Motorola ha anunciado el lanzamiento del Moto G8 Power Lite, otra variante de la nueva serie de smartphones Moto G8 que la firma espera posicionar frente a los fabricantes chinos en la competidísima gama media.

Como te adelantamos, se trata de una variante reducida del G8 Power que pone el foco en la autonomía como mayor ventaja gracias a una batería de gran capacidad con 5.000 mAh que permite más de dos días de uso sin recargas. Su precio, también es más económico que el modelo superior.

Para poder ofrecer ese precio inferior, el Motorola Moto G8 Power Lite reemplaza el chipset de Qualcomm por uno de MediaTek y reduce la resolución nativa del panel aún manteniendo el tamaño de pantalla. El diseño básico es el mismo, aunque la cámara frontal insertada en el -terrible- diseño de «gota» lo diferencia del resto de la serie.

Su cámara principal monta un triple sensor, aunque con prestaciones reducidas. La cantidad de memoria RAM y almacenamiento ampliable son suficientes para este rango de mercado y pueden ampliarse con tarjetas microSD.

Motorola Moto G8 Power Lite, especificaciones

Pantalla : IPS LCD 6,5 pulgadas

: IPS LCD 6,5 pulgadas Resolución : 720 x 1600 píxeles

: 720 x 1600 píxeles Chipset : Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm)

: Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) CPU : ocho núcleos ARM Cortex A53 (4 a 2,3 GHz y 4 a 1,8 GHz)

: ocho núcleos ARM Cortex A53 (4 a 2,3 GHz y 4 a 1,8 GHz) GPU : PowerVR GE8320

: PowerVR GE8320 RAM : 4 GB

: 4 GB Almacenamiento : 64 GB ampliable con microSD de hasta 256 GB

: 64 GB ampliable con microSD de hasta 256 GB Cámara trasera: 16 MP, f/2.0, (principal) + 2 MP, f/2.4 (macro) + 2 MP, f/2.4 (profundidad)

16 MP, f/2.0, (principal) + 2 MP, f/2.4 (macro) + 2 MP, f/2.4 (profundidad) Cámara frontal : 8 MP, f/2.0

: 8 MP, f/2.0 Conectividad : 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, USB 2.0 Tipo C

: 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, USB 2.0 Tipo C Dimensiones : 164.9 x 75.8 x 9.2 mm

: 164.9 x 75.8 x 9.2 mm Peso : 200 g

: 200 g Batería: 5.000 mAh

Motorola Moto G8 Power Lite se estrenará en los próximos días en países como Alemania y México con un precio de 169 euros y se comercializará en semanas siguientes en países de América Latina, Europa y Asia. Se entregará con Android 9 Pie y en dos acabados de color en azul (Arctic Blue, Royal Blue).

Sobre el papel y a falta de pruebas, no es lo que más nos gusta de Motorola, sinceramente. Aunque no es caro y su batería de gran capacidad es un plus, el chipset de MediaTek no está al nivel de los nuevos Qualcomm, su resolución de pantalla es escasa, lo mismo que las cámaras. Y no es admisible que en abril de 2020 se lancen terminales que no incluyan la última versión de Android v10.0. Demasiados compromisos y es raro en una compañía como Motorola. La presión de los fabricantes chinos es terrible, véase, como ejemplo, los nuevos Realme 6.