Siguiendo los pasos de YouTube Music, Spotify apunta hacia el vídeo

¿Cuál es la principal diferencia entre Spotify y YouTube Music, dos servicios que en principio se enfocan en lo mismo, la música por streaming? Que el de Google, haciendo honor a su origen, da tanta importancia al vídeo como a la música. Spotify podría adoptar la misma estrategia en breve.

No sería la primera vez que Spotify incluye vídeos en su plataforma. De hecho ya lo hay, pero solo se encuentran de manera muy puntual, coincidiendo por lo general con promociones de nuevos lanzamientos con lo que se ha llegado a algún tipo de acuerdo. Lo mismo sucede en Deezer. El vídeo en YouTube Music, por el contrario, es omnipresente tanto en la aplicación web como en las aplicaciones móviles. Demasiado, quizás.

Sin embargo, que el usuario pueda disfrutar cuando lo desee de los videoclips de sus canciones favoritas sin la necesidad de cambiar de aplicación es un dato que en Spotify parecen tener en consideración, y en lo que según una filtración estarían trabajando en implementar. Lo harán integrando la opción en la vista de reproducción actual.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020