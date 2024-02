Apple Music ahora tiene un Replay mensual

La guerra abierta entre los servicios de música en streaming, principalmente entre Apple Music y Spotify, tiene una derivada que sin duda resulta de lo más positiva, y es que ambos servicios intentan, de manera constante, mejorar la propuesta de su rival para, de ese modo, resultar más atractivos para todos sus potenciales usuarios. Y es que aunque algunas personas emplean ambos (tal es mi caso, debido a sendos planes familiares), lo normal es decantarse por uno u otro, y así no pagar dos cuotas mensuales por dos servicios que, en lo esencial, ofrecen lo mismo.

A este respecto sí que es cierto que el servicio de Apple parece haber tomado la delantera, ya que por norma general se muestra más activo en lo referido a la introducción de nuevas funciones y mejoras en las ya existentes. El ejemplo más reciente es de hace solo unos días, cuando supimos que los de Cupertino están realizando pruebas para integrar SongShift en Apple Music y, de este modo, facilitar la importación de listas que los usuarios hayan creado previamente en otros servicios. Obviamente es un movimiento diseñado para facilitar el cambio de dichos servicios a Apple Music, pero en cualquier caso es una función interesante para los usuarios.

Una función que se ha popularizado mucho en los servicios relacionados con los contenidos es la de ofrecernos, cuando está finalizando el año, un resumen sobre lo que hemos escuchado, visto, leído, etcétera, un ejercicio de esos de echar la vista atrás que tanto gustan a muchas personas (entre las que me incluyo, desde luego), ya que suponen una suerte de diario que no nos hemos tenido que molestar en escribir, pero que aún así nos recuerda mucho de lo sucedido en los últimos doce meses.

Ahora bien, ¿por qué tiene que ser anual? Es cierto que repasar un año está muy bien, pero en realidad no hay razón que obligue a limitar estos «recuerdos» a este plazo. Y eso es lo que han debido pensar en Cupertino pues, como podemos leer en TechCrunch, ahora Apple Music ofrece su tradicional Replay en formato mensual. Disponible desde la interfaz web del servicio, al hacer click en el botón «Empezar» accederemos a una nueva página que, en su parte superior, nos irá mostrando las pestañas de cada uno de los meses del año.

Debemos entender, no obstante, que este nuevo Replay mensual no sustituirá al anual, sino que actuará como complemento de este, de modo que llegado el mes de diciembre, podremos tanto revisar nuestra actividad anual de un vistazo, como profundizar en lo que más nos interesó algún mes en particular (¿quizá lo que escuchamos en verano para rememorar las vacaciones, por ejemplo?). Sea para lo que sea, sin duda hablamos de una función sencilla, y que sin embargo puede resultar muy interesante para muchos usuarios.

Y, por cierto, si eres usuario de Apple Music en Windows y no lo viste, Apple actualizó recientemente su propuesta de acceso al servicio desde el sistema operativo de Microsoft. Sí, después de años teniendo que sufrir un iTunes ya en horas muy bajas (y mira que me duele decir esto, pues en su momento me encantaba esa aplicación), Apple Music por fin tiene app nativa para Windows.