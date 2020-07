Llega el Moto G 5G Plus: especificaciones y precio

La compañía de las alas ha lanzado el Moto G 5G Plus, un smartphone que se dirige a la gama media y que intenta afinar al máximo su valor precio-prestaciones, algo que a priori parece bastante complicado, ya que integra conectividad 5G, un estándar que representa un sobrecoste importante en cualquier smartphone, y la gama media no es una excepción.

Como podemos ver en las imágenes adjuntas el Moto G 5G Plus tiene un diseño actual, pero sin grandes alardes. En el frontal nos encontramos con un acabado todo pantalla totalmente plano, unos bordes reducidos y una configuración de doble cámara integrada en dos pequeños espacios circulares o «isletas». En la parte trasera tenemos una configuración de cuatro cámaras, ubicadas en una isleta cuadrada que mantiene el mismo color que el chasis del terminal, algo que ayuda a mantener un diseño más limpio y unificado.

Por lo que respecta a la calidad de construcción nos encontramos con un acabado en plástico, aunque el frontal está protegido con Gorilla Glass. Esta combinación de materiales es perfectamente comprensible, ya que utilizar metal y cristal habría encarecido de forma notable el precio de venta del Moto G 5G Plus.

Especificaciones, precio y disponibilidad del Moto G 5G Plus

Pantalla de 6,7 pulgadas con una resolución de 2.520 x 1.080 píxeles, 90 Hz y HDR10.

SoC Snapdragon 765G con CPU de ocho núcleos (un núcleo a 2,4 GHz, un núcleo a 2,2 GHz y seis núcleos a 1,8 GHz).

GPU Adreno 620.

4 GB-6 GB de RAM.

64 GB-128 GB de capacidad de almacenamiento.

Cuatro cámaras traseras: principal de 48 MP, gran angular de 8 MP, macro de 5 MP y sensor de profundidad de 2 MP.

Doble cámara frontal: principal de 16 MP y gran angular de 8 MP.

Batería de 5.000 mAh con recarga rápida.

Lector de huellas dactilares en el lateral.

Android 10 como sistema operativo.

Conectividad 5G integrada.

Medidas: 168 x 74 x 9 mm.

Peso: 207 gramos.

Motorola ha confirmado que el Moto G 5G Plus estará disponible a partir del 8 de julio con un precio de 349 euros en la versión con 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad de almacenamiento. La versión con 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento tendrá un coste de 399 euros.

La verdad es que son cifras bastante razonables, sobre todo teniendo en cuenta lo que ofrece y lo que podemos encontrar actualmente en el mercado de terminales de gama media con conectividad 5G. De momento Motorola solo ha confirmado el Moto G 5G Plus en color azul, y no he visto imágenes de otro color.