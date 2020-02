Descubre estas siete alternativas gratuitas a Microsoft Word que puedes probar ahora mismo

El procesador de textos es la aplicación más común de las suites ofimáticas, posiblemente porque muchas personas han necesitado de redactar o realizar documentos a lo largo de sus vidas, mientras que las aplicaciones de hojas de cálculo y presentaciones quedan relegadas a contextos más específicos.

Lo expuesto en el párrafo anterior hace que muchos usuarios no necesiten tanto una alternativa a Microsoft Office como a Microsoft Word, el archiconocido procesador de textos del gigante de Redmond que domina el sector desde hace décadas. Sin embargo, esto no quiere decir que sea el único procesador de textos de calidad del mercado, y por eso vamos a mostrar siete alternativas gratuitas para aquellos que no quieran emplear la versión web de la suite de Microsoft ni otras suites completas que ya mencionamos en este otro artículo.

Jarte

Jarte es un procesador de textos con una versión gratuita y otra de pago con algunas características adicionales, entre las que se encuentran los atajos de teclado personalizados, las secuencias de comandos para automatizar tareas y la autocorrección.

Esta aplicación cuenta con una interfaz ordenada y limpia que simplifica el trabajo a la hora de trabajar con documentos. Además, soporta pestañas para cagar en la misma ventana varios documentos, permitiendo ahorrar espacio en la barra de tareas. Por otro lado, también tiene opciones de personalización para las etiquetas de botones, la detección automática de enlaces y ajuste de palabras.

Jarte tiene todo lo esencial para aquellos que busquen un procesador de textos funcional al soportar diccionario, imágenes, hiperenlaces, tablas, ecuaciones, objetos, letras en todos los formatos básicos y ajuste de párrafos.

AbleWord

Si el usuario está demasiado atado a la experiencia de Microsoft Word, sobre todo la ofrecida a partir de la versión 2007, probablemente AbleWord sea una alternativa más adecuada que Jarte al tener una interfaz más similar al de la aplicación del gigante de Redmond.

AbleWord soporta todas las características que la mayoría de usuarios podrían necesitar, abarcando inserción de imágenes; marcos de texto; tablas; número de páginas; formato de fuentes, párrafos, estilos, columnas, viñetas y numeración; exportación a DOC, DOCX, PDF, HTML y TXT; además de importación de ficheros PDF.

Otra ventaja es el hecho de que ofrecer todas sus características de forma gratuita, sin que exista una versión de pago con posibilidades adicionales.

WordGraph

SSuite Office ofrece almacenamiento para aplicaciones de oficina como procesadores de texto, hojas de cálculo y otros editores, entre los que se encuentra WordGraph, otra alternativa a Microsoft Word a tener en cuenta. Su interfaz es similar a la de AbleWord, aunque también puede recordar a la disposición “En pestañas, compacta” de LibreOffice, con un menú estándar en la parte superior, botones de acción y una barra de formato. Es capaz de cargar los documentos en distintas pestañas para ahorrar sitio en la barra de tareas (quien la tenga, porque este servidor no dispone de ninguna en Fedora 31 Workstation).

Aparte de las típicas características que ya hemos mencionado varias veces en este artículo, destacan las ventanas en mosaico, la exportación de documentos, historial, estadísticas, atajos de teclado e integración con almacenamiento en la nube.

Page Four

Page Four es un procesador de textos más orientado a escritores creativos, aunque es igualmente útil para aquellos que quieran una aplicación para organizarse y crear documentos gracias a la función Notebook, con la que el usuario puede crear nuevos cuadernos, agregar carpetas y subcarpetas e insertar imágenes fácilmente.

De cara a aquellos que buscan un procesador de textos para fines más bien básicos, resalta la posibilidad de realizar una “edición inteligente” con la que se puede buscar palabras y frases sobreutilizadas.

Page Four ofrece todas sus posibilidades de forma gratuita, si bien es una aplicación que no recibirá mejoras en el futuro.

LyX

LyX es un poderoso procesador de textos basado LaTeX con muchas posibilidades. El usuario verá una gran cantidad de botones debajo del menú, los cuales son autoexplicados al mostrarse consejos tras poner el cursor del ratón encima de cada uno de ellos. Gracias al soporte de pestañas permite trabajar con varios documentos a la vez sin depender de la barra de tareas.

A nivel de características destacan la importación y la exportación a docenas de tipos de archivos, macros matemáticos, notas al margen y al pie, etiquetas, referencias cruzadas y entradas de índice. Es software libre y multiplataforma, por lo que además de Windows también puede ser instalado en Linux (está en los repositorios de las distribuciones más conocidas) y Mac, un punto muy a su favor viendo la proliferación en los últimos tiempos de las aplicaciones multiplataforma y aquellos que se apoyan en la web para funcionar.

AbiWord (Linux)

Hasta ahora la mayoría de las alternativas mencionadas solo soportan el sistema operativo Windows, forzando a los usuarios de Linux y Mac a tener que recurrir a Wine para su ejecución. Sin embargo, el caso de AbiWord es diferente, ya que en estos momentos solo soporta Linux (además de otros sistemas minoritarios) al haberse quedado la versión de Windows sin mantenedores.

AbiWord se caracteriza por la sencillez de su interfaz y los bajos requerimientos técnicos, que permiten usarlo en equipos considerados ya obsoletos. También cuenta con filtros de importación/exportación de documentos desde su formato nativo a XML, a RTF, HTML, Microsoft Word, LaTeX y OpenDocument. Los usuarios de Linux que busquen una alternativa al procesador de textos de Microsoft que sea sencilla y funcional tienen aquí una opción adaptada al sistema que utilizan.

Draft

¿Y por qué habría que instalar una aplicación localmente y quedarse atado al sistema operativo? Con Draft, el usuario dispone de un sencillo procesador de texto online y vía web al que se puede acceder con tan solo abrir un navegador. Tiene el inconveniente de requerir conexión a Internet para utilizarlo, pero a día de hoy muchos usuarios no conciben el uso de un ordenador sin Internet.

A pesar de su simpleza, Draft soporta la inserción de comentarios, listas de tareas, imágenes, fragmentos de código, notas de pie y exportación a TXT, HTML, DOC y PDF. Está orientado sobe todo al trabajo en grupo, ya sea en entornos de trabajo o de estudiantes.