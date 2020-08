Sony Handycam 4K AX43, análisis: Crea sin límites

Puede parecer que el móvil lo suple todo para los creadores de contenidos (youtubers o instagramers), pero lo cierto es que si lo que importa es la imagen y el sonido frente a una cámara de vídeo un móvil no tiene nada que hacer. Hace poco Sony presentó su Handycam 4K AX43, una cámara de vídeo compacta que pone al alcance de cualquiera la producción profesional y la posibilidad de crear y compartir vídeos de forma sencilla.

Frente a una cámara reflex, esta handycam de Sony ofrece la mejor calidad tanto en vídeo como en fotografías. El rápido enfoque automático inteligente y un sofisticado micrófono multicápsula integrado, además de un potente procesamiento de vídeo en la cámara, hacen que sea una cámara todoterreno compacta para la creación de contenidos.

Especificaciones de la Sony Handycam 4K AX43:

Balance Óptico: SteadyShot con modo Activo de 5 ejes

Grabación: 4K Ultra HD (3840×2160)

Objetivo: Gran angular ZEISS Vario Sonnar T de 26,8 mm

Zoom: imagen nítida óptico 20x con 20x/40x 4K/HD

Zoom Óptico: 20x

Software de creación de vídeo: Highlight Movie Maker

Tipo de sensor: Sensor CMOS Xmor R retroiluminado de tipo 1/2,5

Píxeles efectivos de vídeo: aprox. 8,29 megapíxeles

Tipo de pantalla: Pantalla LCD Clear Photo de 7,5 cm (tipo 3.0) (460 800 puntos) panorámica (16:9)

Micrófono de Zoom incorporado

Formato de grabación de audio: LPCM de 2 canales (48 kHz/16 bits), Dolby Digital de 5.1 canales, Dolby Digital 5.1 Creator, Dolby Digital estéreo de 2 canales, Dolby Digital Stereo Creator, MPEG-4 AAC-LC de 2 canales

Diseño

Con un formato clásico de handycam la Sony 4K AX43 tiene unas dimensiones, de aproximadamente 73 mm x 80,5 mm x 142, mm sin batería y con batería 73 mm x 80,5 mm x 173 mm. El peso es de unos 510 gramos sin batería, 560 gramos con la batería NP-FV50A que viene incluida. El diseño es ergonómico y permite grabar durante largos periodos con la cámara en la mano sin cansarnos.

El micrófono, que graba en calidad 5.1, se encuentra en la parte superior de la cámara, encima del objetivo, ocupando un rectángulo de 3cm x 2,5cm. La parte por la que agarramos la cámara es rugosa y viene acompañada por una cinta de tela ajustable para evitar caídas.

El botón para tomar fotografías está situado en lo que sería el final de la cámara, detrás del control del Zoom de forma que podemos utilizarlo con facilidad con la mano con la que sostenemos la cámara.

La pantalla desplegable tiene 7,5 cm y es táctil. Al abrirla la pantalla la cámara se enciende automáticamente. La pantalla se encuentra en el lado izquierdo de la cámara mirándola desde atrás, en este lado, una vez que la abrimos encontramos el hueco de la tarjeta SD, la conexión del mini HDMI, los botones de encendido, previsualización. En este lado también se encuentran dos botones para la previsualización de imágenes y también otro para cambiar entre modo foto y modo vídeo.

Estabilidad al máximo

Uno de los puntos fuertes de esta cámara es su tecnología de estabilización Balanced Optical SteadyShot y el mecanismo de cardán interno que permite grabar y tomar fotos mientras se camina o se corre sin ningún tipo de vibración. Esta tecnología también se hace patente cuando estamos grabando con el zoom al máximo.

Sony ha desarrollado un silencioso mecanismo para el sistema. Dos motores compactos de bajo consumo manipulan la unidad entera de lente y sensor de imagen en vertical y en horizontal. Esto corrige la borrosidad por vibración en los ejes de dirección y elevación, mientras que un sofisticado algoritmo la compensa en el eje de alabeo. El algoritmo de software de Sony discrimina entre la trepidación indeseada (corregida) y el movimiento interno (intencionado). Cuando el sensor de velocidad angular detecta vibración, el sistema analiza el patrón en tiempo real. La trepidación indeseada se aísla del movimiento intencionado para reducir la latencia de seguimiento de este último.

Además incorpora el modo «Activo inteligente» que analiza cada fotograma para mejorar la estabilización aún más compensando la vibración en 5 ejes y que resulte eficaz incluso al caminar o correr.

Grabación 4K con alta resolución

La grabación en 4K no es una novedad ni en cámaras profesionales ni en móviles, pero la Sony Handycam 4K AX43 permite capturar vídeos en alta calidad incluso con baja iluminación. La grabación con una elevada tasa de bits en formato XAVC S captura incluso escenas rápidas y complejas con total claridad. La forma en la que podemos sacar los ficheros para poder tratarlos en el PC es muy cómoda, ya que la cámara dispone de un sistema de extracción de la tarjeta de memoria fácil de utilizar.

El objetivo ZEISS Vario-Sonnar T tiene un ángulo máximo de 26,8 mm para hacer tomas más amplias. Permite capturar diferentes escenas con el zoom óptico de 20 aumentos (26,8-536,0 mm; modo 16:9), además de un zoom de imagen nítida de 30 (4K) o 40 (HD) y un zoom digital de 250 .

El sensor CMOS Exmor R mejora la claridad de la imagen, reduce el ruido en entornos oscuros y crea un fondo desenfocado suave. El procesador de imágenes de BIONZ X consigue imágenes más naturales y realistas y un procesamiento más rápido.

Además, a la hora de reproducir los vídeos, la Handycam 4K AX43 reproduce en Full HD superrápido en dispositivos que no son 4K. Cuando la estamos utilizando en modo reprodución también nos permite seleccionar un fotograma del vídeo 4K, que veremos en Full HD en televisiones o pantallas que no sean 4K.

Enfoque inteligente y grabación de sonido sin ruido

El algoritmo de enfoque automático que optimiza la comunicación entre objetivo y procesador de imagen para un enfoque automático superrápido y predicción de rango de enfoque automático que mantiene enfocado al sujeto.

Por otro lado, incorpora tres cápsulas de micrófono que capturan un sonido nítido y reducen el ruido, lo que permite una grabación de sonido de alta calidad con una clara separación estéreo.

Pensada para que hables de ti

Gran parte de los vídeos realizados y publicados por creadores de contenido o vbloggers se basan en sus propias experiencias sobre lugares, establecimientos o productos, que ellos narran directamente a la cámara. Muchas veces estos vídeos se graban sobre la marcha, mientras visitan una ciudad, pueblo o paraje. Por eso para ellos es muy importante no solo que la cámara sea capaz de grabar sin vibración, si no que sean capaces de verse a la vez que graban para controlar el plano. Es decir, que controle al máximo los selfies.

Para eso la Sony Handycam 4K AX43 cuenta con una pantalla LCD giratoria y táctil, de forma que todos los controles están accesibles a través de la pantalla para cambiar modos de grabación fácilmente. También se incluyen tomas para auriculares y micrófono para controlar la grabación del audio y hacerlo con la mayor calidad.

Esta cámara también está pensada para aquellos que emiten video directo en directo. Para hacerlo primero necesitaremos una capturadora de vídeo, es muy importante que si queremos emitir en 4K esta capturadora incluya esta opción. Una vez que tenemos la capturadora conectada debemos evitar que la cámara se apague cada diez minutos, de forma que nos deje emitir sin límite, para eso tenemos que desactivar en las opciones de la cámara en modo demo.

Edita y crea contenido desde la cámara

Aunque con unos ajustes muy básicos, la Sony Handycam 4K AX43 permite montar vídeos con lo que tengamos grabado y almacenado en la cámara. Podemos elegir desde las imágenes o vídeos que queremos que aparezcan, hasta la música y las transiciones. Nos da la opción de elegir la duración de la película que puede ser de un máximo de 1 minuto o de un mínimo de 15 segundos. También podemos seleccionar entre 6 opciones de música, además podemos decidir que queremos que se oiga más, si el sonido del vídeo o la música.

Con la Sony Handycam 4K AX43 también podremos grabar automáticamente a cámara rápida y realizar time lapse. Gracias a la compatibilidad con la captura de frecuencia de imagen de alta velocidad, hasta 100 fps/120 fps en Full HD, puedes crear grabaciones a cámara lenta. En cuanto al time lapse, con la captura a intervalos, captura fotos de una escena durante un periodo de tiempo con el intervalo entre fotos que decidas. Las imágenes resultantes se pueden combinar en un vídeo a intervalos de alta resolución 4K en un PC o visualizarse con una sencilla función de previsualización de velocidad variable en la cámara.

Conclusiones

La cámara Handycam 4K AX43 me ha parecido muy intuitiva de usar en general. El acceso a la ranura de la tarjeta de memoria está muy al alcance y es de fácil extracción, por lo que facilita mucho la conexión al PC. No obstante, la organización de archivos sí que me ha parecido algo más liosa, ya que se organiza en carpetas con nombres algo más confusos. Además, el nombre de los ficheros es incremental y puede dificultar la búsqueda de ficheros si ya cortaste los primeros.

También creo que a la hora de utilizar los modos de vídeo, el tener que cambiar primero la calidad de vídeo y que no lo haga de forma automática, hace perder un tiempo interesante. También la calidad del modo cámara lenta creo que podría mejorar.

No obstante, la calidad de los vídeos en 4k son alucinantes. El zoom que tiene ofrece una calidad asombrosa y muy poca pérdida de calidad. También es un puntazo poder controlar la cámara con el teléfono si estás haciendo vídeos solo, ya que te permite ver lo que está enfocando la cámara y poder controlar el zoom.

Ya podemos encontrar la Sony Handycam 4K AX43 disponible a través de la web oficial de la marca, bajo un precio ligeramente elevado de 700 euros.