Cómo desinstalar Cortana en Windows 10 May 2020 Update

Si eres de esos usuarios que no solo no usa Cortana sino que no quiere que el asistente virtual de Microsoft forme parte de su sistema operativo la última actualización de Windows viene con una sorpresa que te gustará: Cortana ahora es una aplicación independiente y que se puede desinstalar de forma muy sencilla.

Si accedes al administrador de tareas de tu equipo verás que Cortana se comporta ahora como una aplicación más y que es posible deshabilitarla e impedir que se inicie con tu equipo, consumiendo recursos en segundo plano. Para los que quieren ir más allá, hemos preparado un sencillo tutorial que la eliminará por completo de tu sistema operativo.

Antes de continuar, una advertencia importante: sigue con el tutorial solo si has actualizado el sistema a la última versión de Windows 10 (la 2004). En caso contrario, puedes tener problemas si la eliminas siguiendo lo que indicamos.

Cómo verificar la versión de Windows 10 que tienes instalada

1.- Usa el atajo de teclado Win + R para abrir una ventaja de ejecución.

2.- Teclea el comando winver y pulsa Intro.

3.- Deberías ver una ventana donde se indica qué versión de Windows tienes. Si es la 2004, puedes continuar.

Cómo desinstalar Cortana en Windows 10

1.- Ejecuta la aplicación PowerShell con permisos de administrador (botón derecho, ejecutar como administrador)

2.- Para eliminar Cortana de la cuenta de usuario actual teclea: Get-AppxPackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage y pulsa Intro.

3.- Si quieres eliminarla de todas las cuentas de usuario, el comando es Get-appxpackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage , seguido de Intro.

Cómo volver a instalar Cortana en Windows 10

Si quieres volver a instalar el asistente, sigue estos pasos:

1.- Accede a la página de la aplicación Cortana en la tienda de Microsoft

2.- Haz clic en el botón Obtener y cuando te lo pida, abre la app Microsoft Store de tu sistema

3.- Instala Cortana siguiendo los pasos indicados.

La herramienta Powershell es un poderoso aliado a la hora de eliminar componentes del sistema operativo, pero debe utilizarse con cuidado. En este artículo te explicamos mucho más sobre ella y te damos los códigos para eliminar muchas de las aplicaciones integradas con Windows 10.

