LG Velvet llega como un teléfono de gama media diferente

A principios de este mes, LG mostró los primeros diseños conceptuales y bocetos en blanco y negro sobre su próximo teléfono inteligente, más tarde confirmado bajo el nombre LG Velvet. Sin embargo, hoy mismo se ha detectado un primer adelanto en vídeo de este teléfono, publicado en el canal oficial de YouTube de LG para Corea del Sur.

Centrado principalmente en el diseño exterior del LG Velvet, estos primeros renders oficiales nos muestran un terminal notablemente fino, con unos bordes y esquinas suavizadas. Aunque por el momento no se han dado a conocer las dimensiones de su pantalla, ésta ocupará casi la totalidad de la superficie frontal, destacando unos biseles realmente finos y un notch en forma de gota de agua reducido a la más mínima presencia.

En cuanto a su parte trasera, el LG Velvet nos sorprende con una configuración triple de cámaras con un diseño «Raindrop» (o gotas de lluvia), con una distribución vertical que ordena las lentes y el flash de mayor a menor tamaño. Así pues, destaca también la ausencia de un lector de huellas trasero, el cual podría haber sido trasladado al lateral, o incluso venir integrado en la pantalla, dada la orientación premium del terminal.

Sin embargo, otro de los puntos claves ha sido la confirmación y presencia de un chipset Snapdragon 765 5G, sustituyendo al esperado Snapdragon 865 de primer nivel, el cual que no sólo reducirá las capacidades del teléfono hasta la parte alta de la gama media, sino que supondrá una gran ayuda a la hora de ofrecernos un precio notablemente más asequible que la mayoría de los buques insignia, manteniendo el soporte de las nuevas redes 5G.

Por el momento no se ha desvelado ningún precio oficial, aunque dado que se trata de un primer adelanto oficial y no una filtración, es muy probable que el anuncio del LG Velvet no esté lejos. Y es que la compañía parece haber superado ya su situación de crisis provocada por el COVID-19.

No obstante, se espera que el teléfono pase por un primer lanzamiento en Asia antes de aterrizar en Europa, por lo que es posible que no veamos este terminal en nuestro país hasta los primeros meses del verano.