is pretty buggy, but still interesting to see. pic.twitter.com/Jra1xVfZl2

— Zac Bowden (@zacbowden) January 22, 2020