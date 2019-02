Gravedad en Marte: Curiosity ha podido medirla gracias a la NASA

No, el rover Curiosity no cuenta con instrumental dedicado que le permita medir de forma directa la gravedad en Marte, pero esto no ha impedido a la NASA dar con una serie de ajustes que aplicados a los sistemas de dicho rover han permitido cumplir sin problemas dicha tarea.

En efecto, Curiosity ha podido medir la gravedad en Marte sin instrumental dedicado. ¿Quieres saber cómo lo ha hecho? Pues muy sencillo, la NASA ha reprogramado sus sensores para que pudieran medir los cambios gravitacionales que se producían durante su recorrido por el Monte Sharp, una zona que se eleva a 5.000 metros de altura desde la base del cráter Gale y que Curiosity ha estado escalando desde 2014.

Con los sensores reconfigurados los acelerómetros del Curiosity podían medir la fuera gravitatoria que soportaba el rover, trabajando así como un gravímetro, un dispositivo que mide los cambios que se producen en la atracción gravitacional, fenómeno que se conoce como tirón gravitacional.

Esto ha permitido a los científicos descubrir que a medida que el Curiosity asciende por el Monte Sharp la fuerza gravitatoria que tiene que soportar es cada vez mayor. Los expertos se han mostrado sorprendidos, pero no por el hecho de que la gravedad en Marte aumente en los niveles más elevados del planeta, sino porque el aumento de la gravedad es menor de lo que esperaban en un principio.

Las variaciones existentes en al gravedad de Marte y el hecho de que estas sean menores de lo esperado representan un hallazgo muy importante para los científicos, ya que sugieren que las capas inferiores del Monte Sharp no serían tan compactas ni tan macizas como se creía en un principio, y arroja dudas sobre su proceso de información, e incluso sobre la presencia de materiales porosos en él.

Como curiosidad es importante destacar que los cambios que han utilizado los científicos para medir el tirón gravitacional en el Curiosity han seguido, en esencia, los principios básicos sobre los que se apoyaba el gravímetro del coche que utilizaron en la misión del Apolo 17 para recorrer la superficie de la Luna.