Novedades VOD 22/20: ‘Snowpiercer’, el tren del fin del mundo pasa por Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video…Y hay un poco de todo, pero nada muy destacado tampoco con la excepción quizás de Snowpiercer, obra que saltó del cómica a la gran pantalla y que ahora recibe su adaptación en formato serie.

Netflix

Netflix resucita después de un último mes pésimo y aunque el relleno sigue siendo su seña de identidad tanto para sus producciones como para todo lo que entra en catálogo -mucho cine indio que no sé yo quién verá-, lanzamientos como Snowpiercer o Space Force, que no vienen precisamente avalados por buenas críticas, son al menos -o lo parecen- algo más amigables para pasar el rato.

Como decía en la introducción, el tren del fin del mundo pasa por Netflix y se llama Snowpiercer: Rompenieves, serie basada en la película de Bong Joon-ho que protagonizase Chris Evans y que ahora recibe su adaptación en formato serie. Su rostro más famoso, el de Jennifer Connely, la inolvidable Sarah de la maravillosa Dentro del laberinto de Jim Henson. Pero en Snowpiercer ella es la mala. La historia ya la conoces: el mundo se ha ido al garete y lo único que queda en funcionamiento es Snowpiercer, un tren que nunca se detiene y que permanece dividido entre la clase alta, que continúa su vida de lujos, y la clase baja, que se encarga de que nada les falte… Hasta que revientan.

El segundo lanzamiento destacado de la semana en Netflix es Space Force, una comedia de los creadores de The Office protagonizada por Michael Scott… digo, por Steve Carell, general de ejército estadounidense con la misión de crear una unidad de vanguardia. NI Snowpiercer ni esta han sido gratamente recibidas por la crítica, pero si se trata de entretener, son lo más asumible a simple vista.

Por último, una nueva serie de zombis: Betaal, con la particularidad de que esta viene de la India y, puestos a ver bailes, mejor hordas de zombis, que hacen más compañía.

Más contenidos exclusivos:

Christiane Amanpour: Sexo y amor en todo el mundo (T1). «La periodista de la CNN Christiane Amanpour viaja a seis grandes metrópolis de todo el mundo para analizar cómo viven el amor y la sexualidad sus ciudadanos.»

(T1). «La periodista de la CNN Christiane Amanpour viaja a seis grandes metrópolis de todo el mundo para analizar cómo viven el amor y la sexualidad sus ciudadanos.» Comida para Phil (T3). «Phil Rosenthal («Todo el mundo quiere a Raymond») visita diversos países sumergiéndose en la gastronomía y la cultura de lugares como Bangkok, Lisboa o Ciudad de México.»

(T3). «Phil Rosenthal («Todo el mundo quiere a Raymond») visita diversos países sumergiéndose en la gastronomía y la cultura de lugares como Bangkok, Lisboa o Ciudad de México.» Dinastía (T3). «Los Carrington y los Colby se disputan el control de su fortuna (y de sus hijos) en este remake actualizado del gran clásico de la televisión.»

(T3). «Los Carrington y los Colby se disputan el control de su fortuna (y de sus hijos) en este remake actualizado del gran clásico de la televisión.» Dorohedoro (T1). «Caimán quiere matar al hechicero responsable de la maldición por la que tiene una cabeza de reptil. Aunque cuente con la ayuda de una amiga, no resultará fácil.»

(T1). «Caimán quiere matar al hechicero responsable de la maldición por la que tiene una cabeza de reptil. Aunque cuente con la ayuda de una amiga, no resultará fácil.» Hannah Gadsby: Douglas . «Hannah Gadsby regresa con su segundo especial, en el que habla de las complejidades de la fama, la identidad y un encuentro muy raro en un parque para perros.»

. «Hannah Gadsby regresa con su segundo especial, en el que habla de las complejidades de la fama, la identidad y un encuentro muy raro en un parque para perros.» Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico (T1). «Esta docuserie se apoya en testimonios de víctimas para analizar cómo el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó su fortuna y poder para llevar a cabo sus abusos.»

(T1). «Esta docuserie se apoya en testimonios de víctimas para analizar cómo el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó su fortuna y poder para llevar a cabo sus abusos.» Kenny Sebastian: The Most Interesting Person in the Room . «Kenny Sebastian combina sus dotes musicales y cómicas para hablar sobre cierto tipo de calzado, aves que no vuelan y su temor a no ser lo suficientemente gracioso.»

. «Kenny Sebastian combina sus dotes musicales y cómicas para hablar sobre cierto tipo de calzado, aves que no vuelan y su temor a no ser lo suficientemente gracioso.» La corazonada . «En esta precuela de «Perdida», la oficial de policía Pipa trabaja en su primer caso importante mientras investiga a su jefe, que es sospechoso de asesinato.»

. «En esta precuela de «Perdida», la oficial de policía Pipa trabaja en su primer caso importante mientras investiga a su jefe, que es sospechoso de asesinato.» Rugal (T1). «Un inspector de policía, que adquiere habilidades especiales gracias a la biotecnología, decide vengarse de una organización criminal que se lo ha arrebatado todo.»

(T1). «Un inspector de policía, que adquiere habilidades especiales gracias a la biotecnología, decide vengarse de una organización criminal que se lo ha arrebatado todo.» Ya no estoy aquí. «Después de un malentendido con una pandilla local, el joven Ulises debe cruzar la frontera para salvar la vida. Deja atrás a su banda y la cumbia, la música que adora.»

Entra en catálogo:

30 Days of Luxury

A Mission in an Old Movie

Amar’s Hands

Banana Island Ghost

Best Neighbors

Billu

Bottom of the World

Convict

El límite infinito

El testigo

Elf

Empresses in the Palace (T1)

Flimflam

Jack Taylor (T1)

Love Station

Malditos vecinos

Medio Flipado

Modern Family (T10)

Monopoly (The Bank Of Luck)

My Dog is My Guide

Nadie sabrá nunca

Naledi, una elefanta bebé

Padres por desigual

Pareja a la puja (T1)

Roh’s Beauty

Queen of the South (T4)

Salem: His Sister’s Father

The Bulbul’s Nest

The Equalizer 2

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video no cesa en su intento por que se apunte hasta el CEO de Netflix a su plataforma y además de la tradicional oleada de película de toda índole y condición, se hace con el estreno de una de las series españolas más populares.

Sí señor: la duodécima temporada de La que se avecina no se estrena en Telecinco, sino en Amazon Prime Video, muestra de la buena relación comercial que une a Amazon con Mediaset y de que los estrenos en digital no afectan a la puesta en largo televisiva, tal y como han demostrado con series como El pueblo o la más reciente Madres. En cuanto a La que se avecina, si no la conoces aunque sea de vista, es que no vives en España. A falta de un tráiler en condiciones, la referencia más próxima es El pueblo… pero en tono mucho más zafio (y divertido).

¡HEMOS VUELTO! Estamos reunidos en Junta Extraordinaria porque ya tienes la T12 en @PrimeVideoES 💥 #VuelveLQSA https://t.co/2dAE3GIpTT pic.twitter.com/NEr46Raarr — La que se avecina (@la_queseavecina) May 29, 2020

Entra en catálogo:

13 (Ruleta rusa)

Alto el fuego

Animales en apuros

Bienvenidos al norte

Black Death

Call me by your name

Capitán Koblic

Caramel

Clerks 2

Condenados

Coriolanus

Declaradme culpable

Diamantes negros

Diario de una niñera

Diré tu nombre

El ataque de los tomates asesinos

El club de los incomprendidos

El hombre que inventó la Navidad

El mejor

El novio de mi madre

El pregón

El tesoro del lago de la plata

El último gran mago

En el valle de Elah

En tiempos de luz menguante

Exorcismo en Connecticut

Fellini, ocho y medio

Finding Jo

Fireball

Happy, un cuento sobre la felicidad

Hasta que la ley nos separe

Hooligans 2

Inquebrantable

Insaciable

Juerga de mamis

Km. 666: Desvío al infierno

La batalla de Varsovia

La bella y la bestia

La huida

La joven de la perla

La maldicion de Rookford

La música del silencio

Las maravillas del mar

Lassie

Mentes en blanco

Mi novio es un ladrón

Michael Clayton

Misión Katmandú

Pancho, el perro millonario

Parking 2

Passengers

Perdidas

Premonition (7 días)

Que Dios nos perdone

Revolver

Secretos de Estado

Shopping (de tiendas)

The Crazies

Tienes un minuto (T1)

¡Tú la llevas!

Un largo viaje

Un plan brillante

Una boda de muerte

Una familia con clase

Una vida por delante

Welcome to the Rileys

HBO

Una semana más, HBO solo tiene un estreno más que añadir a su lista de series en emisión, que no son pocas entre originales y exclusivas. Pero tiene un tufillo a rancio que…

Love Life es la nueva comedia romántica de HBO, en la que no faltan toques sensibleros y las situaciones repetidas hasta la saciedad en este tipo de historias. Para amantes del género.

Nuevos capítulos:

Axios (T3)

Batwoman (T1)

Betty (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

El Ministerio Del Tiempo (T4)

Insecure (T4)

Katy Keene (T1)

Killing Eve (T3)

La innegable verdad (T1)

Lo que hacemos en las sombras (T2)

Mrs. America (T1)

Rick and Morty (T4)

Roswell, New Mexico (T2)

Run (T1)

Siren (T3)

Stargirl (T1)

Supergirl (T5)

We’re Here (T1)

Entra en catálogo:

La Huésped

Lazy Town (T3)

Los chicos del coro

Shrek

Terminator: Genisys

Valor de ley

Yves Saint Laurent

Apple TV+

Apple TV+ resurge del olvido con un lanzamiento diferente a lo que nos tiene acostumbrados, que en honor a la verdad es por lo general bueno, pero muy escaso.

Central Park es la nueva serie de animación de Apple TV+, pero esta no va dirigida en exclusiva a niños. Dónde se ambienta ni te lo imaginas, pero digamos que cuenta las aventuras de una familia de vigilantes que trabaja en el parque más conocido de Nueva York y de todo Estados Unidos ya que nos ponemos. Y están decididos a salvarlo. A la crítica le está encantando.



Nuevos capítulos:

Ciclos (T1)

Defender a Jacob (T1)

Los Fraguel ¡A ritmo de Rock! (T1)

Disney+

Terminamos con Disney+, que esta seman no tiene nada relevante que ofrecer, salvo los nuevos capítulos de sus series en emisión y algo de relleno directo a catálogo.

Nuevos capítulos:

Be Our Chef (T1)

Diario de una futura Presidenta (T1)

Disney’s Fairy Tale Weddings (T2)

El increíble Dr. Pol (T1)

El mundo según Jeff Goldblum (T1)

High School Musical: The Musical: The Series (T1)

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Pick of the Litter (T1)

Shop Class (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

The Imagineering Story (T1)

Tron: Uprising (T1)

Entra en catálogo: