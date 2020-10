GoG añade soporte de compras multi-tienda en su nueva beta

No diré que GoG (Galaxy of Games) es la primera tienda de juegos online en la que me registré, pero sí que es a la que recurro siempre que la memoria me lleva a algún juego del que disfruté mucho en el pasado y que me apetece recuperar. Además, y aunque como comento no es de las más empleadas, cuenta con un cliente que resulta bastante innovador, y que de un tiempo a esta parte ha empezado a trabajar en un objetivo realmente loable: unificar los juegos de todos los launchers de las diferentes tiendas.

Hace ya un tiempo, y hablo de experiencia personal, que estoy esta función, gracias a la cual no tengo que abrir dos o tres aplicaciones para recordar en qué tienda he comprado cada juego, puesto que puedo acceder a los de las diferentes tiendas que ya están indexados y, por lo tanto, accesibles, desde GoG Galaxy 2.0, el launcher de esta tienda de origen polaco. Y con más de 600 títulos repartidos entre varias tiendas, la verdad es que me resulta de lo más cómodo que he probado.

Y hoy sabemos, por Wccftech, que los responsables de GoG Galaxy siguen avanzando en este sentido, con una novedad, de momento en fase beta, que permitirá comprar juegos de diversas tiendas directamente a través del launcher de GoG. Este es el texto con el que la compañía ha hecho oficial esta nueva función:

Creamos GOG GALAXY 2.0 para brindarles a los jugadores una mejor manera de organizar todos sus juegos en múltiples plataformas de juego en una biblioteca. Desde su lanzamiento, la nueva característica más solicitada ha sido la opción de comprar juegos no solo en GOG.COM , sino también en otras plataformas, directamente desde la aplicación GOG GALAXY.

Hoy, nos complace invitar al primer grupo de jugadores a probar la nueva tienda en la que estamos trabajando y compartir sus comentarios con nosotros.

En la nueva tienda, daremos la bienvenida a juegos de GOG.COM y más allá, incluidos títulos que antes eran exclusivos solo para otras plataformas de juegos. Con el lanzamiento de la versión beta interna hoy, los usuarios invitados tendrán la opción de comprar juegos de una selección de títulos exclusivos de Epic Games Store cuidadosamente seleccionados , junto con todos los juegos de GOG.COM . Lo más importante es que todas las compras están cubiertas por nuestra política de reembolso de 30 días, así como por soporte humano 24/7.

De momento no hay, lógicamente, una fecha prevista de lanzamiento del servicio, puesto que seguramente ésta vendrá determinada por el desarrollo de la fase beta. De momento, y por el material publicado por la empresa, se sabe que Epic Games Store y Windows Store estarán en la plataforma multi-tienda de GoG. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo funciona la beta y, a partir de ahí, cuando podremos disfrutar de esta nueva función.