Microsoft Store, la tienda de apps de Microsoft para Windows, era una buena idea. Y creo que es importante partir de esa base porque, sin partir de esa premisa, se puede llegar a conclusiones erróneas. Hoy sabemos que Facebook ha decidido retirar de la misma su app para Windows. Si accedes a la tienda verás que ya no está disponible, y los que eran sus usuarios han recibido un correo electrónico en el que se les informa de esta circunstancia. Este es el texto del mensaje:

Since you use Facebook for Windows desktop app, we wanted to make sure you’re aware this app will stop working on Friday, February 28, 2020. You can still access all of your friends and favorite Facebook features by logging in through your browser at www.facebook.com.

For the best experience, make sure you’re using the most current version of our supported browsers including the new Microsoft Edge.

You can still access Messenger through the Facebook website or by logging in through your browser at www.messenger.com. If you prefer a desktop app for your conversations, try the new Messenger for Windows which you can download now in the Microsoft Store.

Thank you for using Facebook for Windows desktop app,

The Facebook Team

En resumen, la compañía de la red social informa, a los usuarios que han descargado la app de Microsoft Store, de que ésta dejará de funcionar de manera inmediata (desde el 28 de febrero, y sugiere, como alternativa, acceder al servicio directamente desde la página web, empleando eso sí las versiones más actuales de los principales navegadores. Y quizá, como nota para evitar las suposiciones de que la medida se debe a una mala relación con Microsoft, mencionan explícitamente Microsoft Edge, la evolución de Internet Explorer.

Hace unos meses ya vivimos otra importante baja, la de Plex, así como la «accidentada» llegada de aplicaciones como las comprendidas en LibreOffice. Es evidente que los planes que los de Redmond con Microsoft Store no se están cumpliendo. Pero, claro, hay que tener en cuenta que el servicio nace inspirándose en las tiendas de apps de Android e iOS, así como en la App Store de MacOS X. Y los contextos son muy distintos, aunque el concepto sea el mismo. Así, pretender replicar su éxito siguiendo su mismo modelo parece, a todas luces, un error.

Y es que, en el caso de los dispositivos, las tiendas de apps son, prácticamente, la única vía para obtener aplicaciones. Y aunque ese no es el caso de MacOS, sí que es indudable que hay menos canales para obtener software para Mac que para Windows. Y, visto con perspectiva, da la sensación de que los de Redmond infravaloraron a los competidores de Microsoft Store, algo que les está pasando factura.

No parece, a día de hoy, que la situación del servicio sea crítica, y todavía queda margen para intentar «reinventarla». Sin embargo, de seguir por la misma senda, el sentido común apunta a que la situación no hará más que empeorar. Y, llegado ese momento, ya solo quedará una cosa por hacer: apagar las luces y cerrar.

Vía: Aggiornamenti Lumia