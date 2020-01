El rover Curiosity se queda inmóvil tras «olvidar» en qué parte de Marte se encuentra

Curiosity, el “veterano” rover de la NASA, lleva años mostrándonos rincones, datos y curiosidades de Marte, como por ejemplo la medición de su gravedad y las extrañas formas que han despertado todo tipo de teorías y paranoias conspiratorias.

El estar en un planeta alejado, inhóspito y sin vida invita a pensar a que Curiosity ha tenido que sortear y a veces resistir condiciones duras, algo a lo que se suman las incidencias técnicas que en más de una ocasión lo han puesto en modo de seguridad. Algo parecido a lo último mencionado es lo que ha confirmado hace poco la NASA, ya que el mencionado rover se niega a moverse de debido a que aparentemente ha vuelto a entrar en modo de seguridad.

Lejos de ser desplazado libremente como si fuera un coche teledirigido de juguete, Curiosity lleva a cabo mediciones de altitud, formación rocosa circundante, inclinación de la pendiente y de otras cosas antes de moverse, teniendo todas esas mediciones que ser evaluadas y dar que son “seguras” como resultado final. En caso de que el resultado de las comprobaciones arrojen un resultado de “no seguro”, el rover no encenderá su motor y permanecerá quieto con el fin de evitar incidentes que pudieran inutilizarlo o neutralizarlo.

La NASA ha explicado en su informe que Curiosity ha perdido su orientación debido a que “el conocimiento de su actitud no era del todo correcto, por lo que no pudo realizar la evaluación de seguridad esencial”, lo que viene a decir que no está siendo capaz de llevar a cabo las mediciones correctamente. Los encargados de la agencia estadounidense se han puesto a trabajar nada más recibir los datos erróneos de Curiosity para informar correctamente al rover sobre el entorno en el que se encuentra.

Veremos si los ingenieros de la NASA son capaces de corregir los fallos de medición de Curiosity para que vuelva a desplazarse. Aunque este enfoque conservador puede suponer un problema al poder cualquier incidencia mantener al rover inmóvil, también ha sido un factor que le ha permitido aguantar mucho tiempo y que años después de su aterrizaje siga captando y enviando datos de Marte.