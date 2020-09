YouTube bloquea PiP en iOS 14: ¿es intencionado?

Cuando Apple anunció la función Picture in Picture (PiP) en iOS 14, muchos pensamos en cómo YouTube encajaría esta nueva función del sistema operativo del iPhone. Y parece ser que ya tenemos una primera respuesta que, sin ser una comunicación oficial, sí que nos podría estar contando, por la vía de los hechos, cómo responde el popular portal de vídeos a esta función tan demandada por los usuarios de los dispositivos de Apple.

Y es que, según informa hoy Appleinsider, YouTube ha bloqueado la posibilidad de emplear esta función para todos los usuarios que no tienen una cuenta Premium (de pago) en el servicio. Todo resulta un poco confuso, eso sí, puesto que durante las primeras horas tras la llegada de iOS 14, sí que era posible emplear esta función para reproducir un vídeo de la plataforma en una esquina del dispositivo, mientras que se empleaba el resto de la misma para realizar otras acciones con el teléfono móvil.

Además, según están reportando algunos usuarios de cuentas gratuitas de YouTube, la función sigue estando disponible cuando hablamos de vídeos de YouTube que están insertados en páginas web de terceros. En ese caso, pese al bloqueo de PiP por parte de Google, sí que es posible ver el vídeo y realizar otras operaciones en el iPhone, aprovechando la nueva función de iOS.

La reproducción de vídeos es uno de los principales usos de Picture in Picture, quizá junto con los servicios de videoconferencia como FaceTime. Y claro, YouTube es, a día de hoy, el principal servicio de vídeo bajo demanda de Internet, por lo que desde el anuncio de iOS 14, muchos usuarios esperaban una función que, por fin, les permitiría saltarse una limitación importante de YouTube para usuarios no Premium, que es la reproducción de contenidos cuando la app no está en primer plano.

Y es que ese es uno de los puntos en los que Google ha puesto siempre el foco para intentar ganar usuarios de pago: si quieres emplear la app para escuchar música de fondo mientras realizas otras tareas, necesariamente tienes que pasar por caja. Y por eso decía al principio que estábamos a la espera de ver la reacción de YouTube cuando llegara iOS 14, puesto que de permitir el uso indiscriminado de PiP, podría estar comprometiendo su modelo de negocio en iPhone.

Repito, Google no ha emitido ninguna comunicación oficial al respecto, por lo que todavía pueden existir dudas sobre si ha sido intencional o accidental. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la limitación se produce cuando los usuarios emplean la app de YouTube para iOS, pero no cuando acceden a los vídeos desde páginas web de terceros, todo apunta a que es un bloqueo establecido por la propia app, y que por lo tanto sería algo deliberado. Y también, claro, que tendrán que buscar la manera de evitar que los vídeos insertados en páginas web y accedidos desde el navegador, puedan ser vistos en el modo PiP.