Bluesky ya no necesita invitación

Con Twitter en horas bajas, servicios como Bluesky (cielito azul, como lo denominan cada vez más usuarios de Twitter), Threads y el veterano Mastodon están intentando capitalizar el pinchazo que ha experimentado el servicio comprado por Elon Musk hace ya algo más de un año. Es cierto que sigue gozando de una gran popularidad entre sus usuarios, y que parece seguir estando tan presente como «generador de noticias» como en los viejos tiempos, pero tanto la caída de muchos anunciantes relevantes como la creciente presencia de bots (precisamente algo que Musk prometió combatir, pero que bajo su gestión se ha incrementado sustancialmente), sí que están provocando un importante desgaste.

La oportunidad era, por lo tanto, muy buena para todos sus potenciales rivales, pero hasta el momento parece que no han conseguido capitalizarla. En el caso de Threads, su vinculación a Instagram-Meta, su política con respecto al contenido sensible y que, a fecha de lanzamiento, no fuera accesible desde la Unión Europea, han supuesto un lastre. Por su parte, Mastodon arrastra cierta complejidad que juega en su contra para muchos usuarios. Y entre ellas, Bluesky no ha alcanzado tanta notoriedad, y su sistema de acceso exclusivamente por invitación tampoco ha jugado a favor.

Bluesky cuenta, sin embargo, con algo que no pueden esgrimir el resto de redes sociales que quieren competir con Twitter, y es que su fundador es el propio Jack Dorsey, el que fuera… efectivamente, fundador de Twitter, y CEO de la red social hasta poco antes de que Musk empezará a expresar su interés por hacerse con su control. Y además, aunque esto es más una percepción personal que otra cosa, la mayoría de ocasiones en las que he visto conversaciones en Twitter sobre cambiar a otro servicio similar, el protagonista de dichas conversaciones ha sido Bluesky.

Como «lurker» en Bluesky (tengo cuenta desde finales de marzo o principios de abril del año pasado), sí que he visto que muchos usuarios han replicado allí sus nombres de usuario de Twitter, pero que de momento apenas los emplean, aunque otros sí que se muestran más activos. Esto, claro, puede deberse a las limitaciones en el alcance, frente al que ya tienen en Twitter. Sin embargo esto puede estar cerca de cambiar, y es que como leemos en The Washington Post, ya no es necesario tener invitación para crear una cuenta de usuario en Bluesky.

La gran pregunta es si, a día de hoy, Bluesky supone una amenaza real para Twitter, y la respuesta es que no. La red social de Musk cuenta con una tracción más que destacable, y es muy difícil enfrentar dicha resistencia. Sin embargo, y a la vista de las alternativas existentes en la actualidad, sí que es el servicio que tiene más potencial para un trasvase de usuarios, poco a poco y de manera orgánica. ¿Ocurrirá? Solo el tiempo tiene la respuesta.