La app Mensajes de Google alcanza los mil millones de descargas

El gigante de Internet acaba de lograr un nuevo hito con una de sus aplicaciones y tiene más mérito del que te piensas: la app de Mensajes de Google para Android ha llegado a los mil millones de descargas en Google Play Store, según recogen en Android Police.

Y sí, la noticia tiene su interés y Google más mérito del que te piensas, porque a diferencia de lo que sucede con muchas de las aplicaciones más populares para Android, la de Mensajes de Google no se preinstala en la mayoría de móviles del mercado. Por lo tanto, su número de descargas es más fidedigno que el de muchas de las aplicaciones más conocidas de la compañía.

En concreto, la app de Mensajes de Google para Android no forma parte del paquete GMS (Google Mobile Services) y no se encuentra preinstalada por defecto en la mayoría de teléfonos del mercado, a excepción de modelos como los Pixel, Android One y algún otro sin gran repercusión. Por el contrario, los fabricantes suelen preinstalar sus propias apps de mansajes.

Ergo, la app de Mensajes de Google para Android triunfa por su buen hacer, y es comprensible: aunque hay que instalar la aplicación de manera premeditada, el que venga de Google garantiza su visibilidad y, por lo general, también su utilidad, que no sea una basurilla como tantas hay en Google Play Store… Y lo cierto es que la app de Mensajes de Google para Android no lo es.

De hecho, es una de las aplicaciones más completas de su categoría, ofreciendo características como una herramienta de marcado incorporada, recordatorios, recomendaciones inteligentes según el contexto, soporte RCS, interfaz web, seguridad avanzada… Vamos, que en este caso, la app de Mensajes de Google para Android es de lo mejor que hay.

Ojalá Google aprendiera que así es como se hacen las cosas y dejase de obligar a los fabricantes a preinstalar a la fuerza sus aplicaciones en la de terminales móviles que se venden con Android… Pero no parece que vaya a caer esa breva.