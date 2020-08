Desde ayer por la tarde, y durante todo el fin de semana, se está celebrando QuakeCon 2020, un encuentro online particularmente veterano (su primera edición se llevó a cabo en 1996, año de salida del primer Quake, y alcanzó los 100 asistentes) que, con el paso de los años, y lejos de acusar desgaste, ha ido sumando nuevos aficionados, que se unen a los veteranos que llevan disfrutando del evento desde sus primeras ediciones.

Este año, y como está ocurriendo con convenciones, congresos, etcétera, el coronavirus ha impedido que QuakeCon 2020 se pueda celebrar de manera presencial pero, y al igual que han hecho otras muchas empresas, Bethesda ha optado por un encuentro online, que se está retransmitiendo desde ayer por la tarde a través del canal de Bethesda en Twitch y que, en una clara tendencia del sector, combina las actividades propias de la temática del encuentro, con algunos objetivos benéficos basados en las donaciones voluntarias de participantes y asistentes.

Como ya es tradicional y comentábamos anteriormente, pese a que el encuentro se construye alrededor de la saga Quake, en realidad Bethesda aprovecha QuakeCon para organizar tres días de actividades con algunos de sus principales títulos. Por ejemplo, si revisamos la agenda para hoy sábado, vemos que hay actividades relacionadas con Fallout, The Elder Scroll, Prey, Doom… Y entre las actividades encontrarás gameplays, charlas, entrevistas, etcétera. Puedes ver la programación completa aquí. Ten en cuenta, eso sí, que las horas son EST, por lo que para saber la hora española tendrás que sumar seis horas.

Sin duda, uno de los platos fuertes de esta QuakeCon es que puedes conseguir Quake y Quake 2 de manera totalmente gratuita. Para ello, y aunque el proceso en algunos momentos ha sido un tanto lioso, ahora solo tienes que descargar e instalar (si es que no lo tienes ya) el launcher de Bethesda, crear una cuenta en el servicio (de nuevo, si es que no la tienes ya), conectar tu cuenta de Bethesda con la de Twitch y el juego ya debería aparecer en tu catálogo de juegos comprados. De no ser así, y especialmente si ya tenías el launcher instalado previamente, tendrás que cerrar sesión y volver a iniciarla.

Digo que el proceso es un tanto lioso, porque para optar a los drops (contenidos gratuitos que se pueden obtener viendo streams en Twitch) que está ofreciendo Bethesda durante la QuakeCon 2020, la cuenta que es necesario conectar con Twitch no es la de Bethesda, sino la de The Elder Scrolls, algo que da a entender que también es posible obtener complementos para esta popular saga durante estos días. Ten en cuenta, eso sí, si tienes que crear una cuenta de usuario de The Elder Scrolls, en algunos momentos el servicio está algo saturado, por lo que puedes tardar unos minutos en recibir el correo de confirmación de cuenta de email.

Y sí, digo que puedes obtener Quake y Quake 2 gratis porque, al inicio de la QuakeCon, solo se podía obtener el primero, mientras que el segundo dependía de alcanzar un objetivo de donaciones. Como cabía esperar, aunque posiblemente no tan rápido, el objetivo (diez millones de dólares) se ha cumplido ya, por lo que el juego aparecerá próximamente en la lista de juegos en propiedad de todos aquellos usuarios que hayan seguido el evento. Quake, por su parte, ya está disponible en todas las cuentas.

Si ya jugaste Quake en su momento, es probable que te apetezca recuperarlo, y si no lo has probado hasta ahora, pues no vas a tener mejor ocasión que ahora, aprovechando que es gratis por la QuakeCon. Y es que puedes vivir la experiencia original, recordando cómo se jugaba en 1996 (1997 en el caso de Quake 2), pero también puedes renovar por completo la experiencia de juego con mods como Quake Epsilon, que como puedes ver en el vídeo, suponen un salto cualitativo espectacular con respecto a lo que ofrece el título original.



Por otra parte, además de las emisiones en directo y la posibilidad de obtener Quake y Quake 2 gratis, durante la QuakeCon, Bethesda también ha aplicado un importante descuento a gran parte de su catálogo, ofreciendo tanto títulos sueltos como packs, a precios bastante competitivos. Estas son algunas de las ofertas más destacables:

.- Pack de la franquicia Doom: incluye Doom Eternal, Doom, Doom 3 BFG Collection, Doom 64 y Doom Classic Complete por 72,85 euros.

.- Pack de la franquicia The Elder Scrolls: The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, The Elder Scrolls IV Oblivion GOTY y The Elder Scrolls III Morrowind GOTY por 21,30 euros.

Pack de la franquicia Wolfenstein: Wolfenstein: The Old Blood , Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: Youngblood y Wolfenstein: The New Order por 29,12 euros.

Fallout 4 por 8,99 euros.