‘Candy’, el tema de Mac que escondía Windows XP

Se cuenta que el código fuente de Windows XP se ha ‘filtrado’ en Internet. Si es cierto o no, no está claro, pero ni Microsoft se ha pronunciado al respecto, ni se espera que lo haga, sea la filtración fidedigna o no, por las consecuencias que ello conlleva. En todo caso, la noticia está generando diferentes historias derivadas y una de ellas es de lo más curiosa.

Trata de los inicios de Windows XP, cuando el sistema operativo de Microsoft todavía se encontraba en desarrollo y la guerra por ocupar el espacio en el PC aún tenía algo de fuste, aun cuando parecía -como finalmente sucedió- que Windows tenía el camino despejado para arrasar, visto el éxito de Windows 95 primero, Windows 98 y Windows 2000 después. Mac no lo consiguió, sobra añadir.

Sin embargo, en la comunidad informática, por denominarla de alguna manera, los Mac habían sido, eran y serían superiores en muchos aspectos, incluido el estético; y entre esa comunidad informática, al parecer, se encontraban los ingenieros de Microsoft, los encargados de rematar el estilo de Windows XP. Eso es al menos lo que se deduce de una de esas noticias derivadas de esta filtración.

Según recogen en The Verge, se ha encontrado en ese código un tema oculto llamado ‘Candy’, utilizado por los desarrolladores de Microsoft a modo de base para completar el diseño de Windows XP, y por lo que se puede ver en las capturas de pantalla que han compartido, es calcado al clásico Aqua de Appe, presentado en la Macworld Conference & Expo celebrada en el 2000.

No se trata de un tema completo, sino de una suerte de prueba de concepto que ni siquiera se llegó a terminar, pero en la que los botones delatan la fuente de inspiración, por no decir la fuente de la copia. Con todo, de acuerdo a la información publicada, solo se utilizó de manera interna y con el único fin de crear el motor de temas para Windows XP. Lo cual ya es bastante; al final, el escritorio se vistió de ‘Luna’ (el tema clásico de Windows XP).

Recuerdan en The Verge que más adelante se verían en la conferencia anual de Apple carteles con el lema «Redmond, enciende tus fotocopiadoras», que si bien no eran nuevos, en el sentido de que Apple siempre acusó a Microsoft de copiarles y con su parte de razón, especialmente evidente a lo largo de la década de los noventa del pasado siglo, se hicieron más intensos.

Por supuesto, Apple también había copiado, copiaba y copiaría a otros, pero esa es otra historia. La que nos ocupa es la de ‘Candy’, el tema de Mac que escondía Windows XP… supuestamente. Y aunque no deja de ser una anécdota más, una mera curiosidad que solo interesará a los más entusiastas de los entresijos tecnológicos de la historia informática reciente, quede constancia de ella en esta entrada.