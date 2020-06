Novedades VOD 24/20: ‘Artemis Fowl’, el gran pastiche fantástico del año se estrena en Disney+

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y Disney+, que estrena Artemis Fowl, su primer gran lanzamiento por streaming por esa fuerza mayor que lo ha trastocado todo, llamada coronavirus.

Disney+

Disney+ vuelve a la palestra por una película, Artemis Fowl, que de no estar como estamos, tendría que haberse estrenado en cines el mes pasado. Pero he aquí…

Basada en una serie de libros juveniles al más puto estilo de Harry Potter, Artemis Fowl es sin duda alguna el gran pastiche fantástico del año… porque así son los libros: un batiburrillo repleto de clichés sobre el que discurre una historia a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción protagonizada por un chico de 12 años, cuya única justificación -la de la película, al menos- parece la de intentar levantar una nueva franquicia que, a juzgar por la dureza con la que la está recibiendo la crítica, no da la sensación de que vaya a funcionar como era de esperar. Artemis Fowl es, en definitiva, un superproducción de Disney con nombres destacados de la industria detrás (Kenneth Branagh a la dirección, Judi Dench o Colin Farrel en el reparto) que a saber en qué queda, porque sin los cines respaldándola, huele a pasado desde su mismo estreno.

Nuevos capítulos:

Be Our Chef (T1)

Diario de una futura Presidenta (T1)

Disney’s Fairy Tale Weddings(T2)

El increíble Dr. Pol (T1)

El mundo según Jeff Goldblum(T1)

High School Musical: The Musical: The Series (T1)

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Pick of the Litter (T1)

Shop Class (T1)

Star Wars: The Clone Wars(T7)

The Imagineering Story (T1)

Tron: Uprising (T1)

Entra en catálogo:

Detective Mate

El hipo

El Retorno de Jafar

Fiestódromo

Japan: Between Earth and Sky(T1)

Mighty Med (T2)

Pecezuelos (T2)

Pequeño gran BuzzStar Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker

Percy Jackson y el mar de los monstruos

Saltando

Yo no he sido (T2)

Netflix

Netflix escala posiciones una semana más por un único lanzamiento, y es que si Artemis Fowl estaba prevista para estrenarse en cines, la gran N del VOD tenía otra candidata en la manga. Una que además se perfilaba para recibir premios. Por lo demás, lo de siempre: mucho relleno.

Da 5 Bloods: Hermanos de armas es la nueva película de Spike Lee y, sí, se ha estrenado esta semana en Netflix. Como de costumbre con el director estadounidense, estamos ante un largometraje con gran reparto (Chadwick Boseman, Delroy Lindo o Jean Reno, entre otros) enfocado en un historia en torno a la comunidad negra, si bien en este caso el trasfondo histórico se mueve a favor de un historia ficticia y, según destaca la crítica especializada para mal, demasiado larga. Por otro lado, Lee es un cineasta de largo recorrido y es difícil que falle estrepitosamente, que tampoco parece ser el caso.

Más contenidos exclusivos:

Bangkok Love Stories: Objects of Affection . (T1). «Un amable técnico que repara ordenadores se enamora de una grafitera cuyo trastorno de personalidad múltiple se agrava cuando presencia un doble asesinato.»

. (T1). «Un amable técnico que repara ordenadores se enamora de una grafitera cuyo trastorno de personalidad múltiple se agrava cuando presencia un doble asesinato.» Bangkok Love Stories: Plead (T1). «En el barrio chino de Bangkok, una experta en marketing digital se enamora de un adivino ciego, pero es un amor condenado al desastre.»

(T1). «En el barrio chino de Bangkok, una experta en marketing digital se enamora de un adivino ciego, pero es un amor condenado al desastre.» Bosque adentro (T1). «Unas pruebas encontradas en el cuerpo de una víctima de homicidio dan al fiscal la esperanza de que su hermana, desaparecida hace 25 años, pueda seguir viva.»

(T1). «Unas pruebas encontradas en el cuerpo de una víctima de homicidio dan al fiscal la esperanza de que su hermana, desaparecida hace 25 años, pueda seguir viva.» Curon (T1). «Tras 17 años de ausencia, una mujer vuelve a su pueblo natal con sus mellizos. Cuando desaparece misteriosamente, sus hijos deben lidiar con un siniestro legado familiar.»

(T1). «Tras 17 años de ausencia, una mujer vuelve a su pueblo natal con sus mellizos. Cuando desaparece misteriosamente, sus hijos deben lidiar con un siniestro legado familiar.» De cita en cita (T2). «En cada episodio repleto de coqueteos y decepciones, un soltero real tiene cinco citas a ciegas. ¿Su objetivo? Encontrar la persona ideal para un segundo encuentro.»

(T2). «En cada episodio repleto de coqueteos y decepciones, un soltero real tiene cinco citas a ciegas. ¿Su objetivo? Encontrar la persona ideal para un segundo encuentro.» F is for Family (T4). «Vuelve con la familia Murphy a los años 70, cuando los niños se cuidaban solos, la cerveza fluía libremente y nada se interponía entre un hombre y su televisor.»

(T4). «Vuelve con la familia Murphy a los años 70, cuando los niños se cuidaban solos, la cerveza fluía libremente y nada se interponía entre un hombre y su televisor.» Frank Elstner: Una última pregunta (T1). «En este último programa, el legendario presentador alemán Frank Elstner habla en profundidad con estrellas como Daniel Brühl y Lena Meyer-Landrut.»

(T1). «En este último programa, el legendario presentador alemán Frank Elstner habla en profundidad con estrellas como Daniel Brühl y Lena Meyer-Landrut.» Historia de un crimen: La búsqueda (T1). «Una niña desaparece en una zona residencial cerca de Ciudad de México y se inicia una búsqueda que se ve enturbiada por intereses personales. Basada en una historia real.»

(T1). «Una niña desaparece en una zona residencial cerca de Ciudad de México y se inicia una búsqueda que se ve enturbiada por intereses personales. Basada en una historia real.» Jo Koy: In His Elements . «Muchas risas y música. Jo Koy pone de relieve la cultura local en un espectáculo en Manila en el que presenta a humoristas filipinoamericanos, DJ y b-boys.»

. «Muchas risas y música. Jo Koy pone de relieve la cultura local en un espectáculo en Manila en el que presenta a humoristas filipinoamericanos, DJ y b-boys.» Kipo y la era de las bestias mágicas (T2). «En un mundo repleto de animales mutantes, una niña que siempre ha vivido ajena al peligro aprende a sobrevivir y descubre sus poderes gracias a unos peculiares amigos.»

(T2). «En un mundo repleto de animales mutantes, una niña que siempre ha vivido ajena al peligro aprende a sobrevivir y descubre sus poderes gracias a unos peculiares amigos.» Lenox Hill (T1). «En esta serie documental, cuatro médicos del histórico hospital Lenox Hill de Nueva York compaginan sus vidas personales con la dedicación a sus pacientes.»

(T1). «En esta serie documental, cuatro médicos del histórico hospital Lenox Hill de Nueva York compaginan sus vidas personales con la dedicación a sus pacientes.» Reality Z (T1). «Durante un ataque de zombis en Río de Janeiro, los concursantes de un reality refugiados en un estudio de TV deben enfrentarse a algo más que a hordas de antropófagos.»

Entra en catálogo:

Agent (T1)

Baby Boy

Don Verdean

In the Bosom of a Thorn (T1)

Josie

Manos de Piedra

Nuit de la Glisse: Adictos a la vida

Nuit de la Glisse: Magnetismo

Nuit de la Glisse: Presión extrema

Nuit de la Glisse: Presión extrema 2

Nuit de la Glisse: Presión extrema 3

Ocean’s 8

Pose (T2)

Sleepless Society: Bedtime Wishes (T1)

¿Sí, quiero…?

Tales of the City (1993) (T1)

The Trap

What If? (T1)

Whispers (T1)

HBO

HBO baja, pero no te preocupes porque quizás el lanzamiento más interesante de la semana lo encuentres entre su oferta, que por lo demás se mantiene con lo que continúa en emisión.

Escrita, dirigia y protagonizada por Michaela Coel, Podría destruirte, con un solo capítulo emitido hasta la fecha, es el lanzamiento que más está dando de que hablar esta semana. La serie tiene un fuerte componente racial que dirían ahora, llámalo étnico si lo prefieres, y toca otro tema que también está muy presente actualmente: el consentimiento sexual. Ahora bien, no te precipites con tus conclusiones si no la has visto, porque está contada de una manera fresca y franca. O así empieza; veremos cómo sigue.

Más contenidos exclusivos:

Yvonne Orji: ¡Mira, mamá!. «Especial de comedia de HBO que muestra de manera íntima y divertida lo que significa para Yvonne ser nigeriana-estadounidense, intercalando metraje personal grabado en su Nigeria natal durante un viaje a principios de enero.»

Nuevos capítulos:

Axios (T3)

Betty (T1)

DC’s Legends of Tomorrow(T5)

El Ministerio Del Tiempo (T4)

Insecure (T4)

La innegable verdad (T1)

Lo que hacemos en las sombras (T2)

Love Life (T1)

Roswell, New Mexico (T2)

Stargirl (T1)

Supergirl (T5)

Entra en catálogo:

El jugador

El planeta de los simios

Esto es la guerra

Imperium

La Torre Oscura

La vida de Pi

Looney Tunes: De nuevo en acción

Loving

Ocean’s 8

Veronica Mars (T1)

Amazon Prime Video

También Amazon Prime Video llega con una nueva película en exclusiva esta semana, a pesar de que apenas se le ha hecho promoción.

The Vast of Night es, de hecho, el lanzamiento que mejor está siendo recibido esta semana junto al de HBO. Va de ciencia ficción, de suspense… De un programa de radio en el Nuevo México de los años 50. Si te gusta el misterio en su faceta más extraterrestial ya sabes qué esperar. O no.

Más contenidos exclusivos:

Gina Brillon: The Floor is Lava (T1). «Gina Brillon siempre ha tenido una visión única de los altibajos de la vida, que esta latina nacida en el Bronx maneja con humor y un desparpajo natural. En su tercer especial de comedia, Brillon habla sin tapujos de su infancia, su cultura y su transición de la soltería a la vida de casada con su marido del Medio Oeste.»

Entra en catálogo:

7 razones para huir

A remo

Aislados

Antología de terror japonés

Armas al hombro

Beyond White Space

Black-ish (T5)

Caza a la espía

Cortocircuito

Desaparecer

Desechos

Disorder (El protector)

Duelo final

El caso Heineken

El demonio de los andes

El diario de los muertos

El efecto mariposa 2

El increíble finde menguante

El mejor padre del mundo

El peregrino

El rincón de los inocentes

El secreto del Mal

El Viaje de tu Vida

Emanuelle negra

Escuela embrujada

Gemelas y rivales

Good morning, Babilonia

Identidad secreta (T1)

KM 31

La Casa Rosada

La tercera ley de Newton

Las novias de mis amigos

Lasaña de mono

Ligones

Los 50 son los nuevos 30

Los exterminadores

Me casé con un boludo

Ocean’s 8

Out of Order

Punto de mira

Sherlock Holmes en: Terror en la noche

Sherlock Holmes en: Vestida para un asesinato

Sherlock Holmes y el arma secreta

Square One: Michael Jackson

Street Dance 2

The Florida Project

The Resurrection of Jake the Snake

The Terror: Infamy

Últimos testigos

Wildfire (T3)

Apple TV+

Y terminamos con Apple TV+, que no tiene nada más que ofrecer que un nuevo capítulo de su única serie en emisión.

Nuevos capítulos: