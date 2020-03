MyCook Touch, análisis: ya no hay excusa para no cocinar como un profesional

En los últimos años hemos asistido a un boom de la cocina. Antes solo bastaba con una placa, vitrocerámica o inducción, sartenes, cacerolas y un micro. Ahora necesitas mucho más si quieres cocinar de verdad y la tecnología en la cocina es extensa y pasa desde elementos sencillos como una olla de cocción lenta, a los más complejos como los robots de cocina.

Precisamente, el robot de cocina que nos atañe hoy es el MyCook Touch, de la marca Taurus. Esta marca española tiene varios modelos de robots de cocina a su disposición, desde el más sencillo al más completo como el MyCook Touch que vamos a analizar hoy.

El MyCook Touch es un robot de cocina con conexión WiFi que nos permite, desde su aplicación móvil o la web guardar o crear recetas.

Desmontando MyCook Touch

Este robot consta de una jarra metálica inox de dos litros, en la que se encuentran las cuchillas y que, además de triturar, permite pesar y calentar por inducción hasta los 140 grados. El robot incluye además distintos complementos que nos permiten cocinar en diferentes niveles distintos platos. Estos son el cestillo y la vaporera también fabricados en inox.

Este robot cuenta también con una pantalla táctil de 7 pulgadas que nos permitirá seleccionar cada modo y opción de cocción, así como navegar entre diferentes recetas.

Fabricada en metal y plástico negro, a primera vista la MyCook Touch nos da una sensación de robustez. La unidad central es la que soporta la pantalla táctil de siete pulgadas y a color, sobre ella montaremos la jarra, justo debajo de la jarra se encuentra el mecanismo de inducción que calienta la comida. Antes de poner en marcha el robot debemos activar el interruptor de la balanza del mismo que se encuentra en la parte inferior. Es algo aparatoso de activar, ya que tenemos que volcar toda la unidad para y desatornillar un poco un botón para poder activarla.

Todos los elementos del robot son desmontables para mejorar la limpieza de cada una. Desde la parte baja de la jarra podemos desmontar la sujeción de seguridad de las cuchillas y sacarlas para limpiarlas a conciencia. Desde Taurus recomiendan que limpiemos las cuchillas solo con agua corriente para no estropear el mecanismo.

Una vez montada la jarra, se bloquea y desbloquea según el punto en el que estemos de la cocción, para poder cocinar tendremos también que abrir y cerrar la tapa de la jarra, que cuenta también con un mecanismo de seguridad para evitar salpicaduras y desbordamientos. Esta tapa además incorpora un agujero en la parte superior en la que podemos ir añadiendo ingredientes según cocinamos para recetas especiales como emulsiones.

De primeras, el acople y desacople de los elementos del robot puede parecer algo costoso y brusco, pero después de un par de usos nos acostumbramos rápido a hacerlo.

Usabilidad

MyCook es un robot pensado para cocinillas y no iniciados, te permite cocinar siguiendo las instrucciones paso a paso de una receta o hacerlo a tu aire. Cuando encendemos la máquina veremos en la pantalla táctil las distintas opciones que nos ofrece el robot: pesar, triturar, amasar, y sofreir. Pero además, según ajustemos la velocidad de las cuchillas o el calor, este robot también nos permitirá emulsionar, pulverizar, rallar, moler, trocear o cocinar al vapor con su vaporera.

Cuenta también con una opción de operaciones programadas, una opción muy útil para recetas largas, que nos queremos comer calientes. Una de las múltiples aplicaciones de esta operación programada podría ser diferir el último paso de la preparación de un arroz para tenerlo a punto a la hora que nos convenga. Cuando esto pasa, la máquina se queda automáticamente en stand by, para volver a ponerla en marcha solo tenemos que tocar la parte superior de la torre.

A nivel estético, este robot es que permite personalizar la pantalla de inicio pudiendo elegir uno entre los cuatro temas de los que dispone.

Si decidimos utilizarlo con una receta ya creada tan solo tenemos que darnos de alta en su aplicación, MyCook y elegir la receta de entre las más de 8.000 recetas de las que disponemos, una vez elegida la mandamos y el robot nos irá indicando cada paso que debemos tomar. La aplicación puede utilizarse desde nuestro móvil o desde el propio robot. Personalmente, me ha parecido mucho más fácil utilizarla desde la aplicación del smartphone.

Elementos

La vaporera consiste en una bandeja de acero inoxidable con una junta de silicona que evita que rebosen los líquidos y que tiene que colocarse entre la jarra y la bandeja, también lleva una bandeja de plástico intermedia y la tapa de la vaporera. A la hora de trabajar con la vaporera, es muy importante tener en cuenta que al ser metálica, puede alcanzar temperaturas elevadas, por lo que hay que tener cuidado a la hora de manipularla. Muy importante no perder la junta ya que la necesitaremos siempre que vayamos a utilizar este elemento.

El cestillo colador sirve para cocinar ingredientes que no tengan que ser mezclados ni triturados. Para manipular y verter el contenido del cestillo dentro, utilizaremos el mango. También puede utilizarse para evitar salpicaduras y permitir la salida del vapor cuando se trabaja en caliente, solo hay que colocarlo al revés sobre la tapa de la jarra, asegurándote de haber quitado previamente el

vaso dosificador de la misma.

La espátula es la herramienta que nos ayudará a mover los alimentos del borde de la jarra, evitando así que se queden pegados y que se mezclen correctamente. La paleta mezcladora es un elemento de plástico que se acopla en las cuchillas que permite mezclar suavemente, útil para recetas de repostería.

Recetas

Más de 8.000 recetas y subiendo ese es el número de recetas que podemos encontrar de manera gratuita en la plataforma de MyCook, en su web y en su aplicación. La razón de que haya tantas es porque MyCook cuenta con un club en el que cualquiera puede participar y añadir la receta que quiera, esto crea opciones infinitas, pero a la vez hay que tener mucho cuidado porque puede que algunas recetas no estén correctas, al subirlas los usuarios, puede pasar que falten pasos, ingredientes o cantidades. Si no queremos arriesgarnos, porque no controlamos tanto el robot, tenemos la opción de buscar por «recetas de MyCook», o «por mejor valoradas», así sabremos que la receta que llevemos a cabo no tendrá errores.

Si la hacemos y nos gusta, viene bien dejar un «me gusta» o un comentario, para que otros usuarios se atrevan también a hacerla.

Pero si somos muy avanzados también podemos aportar tanto como queramos a esta plataforma. Igualmente recomendamos estar atentos a los comentarios que nos dejen en la receta una vez que la subamos, ya que nos mantendrán al tanto de los posibles fallos y nos ayudará a mejorar nuestra receta y la plataforma.

Desde la aplicación móvil podemos guardar todas las recetas que queramos cocinar, puntuarlas, comentarlas, darle a me gusta. También podemos configurar nuestro propio recetario, o crear la lista de la compra para comprar los ingredientes que nos falten

Conclusiones

El MyCook Touch de Taurus cuesta 916 € se encuentra en la media de estos robots tan completos, que nos permiten olvidarnos de tener otros aparatos electrónicos en la cocina como batidoras y que nos simplifican muchísimos aspectos de la cocina. Con ella sabremos que no nos vamos a equivocar en pesos, medidas, tiempos de cocción o triturados.

Por otro lado, me ha parecido que la MyCook Touch tiene un proceso de aprendizaje algo más complicado que la Thermomix. Montar y desmontar se hace a veces tedioso hay que llevar a cabo distintos pasos para realizar tareas que son más simples en la Thermomix. Por ejemplo, quitar las cuchillas para limpiar la jarra, no olvidarnos de la junta de silicona para la vaporera, quitar y poner la tapa de la jarra se hace muy complicado al principio y cuesta cogerle el truco.

Eso sí, una vez que nos hemos adaptado a estas mecánicas la MyCook es muy cómoda de utilizar y nos aliviará mucho trabajo del día a día. Destaca también porque la mayoría de sus elementos son metálicos renunciando a los plásticos lo máximo posible. Además es el único robot que cocina por inducción.

El MyCook Touch de Taurus cuenta con una relación calidad precio aceptable y cumplirá con nuestras espectativas, tanto si somos cocineros noveles como avanzados.