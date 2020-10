Hace un par de semanas vimos la presentación oficial de los esperados iPhone 12 y iPhone 12 Pro, los nuevos topes de gama de Apple, confirmando por fin sus componentes internos y la tan ansiada vuelta a un diseño algo más clásico. Sin embargo, este diseño llega con algunos cambios novedosos como el acabado premium con doble capa de cristal y su chasis metálico, que confiere a estos terminales una estética y una calidad sobresalientes, bajo el punto negativo de tratarse de materiales que no salen nada bien parados en caídas accidentales, sobre todo cuando impactan en superficies duras e irregulares, como asfalto, por ejemplo.

Aunque tal y como explicó Apple durante su presentación, ambos teléfonos han integrado una nueva funcionalidad conocida como Ceramic Shield (o escudo cerámico), que en teoría hace que el nuevo iPhone 12 sea hasta cuatro veces más resistente frente a caídas y a arañazos. Algo que desde EverythingApplePro, han querido comprobar de la manera más sencilla y fidedigna posible: dejando caer ambos teléfonos desde alturas cada vez mayores hasta que se rompen.



El dúo de iPhone 12 sobrevivió a la prueba de caída desde la cintura y la altura de la cabeza sin daños importantes. Sin embargo, el chasis de aluminio del iPhone 12 recibió una abolladura bastante fuerte en una de las primeras caídas, mientras que el chasis de acero inoxidable del iPhone 12 Pro se mostró resistente a las abolladuras, presentando solo algunas raspaduras y arañazos en los lados.

En cuanto al Ceramic Shield, resistió bien la mayoría de las caídas, cediendo finalmente en el iPhone 12 al caer desde una altura superior a los tres metros. Si bien el iPhone 12 Pro sobrevivió a esta caída, ambos modelos se deformaron después de la prueba, aunque sin duda podemos concluir que el vidrio frontal de la última serie de iPhone 12 de Apple es bastante duradero y comparativamente más fuerte que los modelos anteriores.



Por otra parte, el canal de MobileReviewsEH también quiso poner a prueba estos dispositivos, centrándose en este caso en la resistencia de la pantalla, y las capacidades de protección del nuevo Ceramic Shield. Así pues, su primera prueba consistió en aplicar un medidor de fuerza con una punta para medir la presión en Newtons en la que la pantalla de los iPhone 12 se quebraba, comparándola directamente con sus predecesores; mientras que en la segunda prueba trató de arañar la cubierta trasera con algunos objetos comunes como monedas o piedras, e incluso cuchillas.

Los resultados de la primera parte coincidieron en gran medida con los mostrados por EverythingApplePro, mostrando una mejoría en comparación con los modelos anteriores aguantando el vidrio de la cubierta del iPhone 12 hasta los 443 Newtons, una cifra notablemente superior a los 352 Newtons soportados por que el vidrio del iPhone 11. En cuanto a su resistencia a arañazos, de nuevo volvemos a ver una mejora con respecto al iPhone 11, subiendo un nivel en la prueba de dureza de Mohs alcanzando una resistencia de nivel 7, el equivalente al Cuarzo.

No obstante, en caso de que adquiramos uno de estos teléfonos más nos valdría tratarlos con cuidado, ya que pese a que reducirán nuestras probabilidades de romperlos, esto no quiere decir que se haya eliminado completamente el riesgo de fractura. Y es que como ya vimos anteriormente, la web oficial de la compañía ha establecido unos altos precios para arreglar los nuevos iPhone 12 que no estén cubiertos por la garantía o el seguro adicional, con unos precios que podrían llegar a alcanzar hasta los 590 euros.