Microsoft «bombardea» a los usuarios con notificaciones en Windows 10 para que usen sus servicios

Las notificaciones en Windows 10 no deberían utilizarse para mostrar publicidad ni anuncios de ningún tipo no relacionado directamente con el funcionamiento del sistema. Ni de terceros, ni de Microsoft, como está sucediendo. Y no es la primera vez que se usan para «aconsejar» el uso de servicios y aplicaciones propias que no son esenciales para el funcionamiento del sistema operativo.

Después de las últimas actualizaciones, Microsoft ha vuelto a la carga con estas notificaciones en Windows 10, molestas como ellas solas. La última es el mensaje a pantalla completa de «Obtenga aún más de Windows». Este mensaje se mostraba anteriormente solo en el primer inicio del dispositivo o después de la instalación limpia de Windows 10, pero Microsoft ahora la está mostrando cuando considera conveniente.

Microsoft dice que el aviso de Windows destaca una serie de servicios que puedes usar después de configurar una cuenta de Microsoft. Por ejemplo, la notificación recomienda a los usuarios que revisen los siguientes servicios:

Teléfono, para vincular tu teléfono Android a un PC con Windows.

Windows Hello con las recomendaciones de Microsoft para obtener seguridad adicional.

Office 365, publicidad pura y dura para usar la suite de la casa. la notificación promueve Office 365.

Cuentas de Microsoft: experiencias de plataforma cruzada y dispositivos.

OneDrive. Como Office. Si usas su servicio de almacenamiento en nube y no otros Microsoft será más feliz.

Con este aviso, Microsoft espera que más usuarios descubran los servicios de Microsoft y los usen, especialmente para los que trabajan con cuentas de la compañía, algo que hasta ahora solo era «recomendable». Ahora, Microsoft está usando «patrones oscuros» para complicar la existencia a los que optan por usar el sistema con cuentas locales, con ventajas como no estar vinculada a una identidad en línea que puede ser pirateada y una mayor privacidad, uno de los puntos más cuestionables de Windows 10 y que persiste desde el lanzamiento del sistema.

Cómo librarse de las notificaciones en Windows 10

Al menos, Microsoft permite deshabilitar este tipo de notificaciones (y otras que aparecen en otros sitios del sistema como en la pantalla de bloqueo) de manera sencilla con estos pasos:

Accede a la herramienta de Configuración

Accede a Inicio > Sistema > Notificaciones y acciones

Ahí verás que puedes deshabilitar las notificaciones de aplicaciones y otros remitentes.

La última campaña de notificaciones se puede desactivar desmarcando la nueva acción añadida en las últimas actualizaciones: «Sugerir formas en que puedo terminar de configurar mi dispositivo para aprovechar al máximo Windows».

Aunque la desactivación es sencilla y produce un efecto inmediato y permanente, no será difícil que Microsoft vuelva a activarla (por su cuenta) después de otra actualización de Windows 10.