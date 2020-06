Si ayer ya te adelantábamos la inminente llegada de los micros AMD Ryzen 3000xT, hoy ya tenemos la confirmación oficial de los mismos por parte de AMD. Y con una sorpresa, ya que a los dos integrados que ya esperábamos, se suma un tercero, que vienen a enriquecer las familias Ryzen 9, 7 y 5. En concreto, los nuevos micros son los AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT y Ryzen 5 3600XT. Sí, efectivamente, hablamos de una revisión de los modelos 3900, 3800 y 3600 que se ven beneficiados por algunas mejoras.

El principal aporte de Ryzen 3000XT a los micros que actualiza tiene que ver con su rendimiento, y es que se ha incrementado la frecuencia de reloj máxima a la que puede operar cada uno de los núcleos. De esta manera, aunque el rendimiento independiente de cada core solo suponga un pequeño salto, la suma global sí que se traduce en una mejora apreciable en todos las las tareas que requieren de un uso intensivo del procesador.

Estos son los procesadores de la serie Ryzen 3000XT:

AMD RYZEN 9 3900XT: Cuenta con doce núcleos y 24 hilos. Su frecuencia base es de 3,8 gigahercios, que se pueden estirar hasta los 4,7 en modo turbo. El precio de venta anunciado por AMD es de 499 dólares.

AMD RYZEN 7 3800XT: Cuenta con ocho núcleos y 16 hilos. Su frecuencia base es de 3,9 gigahercios, que se pueden estirar hasta los 4,7 en modo turbo. El precio de venta anunciado por AMD es de 399 dólares.

AMD RYZEN 5 3600XT: Cuenta con seis núcleos y 12 hilos. Su frecuencia base es de 3,8 gigahercios, que se pueden estirar hasta los 4,5 en modo turbo. El precio de venta anunciado por AMD es de 299 dólares.

Así, como podemos comprobar, se ha producido un incremento en las velocidades de los micros Ryzen 3000XT con respecto a sus modelos predecesores, más concretamente no en la frecuencia base, que se mantiene en los mismos valores, sino en la frecuencia máxima que permiten. Y lo más interesante es que éste no se ha traducido en un incremento de precio, que no se han movido en este salto. Y lo mismo ocurre con los consumos, que se mantienen en 105 vatios para el 3900XT y el 3800XT, y en 95 vatios para el 3600XT.

La fecha de comercialización prevista es el próximo siete de julio y, junto a la llegada de las versiones XT, cabe esperar que se produzca alguna bajada en el precio de las versiones X de los procesadores actualizados en esta Matisse Refresh. De momento, ya puedes encontrar más información sobre los AMD Ryzen 3000XT en la página web de AMD.