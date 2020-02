Los que utilizamos el PC para jugar siempre hemos tenido un título que nos ha acabado animando a actualizar, ese primer juego que nos ha hecho darnos cuenta, de una manera u otra, que nuestro equipo ya no daba para más, que había quedado obsoleto, y que teníamos que actualizarlo de una vez.

Con el paso de los años es evidente que no ha sido un juego, sino varios, los que nos han movido a actualizar en momentos diferentes. En este artículo me gustaría que compartierais con nosotros cuál fue el primer juego que os hizo daros cuenta, definitivamente, de que vuestro PC estaba agotado y necesitaba una actualización parcial o total.

Como de costumbre me mojo yo primero. En mi caso el primer juego que me hizo darme cuenta de que mi primer PC estaba obsoleto fue Quake 2. Fue un caso muy curioso ya que no lo noté en un primer momento, ya que a pesar de jugarlo con renderizado en modo software y una resolución de 320 x 200 píxeles el juego me encantó.

Glide cambió el juego por completo

El problema vino cuando tuve la oportunidad de ver Quake 2 en el PC de un amigo que tenía una Voodoo Banshee, una tarjeta gráfica que incluía un núcleo 2D y una unidad 3D con un rendimiento a medio camino entre la Voodoo original y la Voodoo 2 de 3DFX.

Quedé anonadado cuando probé el juego funcionando con aceleración 3D en 800 x 600 píxeles y con texturas de 8 bits. Era otro mundo, no daba crédito a lo que estaba viendo, y en ese momento me di cuenta de que mi PC había quedado desfasado.

En aquella época no teníamos toda la información que hay disponible hoy en Internet, de hecho Youtube ni siquiera existía, y la información que llegaba a nuestras manos sobre informática de consumo se limitaba a lo que aparecía en las revistas de la época.

Si no recuerdo mal fue en 1998, una fecha en la que 3DFX despuntaba en el mundo de la aceleración 3D y en la que yo intentaba «sobrevivir» con mi modesto Pentium a 133 MHz, acompañado de 32 MB de RAM y una tarjeta gráfica S3 Virge con 4 MB que ofrecía una modesta aceleración bajo Direct3D. No me puedo quejar, gracias a ella pude jugar a títulos como Resident Evil 1 y 2, Motoracer y Final Fantasy VII.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál fue el primer juego que dejó «obsoleto» vuestro primer PC? Nos leemos en los comentarios.