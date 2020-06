Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de presentarte el nuevo Amazon Fire HD 8 (2020). Un tablet que -como otros modelos de la compañía- puede pasar por lo mejor del mercado atendiendo a su excelente relación entre características/precio. El problema llega de ciertos compromisos en el apartado del software.

Como vimos en modelos anteriores, los tablets de Amazon limitan las posibilidades de Android mediante un sistema propio denominado FireOS. Es una versión de Android que va mucho más allá de la simple personalización o el añadido de la habitual capa de interfaz de usuario, y bloquea el acceso a los servicios de Google o a la tienda oficial Google Play.

Fire OS lo llena todo y lo ocupa todo con servicios y apps de Amazon por doquier. No está mal para un suscriptor Prime que tiene acceso a esos servicios, pero un usuario de Android necesita otro tipo de software o juegos que no están disponible desde la base. No nos engañemos, hoy por hoy Android es Google y la mayoría no podemos prescindir de YouTube, Maps o Gmail.

Cómo instalar Google Play y otras apps en Amazon Fire HD 8 (2020)

Aclarar que el método que te vamos a ofrecer no incluye un rooteo completo del tablet (como hicimos en el Fire 7) y seguirás ejecutando Fire OS en lugar de un Android estándar. Solo que tendrás acceso a las aplicaciones y servicios de Google, y otras de terceros mediante el siguiente paso a paso:

Apps de terceros

Accede a la herramienta de Configuración.

Selecciona la opción de Seguridad y privacidad.

Busca y selecciona la opción «Aplicaciones de fuentes desconocidas».

Toca la opción del navegador Amazon Silk.

Desliza la palanca que permite a Silk instalar aplicaciones de fuentes desconocidas.

Desde ese momento podrás descargar e instalar aplicaciones de fuentes distintas al Amazon Appstore, desde medios como APKMirror, siempre observando las medidas de seguridad necesarias para instalar apps fuera de las tiendas oficiales.

Google Play

Una vez realizado el paso anterior, para acceder a los servicios y apps de Google tendrá que instalar los siguientes archivos y en el orden que se listan. Solo ten en cuenta que si es la primera vez que descargas algo con el navegador Silk que viene instalado por defecto en el Amazon Fire HD 8, tendrás que otorgarle acceso al almacenamiento local antes de poder continuar.

Descarga e instala el Gestor de cuentas de Google (utiliza la última versión)

Descarga e instala el Google Services Framework 9 (no utilices la versión 10 o posterior, porque el tablet ejecuta una variante de Android 9).

Descarga e instala los Servicios de Google Play (usa una versión reciente compatible con ARM64 y Android 9+)

Instala Google Play Store (usa la última versión)

Después de descargar cada archivo, verás una alerta emergente que te preguntará si deseas instalar la aplicación. Simplemente acepta e instala cada una de ellas en el orden propuesto. Una vez instaladas, reinicia el tablet, busca el icono de Play Store e inicia sesión con tu cuenta de Google. Desde ahí deberías poder descargar e instalar la mayoría de las aplicaciones disponibles en Google Play Store.

No es un rooteo y seguramente no es necesario para un usuario que quiere mantener el FireOS y el acceso a la tienda de aplicaciones de Amazon, pero también a la de Google. Sí hay que mencionar que su funcionamiento no está garantizado como sí conseguiríamos instalando una versión de Android alternativa y obtener una experiencia completa.

Amazon Fire HD 8, especificaciones y precios

Pantalla de 8 pulgadas con resolución de 1.280 x 800 píxeles

CPU ARM de cuádruple núcleo a 2 GHz

2 GB de RAM

32 – 64 GB de almacenamiento interno (más micro SD de 1 TB)

Conectividad: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Tipo-C

Doble cámara de 2 megapíxeles. Altavoces estéreo

12 horas de autonomía.

Dimensiones: 202 x 137 x 9,7 mm – 355 gramos de peso

El nuevo modelo ya está disponible en las siguientes configuraciones y precios:

Amazon también venderá una nueva línea de fundas (desde 30 dólares) y regalará el servicio Kindle Unlimited durante los primeros seis meses tras la compra. Amazon comercializará una segunda versión «Plus» del Amazon Fire HD 8, con la misma pantalla, chipset, dimensiones y conectividad que la versión base, salvo un aumento de la memoria hasta 3 Gbytes de RAM y soporte para carga inalámbrica.