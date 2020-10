Huawei X Gentle Monster Eyewear II: unas gafas muy smart

Los wearables, como las Huawei X Gentle Monster Eyewear II van entrando, cada día más, en nuestro día a día. Y es que aunque en un primer momento, muchos de estos dispositivos no parecen encajar en las necesidades del día a día, a medida que nos vamos acostumbrando a ellos y a todo lo que nos ofrecen, se va haciendo un poco más difícil renunciar a su presencia y sus funciones. Y así, pasan a convertirse en un complemento que pasa a acompañarnos constantemente.

Pasó con los smartphones, también con los cuantificadores y, de un tiempo a esta parte, también los relojes inteligentes parecen estar siguiendo el mismo camino. Sin embargo, hay otros tipos de wearables que todavía están pendientes de dar la campanada, y las gafas se encuentran, precisamente, en esa categoría. Y con dispositivos como las X Gentle Monster Eyewear II, presentadas hoy por Huawei, ese boom puede estar más cerca de lo que pensábamos.

Es importante aclara que, cuando hablamos de las X Gentle Monster Eyewear II, hablamos de cuatro modelos de gafas: dos de sol, los modelos Smart Lang y Smart Myma, y dos graduadas, Smart Havana y Smart Kubo. Hay aún más modelos, pero al menos de momento no llegarán al mercado español, por lo que nos centraremos en las que sí que llegarán a nuestro país.

Lo primero a destacar, y que mantiene la muy positiva tendencia de la primera generación de las gafas inteligentes de Huawei, es que las X Gentle Monster Eyewear II no parecen unas gafas inteligentes. Como puedes ver, su aspecto es semejante al de unas gafas normales. Y es que habrá quien tenga preferencia por los diseños futuristas y demás, pero en general, la tendencia de los wearables es a ser discretos, a pasar desapercibidos y, por lo tanto, a que cuando alguien te vea con unas gafas, no sepa si son inteligentes o no.

Equipadas con sendos altavoces en las patillas, un aspecto muy cuidado en las X Gentle Monster Eyewear II es que, a todos los efectos, esta función se asemeja más a la de unos auriculares que a la de un altavoz, de manera que el usuario pueda emplearlas para escuchar música sin molestar a las personas que haya a su alrededor. Para tal fin, se ha reducido la filtración del sonido hasta los 12 decibelios, y eso pese a que el tamaño de los altavoces ha crecido con respecto a la anterior generación.

Fabricadas con una aleación de titanio, cuentan con controles táctiles integrados en la patilla para la reproducción. De este modo, no será necesario emplear el smartphone, desde el que recibirá la música, para poder controlar la misma. Además, y al igual que en la generación anterior, también pueden emplearse para gestionar las llamadas y, algo que amplía exponencialmente su utilidad, para emplear el asistente de voz del smartphone. Además, cuentan con sensores para comprobar si las llevas puestas o no, para en caso negativo detener la reproducción.

En lo referido a su autonomía, Huawei afirma que las X Gentle Monster Eyewear II con la batería totalmente cargada ofrece hasta cinco horas de reproducción y hasta 42 en modo de espera, si no las empleas para escuchar música, pero sí para las llamadas y para emplear el asistente de voz cuando lo necesitas. Para cargarlas se puede emplear su puerto USB C, si bien también existe la posibilidad de cargarlas por inducción.

Todavía no hay una fecha concreta para la llegada de las Huawei X Gentle Monster Eyewear II a España, pero lo que sí que te podemos adelantar ya es su precio, que partirá de los 279 euros.

Más información: Huawei