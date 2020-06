El icónico todo en uno de Apple recibirá, por fin, cambios importantes en su diseño y arquitectura interna. La filtración de un conocido insider asegura que el nuevo iMac lucirá una estética inspirada en los iPad Pro y apostará definitivamente por los SSD, abandonando las soluciones híbridas que utilizaba hasta ahora.

Apple prepara una WWDC con los anuncios más importantes de los últimos años. Al paso de Intel a ARM que os adelantamos ayer debemos sumar una de las renovaciones más esperadas por los usuarios de la compañía. No en vano, el último gran cambio de los iMac data de 2012.

La compañía de Cupertino prepara equipos con una pantalla prácticamente sin bordes y con FaceID integrado de forma muy similar a la última iteración de iPad Pro. A nivel de diseño, esperamos algo muy similar a las Apple Pro Display XDR que acompañan al Mac Pro, aunque seguramente con una calidad de materiales algo inferior para mantener el precio bajo control.

En su interior y además de incorporar la última generación de procesadores Intel (sí, todavía es pronto para ver el primer iMac ARM), Apple abandonará definitivamente los discos duros tradicionales en toda la gama, apostando por la combinación de SSD y su sistema de archivos exclusivo APFS.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020