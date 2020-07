No hace falta tener el «oído absoluto» de Mozart para comprobar que el sonido que sale de los altavoces de un monitor informático o de un televisor es bastante discreto (por decirlo suavemente). Los departamentos de diseño dominan la industria tecnológica actual y ello lleva a carencias importantes en un apartado tan importante como el del audio.

Lo hemos hablado en otras ocasiones. El apartado del sonido sigue siendo el «patito feo» de las grandes pantallas de visualización. Las nuevas tecnologías de paneles han ido mejorando en buen grado la calidad de imagen, brillo, contraste, representación del color o resolución nativa. Al tiempo, los tamaños han ido aumentando hasta diagonales espectaculares y lo mismo podemos decir de la conectividad y potencial de acceder a servicios de Internet de las nuevas generaciones de televisores inteligentes.

El apartado del sonido no ha avanzado en el mismo grado por mucho que el marketing intente convencerte de lo contrario. En unos diseños que apuestan por una delgadez anoréxica, simplemente no hay espacio para colocar unos buenos altavoces y son contadísimos los modelos que ofrecen un sonido decente para el usuario que busque algo más que «ruido». De los graves, del sonido multicanal o del 3D ni hablamos… No hagas caso de la publicidad porque ‘de donde no hay, no se puede sacar’.

La importancia del sonido y el desequilibrio en la compra

Digámoslo pronto. Gastar 2.000 euros en un televisor OLED y conformarse con el sonido que ofrece es una aberración. Un desequilibrio de los que hay grandes ejemplos en la industria tecnológica. Un usuario exigente debería apostar por un sistema de audio completo de alta definición y un buen conjunto de altavoces. O al menos buscar alternativas como son las barras de sonido.

Un amplificador A/V moderno de gama media se puede comprar en los entornos de los 300 dólares y es la mejor opción para comenzar a montarse un buen sistema para cine en casa, para música y para todo. Estos receptores de audio /vídeo se encargan de recibir, decodificar, procesar, amplificar y transmitir señales de audio y vídeo desde múltiples fuentes.

Un ‘todo en uno’ con amplio número de entradas al que conectar consolas, reproductores CD/DVD, PCs de salón, equipos multimedia o Blu-ray, así como salidas de audio para tu sistema de altavoces y por supuesto el vídeo para la gran pantalla de tu hogar. Los altavoces son un punto y aparte y ahí puedes gastar lo que quieras. Se puede comenzar con poco entendiendo que siempre será mejor un 2 en 1 de calidad que trastos que prometan chorrocientos canales que no aporten demasiado al ‘ruido’ del propio televisor.

Sin embargo, no todos los consumidores tienen el espacio suficiente en su sala de estar para montar estos sistemas completos o enfrascarse en una instalación normalmente más compleja que exige llevar cableado, subwoofer o satélites a varios puntos de la estancia. O simplemente no quieren gastar el precio elevado que exige este tipo de soluciones completas y a la larga muy recomendables para el que quiera «algo más».

Barras de sonido, una buena alternativa

Aquí es donde entran estas soluciones que se quedan a medio camino, pero mejoran de manera notable el sonido de los televisores. Son accesorios que se venden a precios asequibles (relativamente porque lo bueno aquí no es económico), con tamaños compactos y buenos diseños. Su montaje es muy sencillo y quedan visualmente estéticos sea en montajes en mesas o en pared si tenemos colgado el televisor. En todos los casos ofrecen una gran mejora del sonido deficiente de los televisores planos y, según los modelos, un mayor potencial ya que pueden emplearse para conectar otros dispositivos más allá de la pantalla de la visualización.

Entre los aspectos a tener en cuenta a la hora de la compra podemos destacar los siguientes:

Tamaño y Formato

El mercado ofrece todo tipo de diseños en barras de sonido, con modelos cuadrados, rectangulares, hexagonales o redondos que se ajustarán al tamaño y diseño de cualquier televisor si quieres guardar la estética del conjunto. Situado encima de muebles, debajo del mismo televisor o colgados en la pared, no tendrás problema en encontrar un modelo a tu gusto y que sintonice con el del propio televisor, muebles y estancia general.

Sistemas

La oferta actual de barras de sonido ofrece sistemas de estéreo simple 2.0, y todo el elenco disponible en alta definición multicanal, como 2.1, 5.1, 7.1 o 9.1, cubriendo todas las necesidades del usuario y usando distintas tecnologías para lograr que el sonido “rebote” por las paredes ofreciendo experiencias de sonido envolvente. Modelos avanzados incluyen audio DTS-HD, 3D e incluso Dolby Atmos, aunque el precio puede aumentar bastante en los modelos premium con el aumento de prestaciones. Como decimos siempre en la compra de cualquier producto: es preferible un 2.1 con buena calidad de sonido y conectividad que un 7.1 barato que no te va a ofrecer una buena experiencia.

Conectividad

Las barras de sonido pueden conectarse al televisor mediante cableado o de forma inalámbrica, generalmente por conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Dependiendo de la ubicación de la misma podrás elegir una u otra. Algunos modelos incluyen subwoofer y/o satélites separados de la barra de sonido, conectados por cable y también inalámbricos. Casi todas las barras de sonido incluyen su mando a distancia (aunque se pueden manejar con el controlador del televisor) y también permiten reproducir música lanzada desde smartphones o tablets. Modelos medios o avanzados permiten control por voz integrado asistentes digitales como el Alexa de Amazon y son compatibles con los servicios en streaming.

Puertos

Prácticamente todas las barras de sonido actuales incluyen HDMI y dependiendo del modelo y necesidades, puerto USB, entradas digitales ópticas/coaxiales, auxiliares, RCA y jack de 3,5 milímetros, además de la referida conectividad inalámbrica en algunos modelos. Valora tus necesidades, así como las posibilidades de conexión de dispositivos externos como consolas, otros equipos de sonido, reproductores portátiles o dispositivos móviles.

Potencia

Para una sala de estar o salón estándar todas las barras de sonido te van a ofrecer potencia suficiente aunque la publicidad de los modelos te invite a comprar algo de “chorrocientos” vatios. Apostar por una marca refutada y por calidad de sonido y no por la mayor potencia, será un acierto, además de librarte de conflictos con tus vecinos por un volumen elevado que en demasiadas ocasiones no se corresponde e incluso penaliza la calidad del audio.

Oferta y precio de barras de sonido (julio 2020)

Es un segmento especializado cuya oferta no cambia tanto en el tiempo como pueden ser otros productos como ordenadores y móviles. Realmente tampoco es necesario. Una vez adquirida, la vas a disfrutar durante muchos años. Además, la pandemia del COVID-19 ha afectado a toda la industria y no ha habido demasiados nuevos lanzamientos desde que te ofrecimos la última guía.

En todo caso, la oferta actual de barras de sonido sigue siendo amplia y se ajusta a cualquier presupuesto, con modelos básicos por debajo de los 50 euros y premium que pueden superar fácilmente los 1.000 euros. Personalmente descartaría ambos. Los primeros porque son tan malos como los propios altavoces del televisor que pretendes mejorar y en ese rango de precios es simplemente imposible ofrecer una «experiencia 5.1. de sonido envolvente” como verás en algún anuncio.

Los modelos tope de gama tampoco los compraría. Si tienes ese presupuesto es mejor opción montar la solución completa de alta definición que comentábamos más arriba, aunque sea por tramos de tiempo. Primero con una buena base de amplificador A/V y después, cuando el presupuesto lo vaya permitiendo, un conjunto de altavoces de calidad que te van a durar media vida.

Señalar que los modelos inalámbricos son siempre más caros en el mismo rango de mercado que los de cable. Si puedes camuflar el cableado de éstos, obtendrás más calidad y mejores precios. En el equilibrio está la virtud y pensando en ello hemos seleccionado algunos modelos que nos gustan, añadiendo soluciones del mayor número de fabricantes con diferentes prestaciones y precios. Ahí te las dejamos:

Creative Stage

De lo más básico que vas a encontrar con sonido decente es esta solución 2.1 con subwoofer para TV, Ordenador y Pantallas ultrapanorámicas con Bluetooth, Entrada óptica, Entrada ARC y AUX, Mando a Distancia y Kit de Montaje en Pared. Tiene un precio de 85 euros.

Panasonic SC-HTB200EGK

Soporta conexiones inalámbricas Bluetooth y alámbricas, USB, Óptica, HDMI. Ofrece varios niveles de potencia, 2.0 canales y soporte para DTS, Digital Surround y Dolby Digital, además de funciones como el canal de retorno de audio ARC. Gama económica, parte de un precio de 93 euros en el modelo de 80 vatios. Tienes opción de elegir modelos de 200 vatios (137 euros) o 376 vatios (346 euros).

Sharp HT-SB140MT

Sistema 2.0 bajo conexión Bluetooth, con HDMI ARC/CEC y una experiencia de entretenimiento para juegos o de cine en casa. Se puede conectar a cualquier tv con hdmi, audio óptico digital o salida auxiliar de 3,5mm y permite montaje en pared o sobremesa. Ofrece una potencia total de 150 vatios y tiene un precio de 93 euros.

Panasonic SC-HTB488

Otra solución económica, en este caso 2.1 con subwoofer Inalámbrico. Ofrece Dolby Digital, HDMI, Bluetooth, Entrada Audio Digital y se puede montar en paredes. Ofrece varias versiones, la de 80 vatios por 93 euros o la de 200 vatios por 137 euros.

LG SJ2

Otro modelo básico 2.1 que incluye una barra de sonido inalámbrica y un subwoofer inalámbrico adicional. Ofrece varias versiones según potencia y permite lanzar música de tu móvil o tablet a la barra de sonido. La versión de 160 vatios tiene un precio de 99 euros, mientras la que ofrece 300 vatios cuesta 149 euros.

Sony HTSF150

Barra de Sonido simple con Bluetooth. Diseño compacto de tamaño reducido, con altavoz Bass Réflex, sonido de calidad con S-Force PRO Front Surround y un precio de 120 euros.

Samsung HW-T400

Otra barra básica 2.0 con subwoofer integrado, Dolby Digital, Modo Juego, Bluetooth 4.2, One Remote Control o NFC para escuchar música del smartphone de manera inalámbrica. Tiene un precio de 129 euros.

Philips 1000 Series HTL1510B/12

Un 2.1 de 70 vatios de sonido con subwoofer inalámbrico con el que puedes transferir tus películas y música de forma inalámbrica con el televisor y conectar fácilmente tus dispositivos móviles a la barra de sonido. Tiene un precio de 174 euros.

JBL Bar Studio 2-0

De lo más económico del fabricante, ofrece dos tweeters y dos woofer con una potencia de 30 vatios. Inalámbrico y alámbrico cuenta con Bluetooth 4.2 y HDMI 1.4, una entrada analógica y otra óptica, para ofrecer sonido envolvente y reproducción de música inalámbrica con Bluetooth. Cuesta 190 euros.

Denon DHT-S316

Incluye barra de sonido de dos vías y un subwoofer inalámbrico externo. Incluye tecnología de conectividad inalámbrica con Bluetooth y alámbrico, con audio digital, entrada óptica y salidas para auriculares. Como la mayoría de estas barras incluye HDMI con ARC para retorno de canal de audio. Tienen un precio de 218 euros.

LG SL6YF

Barra de sonido con un inusual soporte para 3.1 canales y 420 vatios de potencia total. Cuenta con DTS Digital Surround, Dolby Digital y cuenta con soporte alámbrico e inalámbrico. Cuesta 221 euros.

Sony HTRT3

Ofrece un sistema 5.1 mediante una barra de tres canales más dos altavoces traseros que se conectan (por cable) a la propia barra y un subwoofer. Es un sistema que se está ofreciendo bastante, porque permite ampliar el sonido multicanal de la propia barra a precio reducido. Sony asigna una potencia de salida total de 600 vatios y un precio de 279 euros.

Logitech Z906

El especialista en periféricos para PC también ofrece soluciones que pueden emplearse en salas de estar. Es un sistema envolvente Dolby 5.1, con 3D, THX y picos de hasta 1.000 vatios. Apto para descodificar pistas de sonido Dolby Digital y DTS, se pueden conectar 6 dispositivos a través de entradas de 3.5 mm y RCA. Cuenta con controles ajustables independientemente para cada altavoz con un mando inalámbrico/panel de control que incluyen casi todas las barras de sonido. Tiene un precio de 299 euros.

Yamaha MusicCast YAS 306

Otra de las grandes del sector destaca por su gran conectividad, Wi-Fi, Airplay y Bluetooth, entrada digital óptica, coaxial y mini jack estéreo, además de soporte para MusicCast y Spotify Connect. Está equipada con dos woofers, dos tweeters y dos subwoofers integrados para graves y un puerto Bass reflex. Ha bajado de precio y está en oferta por 300 euros.

Sony HT-X8500

Barra de Sonido 2.1 con subwoofers integrados, soporte Bluetooth y soporte para Dolby Atmos, DTS:X, HDCP 2.3 para Sonido 4K HDR. Ofrece sonido Surround 7.1.2 simulado y facilidades de conexión. Conecta una consola de juegos, un reproductor de Blu-ray UHD o un decodificador, así como tu TV con entrada HDMI y conexión digital óptica. Cuesta 349 euros.

Sonos Beam

Barra inteligente compatible con más de 80 servicios de música en streaming y con el Amazon Alexa integrado para control desde cinco micrófonos de largo alcance incluidos. Incluye cuatro woofers elípticos de largo alcance y un tweeter. Tres radiadores pasivos aumentan la potencia de graves, lo que elimina la necesidad de agregar un subwoofer complementario según Sonos. Está disponible en colores negro o blanco actualmente en oferta desde 389 euros.

Bose Soundbar 500

Ofrece Wi-Fi, Bluetooth y el asistente Alexa integrado, con manejo desde un mando propio, mando externo o desde una app móvil. En un perfil de solo cinco centímetros incluye cinco altavoces, tres frontales y dos laterales, y puede combinarse con subwoofers externos de la compañía. Se puede encontrar por 439 euros.

Los anterior solo es una muestra de una gran oferta en la que podrás encontrar decenas de modelos de todos los fabricantes en todos los rangos de precio. Son una buena manera de mejorar el audio de tu televisor o emplearlos para sacar el sonido de otros dispositivos, con unos diseños compactos y visualmente atractivos que se integran perfectamente con la gran pantalla y mobiliario del salón.