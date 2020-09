Tres mentiras sobre el Wi-Fi que debemos dejar de creer

El Wi-Fi se ha convertido en un compañero inseparable que nos hace la vida mucho más fácil, aunque es cierto que no siempre somos totalmente conscientes de su importancia. Piensa, por un momento, en cómo sería tu día a día si las conexiones Wi-Fi no existieran, terrible, ¿verdad?

Su utilidad está fuera de toda duda, aunque es cierto que el auge de las conexiones Wi-Fi ha estado motivado, en parte, por la enorme popularidad de los smartphones y tablets, y del impacto que estos han tenido en la creación de entornos multidispositivo en los que las conexiones cableadas no son una opción.

La conexión Wi-Fi no es una recién llegada, lleva entre nosotros mucho tiempo, pero no todos la conocemos igual de bien. Esta realidad ha dado pie a que todavía existan algunas teorías e ideas que se dan por ciertas, pero que en realidad son totalmente falsas, y que incluso pueden llegar a afectarnos de forma negativa.

Por ello, hemos querido escribir este artículo, en el que vamos a compartir con vosotros tres mentiras sobre el Wi-Fi que se han anclado en las cabezas de muchos usuarios, y que debemos empezar a olvidar desde ya.

1.-Las conexiones Wi-Fi no son seguras

Una de las mentiras más extendidas y a las que más peso se le suele dar actualmente, por desgracia, pero la verdad es que no tiene sentido algo.

Muchos usuarios creen que las redes Wi-Fi ofrecen una seguridad muy débil, y que se pueden vulnerar en apenas unos minutos, pero eso no es cierto. Es verdad que el Wi-Fi tiene sus propias particularidades, y que está mucho más expuesta que una conexión cableada, pero esto no quiere decir que no sea segura.

Curiosamente, la seguridad de una red Wi-Fi depende, en gran medida, del propio usuario, ya que la mayoría de las intrusiones en este tipo de redes se producen por el uso de contraseñas débiles y fácilmente predecibles.

En este sentido, los ataques de fuerza bruta que utilizan listas de contraseñas liberadas en Internet también se mantienen como un problema frecuente, pero que podríamos superar con algo tan sencillo como cambiar la contraseña y el nombre de tu red Wi-Fi utilizando valores seguros.

2.-El Wi-Fi tiene un alcance muy bajo

Nada más lejos de la realidad, aunque es verdad que este tema depende de muchos factores, y que en situaciones concretas su alcance se puede reducir enormemente.

Lo primero que debemos tener claro es que el Wi-Fi utiliza ondas de radio con forma de dónut cuyo alcance varía en función de la banda utilizada, y que también puede verse limitada por los obstáculos y por las interferencias.

Si queremos dar forma a una conexión Wi-Fi con un buen alcance, solo tenemos que colocar el router en una posición céntrica, elevada y libre de obstáculos cercanos. Abrir las puertas puede marcar una diferencia importante para llegar a lugares alejados.

Obviamente, si colocamos el router en un lugar bajo y rodeado de obstáculos el alcance de la conexión será muy reducido, pero los culpables de ello seremos nosotros.

3.-Su rendimiento es inferior al de una red cableada

Es otro mito que se encuentra muy extendido. Mucha gente sigue creyendo que las conexiones Wi-Fi no pueden ofrecer un rendimiento tan bueno como el de una conexión cableada, pero lo cierto esto es totalmente falso desde la llegada del estándar Wi-Fi 5.

Las conexiones Wi-Fi basadas en dicho estándar pueden superar sin problemas la barrera de un 1 Gbps, y operan en la banda de 5 GHz, lo que significa que no se ven tan afectadas por las interferencias como las conexiones Wi-Fi N, que operan en la banda de 2,4 GHz.

Hay que recordar que la distancia afecta al rendimiento, es decir, cuanto más lejos estemos del router más se reducirá la estabilidad de la señal, y también su intensidad y la velocidad de la conexión Wi-Fi.

En mi caso, tengo una conexión de fibra óptica de 900 Mbps simétricos, y me conecto a través de Wi-Fi 5 con dos televisores Smart TV, una PS4 y dos smartphones, situados en distintas habitaciones y a varios metros del router, que tengo colocado en posición céntrica y ligeramente elevada, y no he tenido ningún problema.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!