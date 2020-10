TCL C81 65″, análisis: A todo color, pero sin control

La oferta de televisores se ha ido ampliando durante los últimos años, cada vez aparecen nuevas marcas que pueden ofrecernos una buena alternativa, calidad/precio a las más tradicionales.

Durante estos días hemos estado probando el televisor TCL C81 de 65 pulgadas. La presentaron hace seis meses y su gran novedad es que incorpora la tecnología Quantum Dot de TCL, ofreciendo hasta mil millones de colores y sombras diferentes, y unas imágenes a nivel de la gran pantalla.

Especificaciones técnicas

Sistema operativo: Android 9.0 y TCL AI-IN

Pantalla: QLED 4K Full-Screen Design de 65″ y 75″ con tasas de refresco hasta los 100 Hz

Tamaño: 1446x 932x 366 mm

Peso: 25.40 kg

Imagen: HDR 10+, Quantum Dot Display Technology y Dolby Vision

Audio: Dolby Atmos y barra de audio Onkyo 2.1

Conectividad: Entrada ethernet, 3 tomas HDMI, 2 tomas USB 2.0, entrada AV externo, salida jack 3,5mm para auriculares, salida de audio óptico

Conectividad inalámbrica: WiFi 802.11ac

Procesador: Quad Core

Otros: Control de voz con manos libres, compatibilidad VESA

Precio: 55 pulgadas: 800 euros; 65 pulgadas: 1.000 euros; 75 pulgadas: 1.800 euros

Diseño

El televisor TCL C81 cuenta con un marco mínimo y metálico, se apoya sobre tres patas también metálicas y llama la atención la barra de sonido Onkyo 2.1 situada en el frontal inferior del televisor.

Sus medidas son de 1446x 932x 366 mm y pesa 25.40 kg. La parte trasera superior de la pantalla es notablemente más fina que la parte baja, que es donde se encuentra el hardware del televisor. En esta parte también se encuentra el altavoz para graves.

En la parte trasera encontraremos las conexiones del TCL C81, entrada ethernet, 3 tomas HDMI, 2 tomas USB 2.0, entrada AV externo, salida jack 3,5mm para auriculares y salida de audio óptico. Además del botón de encendido de la televisión y el que nos permite activar o desactivar el micrófono.

En la caja se incluyen dos mandos, el tradicional con todos los botones y otro más pequeñito solo con botones de navegación y el botón de Netflix y Google Home.

Calidad de imagen

La nueva serie C81 de TCL cuenta con tecnología de puntos cuánticos, lo que ofrece una imagen más realista y colorida gracias a que puede mostrar más de mil millones de colores y tonos. Esta tecnología se basa en el uso de nanopartículas en el panel del televisor de forma que los paneles LED ofrezcan unos colores más vivos y menos apagados, con unos negros más puros y menos grisáceos que en un panel normal, siempre provocado por el color azul, la fuente principal de iluminación en un LED.

Este nuevo modelo es compatible con la reproducción de imágenes Dolby Vision, pero también con el otro sistema de HDR dinámico, el HDR10+. Es decir, tenemos cubiertos los dos sistemas que se están empleando en la actualidad en el mundo del cine y el streaming.

Respecto a la serie anterior, la C71, este modelo ofrece un panel con 100 Hz nativos y tecnología Motion Clarity en los modelos de 65 y 75 pulgadas. Esta consigue manejar mejo el movimiento en escenas rápidas o juegos.

La calidad de imagen que ofrece la pantalla es interesante para el tipo de televisión que es. No nos olvidemos que es un televisor de gran pulgada a 4K, siendo de las más baratas del mercado. Sabiendo esto, quedé bastante satisfecho con esta característica. Evidentemente no es una OLED ni mucho menos, pero cumple para bien. Eso sí, para mi gusto le faltaba algo más de intensidad de color a pesar de que se pueda configurar los parámetros de saturación. También dispone de varios modos de imagen, entre los que resaltamos el HDR, que mejora considerablemente la calidad. Esto sobre todo se notó jugando a una unidad PlayStation 4, ofreciendo mucho más dinamismo a las imágenes. Pero no es oro todo lo que reduce, y a veces este modo ocasionaba ciertos delays en el juego.

Software y rendimiento

Como le ha pasado a los teléfonos, los televisores ya hacen muchas más tareas de las que fueron diseñadas en un principio. Los televisores inteligentes nos dan la oportunidad de poder consumir todo nuestro contenido multimedia en una gran pantalla en el salón, además de algunos juegos pensados para este tipo de televisores.

La TCL C81 incorpora Android TV 9, es decir, Android 9.0 preparado para televisores inteligentes, de esta forma ya no necesitamos de otros dispositivos externos para poder disfrutar de aplicaciones multimedia en el televisor, podemos acceder a ellos directamente con el mando. Tampoco nos hará falta castearlo desde el móvil, ya que la mayoría de estas aplicaciones cuentan con su versión para Android TV.

Para mover este Android TV el TCL C81 cuenta con un procesador Quad Core y nos hemos dado cuenta que según de optimizada esté la aplicación para Android TV más fluida irá y menos cierres inesperados sufrirá. En este sentido, hemos tenido distintos tipos de problemas en todas las aplicaciones. Por ejemplo, en Amazon Prime Video el sonido se descompasaba del vídeo y con la de Movistar + hemos sufrido desde cierres inesperados hasta que dejaban de funcionar los botones de dirección. Netflix es la aplicación que ha sido más estable con respecto a las otras, aunque es de las aplicaciones mejor preparadas para los SmartTV, esto no la ha salvado de errores en la TCL C81, en Netflix en ocasiones la serie ha perdido el sonido o se ha quedado cargando en mitad de un capítulo o película.

Como hemos visto en las especificaciones, con el TCL C81 nos podemos conectar a Internet con cable Ethernet y con WiFi. Hoy en día que un televisor tenga conexión a Internet es indispensable si queremos una experiencia multimedia completa. En nuestro caso hemos optado por la opción más cómoda, conexión WiFi. En este aspecto también hemos notado algunos errores y es que cuando encendemos la tele después un día sin utilizarla se desconecta del WiFi. Para volver a conectarla hay que ir a la configuración y decirle que se conecte a nuestra WiFi, no es necesario volver a poner la contraseña.

El TCL C81 también puede utilizarse como un asistente inteligente, con Alexa o con Google Home. En el caso del Asistente de Google es donde hemos tenido más «polstergeits» y es que en algunas ocasiones el asistente se ha activado, sin venir a cuento porque no se decía la palabra Google en ningún momento. Cuando esto pasa, primero aparece un faldón abajo de que el Asistente de Google se activado, si reconoce la petición, o cree que la reconoce, se parará lo que estemos viendo he intentará resolver la búsqueda. A título personal he de decir que vivir esta situación viendo la Maldición de Bly Mannor de madrugada, le da un puntito extra de suspense.

Estos fallos y errores tan variopintos se deben por un lado a la mala adaptación de algunas aplicaciones a Android TV, como a la falta de procesamiento y RAM por parte de la TCL C81, que hace que sea más difícil moverlas con soltura.

En cuanto al uso de la TV tradicional, el TDT, funciona con normalidad. Desde la guía podemos ver lo que están poniendo en cada canal en ese momento, según nos naveguemos por los canales, escucharemos el audio en directo del canal sobre el que tengamos el cursor.

Conclusiones

El precio de esta TCL C81 varia entorno a los 600 euros dependiendo del minorista. Dentro de los televisores de más de 59 pulgadas es de las que tienen un precio más económicos, pero sus fallos repetitivos hace pensarme mucho su recomendación. Es cierto que para jugar con ella no hemos tenido ningún fallo y ha sido ahí donde ha explotado todo su potencial y calidad. Pero sus carencias como reproductor multimedia hace pensarse si tal vez nos merece la pena un televisor más pequeño pero con un mejor procesamiento y adaptación a Android TV.