El pasado mes de abril la compañía taiwanesa presentó el ASUS ExpertBook B9450FA, un ultraportátil muy interesante que destaca por tener un formato muy contenido, un peso mínimo y unas especificaciones lo bastante buenas como para garantizar un alto nivel de rendimiento, sin comprometer, por ello, ni la autonomía ni las temperaturas de trabajo.

Gracias a ASUS España hemos tenido la oportunidad de probar el ASUS ExpertBook B9450FA durante dos semanas, y hoy, por fin, estamos listos para compartir con vosotros nuestra experiencia y para contaros qué nos ha parecido.

Antes de entrar en materia quiero recordaros que el ASUS ExpertBook B9450FA es un ultraportátil en su máxima expresión, es decir, estamos ante un equipo diseñado para trabajar, navegar por Internet y para reproducir nuestros contenidos multimedia favoritos mientras disfrutamos de una alta movilidad y una buena autonomía. No es, por tanto, un equipo para jugar, y tampoco es un modelo que apueste por la potencia bruta, sino más bien por un equilibrio muy particular que se acaba inclinando, de forma evidente, a favor de la movilidad y de la autonomía.

Dicho esto tenemos todo lo que necesitamos para abordar el análisis con un punto de partida claro y bien definido. ¿Estáis listos? Pues poneos cómodos, que empezamos con nuestro análisis del ASUS ExpertBook B9450FA.

ASUS ExpertBook B9450FA: primer vistazo

Como hemos indicado al principio del análisis el ASUS ExpertBook B9450FA es un ultraportátil muy ligero y compacto, algo que se deja notar desde el momento en el que sujetamos la caja que lo contiene, y es que no pesa prácticamente nada. La calidad del empaquetado denota que estamos ante un equipo de gama alta, y pone de relieve, una vez más, el gusto de ASUS por mimar todos los detalles.

En la caja nos encontramos con el ASUS ExpertBook B9450FA en color negro estrella, una funda protectora de estilo «sobre» que nos permitirá transportarlo con total comodidad, el adaptador de red y el cableado. Nada más sacarlo de la caja nos encontramos con unas sensaciones muy buenas al tacto que denotan un carácter premium más que evidente. Es comprensible, al fin y al cabo estamos ante un ultraportátil cuyo chasis está fabricado en una aleación de litio y magnesio.

Dicha aleación permite crear equipos muy resistentes, pero también muy ligeros, dos valores que el ASUS ExpertBook B9450FA recoge a la perfección, ya que tiene un peso inferior al kilogramo (870 gramos en la versión con batería de 33 W y 995 gramos en la versión con batería de 66 W), y tiene, además, un grosor muy contenido (apenas llega 1,49 centímetros). Ligero y delgado, pero también resistente, y su certificación militar MIL-STD 810G da fe de ello. Este equipo ha superado numerosas pruebas de presión, impactos, caídas, ciclos de uso, vibración, humedad y temperaturas elevadas.

Para que os hagáis una idea más clara del valor que representa esto basta con dar algunos datos más concretos. Por ejemplo, en sus pruebas ASUS ha simulado 50.000 ciclos de apertura y cerrado de la bisagra del ASUS ExpertBook B9450FA, 5.000 ciclos de uso en sus puertos de conexión y hasta 10 millones de pulsaciones en el teclado. No hay duda, ASUS ha creado un ultraportátil de primer nivel que está llamado a convertirse en uno de los grandes abanderados del sector premium. El ASUS ExpertBook B9450FA tiene una calidad de construcción y una solidez indiscutible.

El teclado que trae el ASUS ExpertBook B9450FA es de tipo chiclet, resistente a salpicaduras, presenta una distribución muy cómoda y cuenta con un sistema de retroiluminación que podemos regular fácilmente. Gracias a la bisagra ErgoLift podemos ajustar la inclinación y encontrar la posición que nos resulte más cómoda a la hora de escribir. Esto también contribuye a mejorar el flujo de aire. En la parte inferior de la almohadilla táctil tenemos un sistema de iluminación dedicado a Alexa, la conocida asistente virtual de Amazon, que está perfectamente integrada en el ASUS ExpertBook B9450FA.

La almohadilla táctil es bastante amplia, tiene un tacto muy bueno y podemos utilizarla como teclado numérico. Esto representa un valor que, para algunos usuarios, puede ser muy importante. Su activación y su utilización es muy sencilla, basta con hacer un simple toque en el icono de la esquina superior derecha, y debemos hacer lo mismo para desactivarlo. Aquellos que pasen parte de su jornada laboral «haciendo números» le sacarán mucho partido.

Echando un vistazo a la pantalla nos encontramos con una calidad de imagen muy buena, gracias al panel IPS mate de 14,1 pulgadas con resolución FullHD que ha montado ASUS, y el formato encaja a la perfección con el diseño general del equipo, ya que tenemos una terminación Nano Edge que nos deja una relación pantalla-cuerpo del 94%.

Justo en la parte superior de la pantalla podemos ver los cuatro micrófonos integrados omnidireccionales de campo lejano, que cuentan con tecnología de amplificación inteligente y con cancelación de ruido. Los altavoces cuentan con certificación Harman Kardon, y la verdad es que ofrecen una calidad de sonido bastante buena.

La cámara frontal dispone de infrarrojos y tiene resolución HD, lo que significa que podemos utilizarla para realizar videollamadas, y también para activar el reconocimiento facial en Windows Hello. ¿Te preocupa la privacidad? Pues tranquilo, puedes bloquearla de forma física gracias al obturador físico situado a su izquierda.

Volvemos al teclado, en la parte inferior derecha tenemos un lector de huellas dactilares, un sistema de autenticación biométrica muy útil que se integra también a la perfección en Windows Hello, y que ofrece una respuesta muy buena. En los laterales encontramos todas las conexiones disponibles, y la verdad es que el ASUS ExpertBook B9450FA ofrece un abanico bastante amplio a pesar de su reducido tamaño.

Tras esta presentación estamos preparados para entrar a repasar sus especificaciones clave antes de entrar a contaros nuestra experiencia de uso.

Pantalla NanoEdge de 14,1 pulgadas casi sin marcos, con una relación del 94% en proporción al chasis. Esto reduce el formato del equipo, tanto que lo coloca al nivel de un portátil estándar de 13,3 pulgadas.

Panel IPS con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y 60 Hz de tasa de refresco. Consigue unos ángulos de visión perfectos en 178 grados, tiene un brillo de 300 nits y reproduce un 100% del espectro de color sRGB y un 72% del espectro de color NTSC,

Procesador Intel Core i7-10510U (Comet Lake-U) con cuatro núcleos y ocho hilos a 1,8 GHz-4,9 GHz, modo normal y turbo.

GPU integrada Intel UHD (preparada para contenidos 4K).

16 GB de memoria RAM a LPDDR3 a 2.133 MHz en doble canal.

Unidad SSD PCIE 3.0 x4 de alto rendimiento con una capacidad de 1 TB.

Conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0.

Cámara frontal HD con infrarrojos.

Teclado chiclet retroiluminado resistente a salpicaduras.

Lector de huellas dactilares.

Teclado numérico LED ASUS NumberPad 2.0.

Sistema de audio Harman Kardon de alta calidad.

Cuatro micrófonos omnidireccionales de campo lejano con cancelación de ruido.

Bisagra ErgoLift que optimiza la posición de escritura.

Compatible con Amazon Alexa.

Cuenta con dos conectores Thunderbolt 3, un puerto RJ45 a través de microHDMI, un puerto USB 3.1 Gen 2, un jack de 3,5 mm, una salida HDMI y una ranura de bloqueo de seguridad Kensington.

Batería de 33 Wh (modelo analizado) o de 66 Wh.

Hasta 24 horas de autonomía por cada carga de batería. Compatible con recarga rápida que es capaz de cargar hasta un 60% de la batería en 39 minutos.

Windows 10 Pro como sistema operativo.

Construido en aleación de litio y magnesio.

Certificación de resistencia militar MIL-STD 810G.

Medidas: 321 x 202 x 14,9 mm.

Peso: 870 gramos-995 gramos, según capacidad de la batería.

ASUS ExpertBook B9450FA: nuestra experiencia

Nada más sacarlo de la caja lo primero que me sorprendió fue el peso, el ASUS ExpertBook B9450FA es el portátil más ligero de su clase que he tenido la oportunidad de probar, y esto representa un valor enorme en términos de movilidad, ya que podremos llevarlo con nosotros a cualquier lado y cargarlo durante largos periodos de tiempo sin que llegue a molestarnos.

Su peso está por debajo del kilogramo, lo que significa que pesa la mitad que un portátil «estándar» (2 kilogramos), y dos veces menos que un portátil gaming típico (3 kilogramos). He querido hacer esta sencilla comparativa para que tengáis claro el valor que ofrece el ASUS ExpertBook B9450FA a través de su ligereza, y la importancia que puede tener, en muchos casos, la movilidad asociada al tamaño y al peso.

Las sensaciones que transmite al tacto el ASUS ExpertBook B9450FA son excelentes. Se nota el acabado premium, y la solidad del chasis es total. Lo he movido mucho durante estas dos semanas, lo he cogido con una mano desde diferentes posiciones y agarres, y no he notado en ningún momento la más mínima sensación de fragilidad. Ni un ruido, ni un simple movimiento indeseado de la bisagra, nada, y esto dice mucho a favor del trabajo que ha hecho ASUS al construir este ultraportátil.

El proceso de instalación y de configuración es muy sencillo, ya que se limita al clásico sistema autoguiado de Windows 10. No tiene misterio, y una vez que lo hemos terminado estamos preparados para empezar a utilizar el equipo. El tamaño de la pantalla se configura por defecto en un 150%, pero personalmente creo que un valor de 125% es mucho más equilibrado en relación tamaño-espacio de trabajo disponible, al menos con el formato de 14,1 pulgadas que ofrece el ASUS ExpertBook B9450FA.

Mi experiencia con el teclado ha sido fantástica, y esto es muy importante a la hora de emitir una valoración, ya que hablamos de un equipo que está dirigido al sector profesional. Dado que vengo de un teclado mecánico, concretamente un Corsair K70 RGB MK.2 con interruptores Cherry MX Red, cada vez que analizo un portátil tengo que pasar por un periodo de adaptación un poco más largo de lo normal. El ASUS ExpertBook B9450FA no fue una excepción, pero mi experiencia fue realmente buena.

La bisagra ErgoLift aporta un valor importante en términos de ergonomía, ya que permite levantar ligeramente el teclado y facilita una posición más natural para la escritura. La disposición de las teclas, su mecanismo y la buena respuesta que ofrecen con cada pulsación hacen que podamos pasarnos horas escribiendo delante del ASUS ExpertBook B9450FA sin el más mínimo problema. Es muy cómodo, y responde a la perfección.

En líneas generales la almohadilla tampoco se queda atrás. Permite un control preciso del puntero, los clics funcionan a la perfección y el teclado numérico LED ASUS NumberPad 2.0 es muy fácil de utilizar, aunque debemos tener en cuenta que se trata de una solución que requiere de un tiempo considerable de adaptación, y que desarrolla su máximo valor en manos de aquellos profesionales que buena parte de su trabajo inmersos en números, más que en letras.

La calidad de la pantalla es, como podemos ver en las imágenes, muy buena. Los ángulos de visión son perfectos, la reproducción del color raya a un gran nivel y tenemos una elevada nitidez, gracias al buen equilibrio que presenta entre tamaño y resolución de pantalla. Nada que objetar en este sentido.

Por lo que respecta a los sistemas de autenticación biométrica tanto la cámara con infrarrojos como el lector de huellas digitales ofrecen un funcionamiento perfecto, sin fisuras. Ambos son muy rápidos, pero quiero hacer una mención especial al lector de huellas dactilares, ya que en más de una ocasión coloqué el dedo «mal» a propósito, complicando con ello el reconocimiento, y a pesar de todo funcionó a la primera.

Pasamos ahora a hablar del rendimiento. Las sensaciones que transmite el ASUS ExpertBook B9450FA son las que cabía esperar de un equipo con esta configuración: Windows 10 Pro vuela, los tiempos de inicio de aplicaciones, archivos, datos y fotos son mínimos y tenemos potencia más que suficiente para afrontar trabajos exigentes, siempre que no nos embarquemos en tareas que requieran de una alta potencia gráfica, ya que como hemos dicho este equipo viene con una modesta GPU Intel UHD. El sistema de disipación es, además, muy silencioso cuando trabajamos con cargas moderadas.

El SSD PCIe Gen3 x4, unido al Core i7-10510U y a los 16 GB de RAM en doble canal, hacen que el equipo responda de maravilla, incluso cuando configuramos el modo de bajo consumo para alargar la vida de la batería. Los cuatro núcleos y ocho hilos del procesador son una garantía trabajando en entornos multihilo, y la generosa cantidad de RAM que monta el ASUS ExpertBook B9450FA nos permite afrontar cualquier tipo de multitarea con garantías.

La autonomía también raya a un gran nivel. ASUS indica en su web oficial que podemos alcanzar un máximo de 24 horas de uso por carga de batería con el modelo de 66 Wh. He tenido la oportunidad de probar el modelo de 33 Wh, y en mis pruebas he registrado unos valores medios de entre 10 y 12 horas. No, está nada mal, ya que posiciona en un nivel más que suficiente para completar una jornada de trabajo sin tener que buscar un enchufe.

No podemos terminar sin hablar de Link to MyASUS, una herramienta muy útil que podemos utilizar con el ASUS ExpertBook B9450FA y que nos permite:

Transferir archivos desde nuestro smartphone.

Enviar enlaces desde nuestro portátil a nuestro smartphone.

Vincular nuestro smartphone para realizar llamadas desde el portátil.

Acceder de forma remota a nuestros archivos desde nuestro smartphone.

Duplicar la pantalla en nuestro móvil.

Utilizar un smartphone o tablet como pantalla extendida.

Notas finales: un ultraportátil (casi) perfecto

El ASUS ExpertBook B9450FA es uno de los mejores ultraportátiles que he tenido la oportunidad de probar. Su diseño tiene un toque minimalista y unas líneas angulosas que, encajan a la perfección con la sobriedad y elegancia del conjunto. Sobresaliente, sin duda, y lo mismo aplica a su calidad de construcción. El uso de una aleación de litio y magnesio logra un acabado totalmente premium, le confiere una solidez y una resistencia de primer nivel y un tacto muy bueno, y todo ello manteniendo un peso que, en el modelo que hemos analizado, apenas llega a los 870 gramos.

Detengámonos de nuevo en el peso. Sé que ya lo hemos hecho al principio del análisis, pero vamos a valorarlo a fondo una vez más. El ASUS ExpertBook B9450FA integra un Core i7-10510U con un IPC de última generación y cuatro núcleos y ocho hilos, 16 GB de RAM y un potente SSD PCIe Gen3 x4 de 1 TB en un diseño que ya no está por debajo del kilogramo, sino que baja de los 900 gramos. Simplemente impresionante, y no solo por esa excelente relación rendimiento-peso, sino porque además la autonomía es muy buena, y el sistema de refrigeración está bien planteado.

La experiencia de uso con el ASUS ExpertBook B9450FA, tanto por lo que respecta a la fluidez como a la respuesta del sistema, ha sido fantástica. Como ya dije anteriormente el sistema vuela, aunque debemos ser conscientes de las limitaciones que impone contar con una GPU integrada. No estamos ante un equipo capaz de mover juegos de última generación, pero esto no es un problema, ya que ese no es su objetivo.

Tanto el sistema de autenticación biométrica como el teclado y la almohadilla táctil se comportaron de maravilla en todo momento. El desbloqueo es instantáneo, y escribir es una gozada gracias a la amplitud de las teclas y a la respuesta que ofrecen con cada pulsación. La calidad de los altavoces, y de los micrófonos, es muy buena, mientras que la webcam cumple con su cometido sin grandes alardes.

Está claro que, por su precio, 1.699 euros el modelo que hemos analizado, el ASUS ExpertBook B9450FA es un portátil de gama alta que se aleja del presupuesto típico del consumidor medio, pero compensa su elevado precio con un peso muy contenido, un alto nivel de rendimiento, una buena autonomía y una calidad de construcción fantástica. No es perfecto, pero sí que podemos considerarlo como uno de los mejores de su clase.