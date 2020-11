GPD Win 3: la computadora de mano más potente del mercado

GPD Win 3 será la próxima ‘locura’ de un fabricante que se ha especializado en desarrollar máquinas únicas. Solo así puede entenderse un PC para juegos con tamaño similar a una Nintendo Switch Lite y conceptos tomados ‘prestados’ de computadoras de mano que vimos décadas atrás.

Hace unos meses conocimos cómo el GPD Win Max prometía mover juegos actuales triple-AAA en un dispositivo de mano y el GPD Win 3 va por esa línea pero en un dispositivo más pequeño, con un diseño completamente nuevo a la vez que antiguo ya que está claramente inspirado en la línea de handhelds que ofrecía Sony hace 15 años con los Vaio UX.

GPD Win 3 tiene el tamaño de una Switch Lite con una pantalla de 5,5 pulgadas de diagonal. Pero es bastante más gordito que la consola portátil de Nintendo. La explicación es que frente a los diseños tipo concha que GPD ha empleado en el pasado para la mencionada Max o la Win 2 a la que reemplazará, esta tiene un teclado físico oculto que aparece cuando deslizas la pantalla hacia arriba. Casi un calco al Vaio UX.

Su hardware interno también ofrece novedades y son de nivel, con los procesadores Intel de undécima generación Core y las nuevas gráficas Iris Xe. El hardware se completa con hasta 16 Gbytes de memoria DDR4 y el almacenamiento se cubre con SSD NVMe. Casi nada para un handheld.

Aunque su hardware permitiría otros usos, esta máquina está completamente dedicada a juegos. El teclado es un táctil capacitivo y GPD ha equipado los controladores del juego con motores de vibración dual, botones analógicos L2 y R2, y sticks analógicos duales que pueden funcionar como botones L3 y R3 cuando presionas hacia abajo, entre otras prestaciones.

Especificaciones GPD Win 3

Pantalla 5,5 pulgadas con resolución 720p. Gorilla Glass 5 CPU Intel Tiger Lake hasta Core i7-1165G7. GPU Intel Iris Xe (96 eu) Memoria Qualcomm Kirin 710A Almacenamiento SSD NVMe M.2 Conectividad Wi-Fi 6. Bluetooth 5. 1 Puertos Puertos Thunderbolt 4. 1 USB 4, 1 HDMI. jack audio 3,5 mm. Autonomía 1,5 horas. Adaptador de 65 W Controladores juegos Disparadores analógicos. Stick duales. D-Pad. Tecñas X, Y, A y B. Motor de vibración dual. Teclado retroiluminado capacitivo

El GPD Win 3 arrancará en enero de 2021 a través de una campaña de financiación colectiva en Indiegogo. Debería enviarse a los patrocinadores en abril o mayo. Los precios aún no se han anunciado, pero no será económico. A cambio, el comprador se llevará algo de lo que no existe en el mercado. El PC portátil para juegos más potente y un diseño nuevo pero que bebe de fuentes antiguas.

Si bien GPD ha sido una de las impulsoras de este tipo de computadoras de mano pronto se ampliará la oferta. Rival One Netbook planea comercializar la OneGx Pro con procesadores Tiger Lake Y y el próximo AYA Neo utilizará procesadores Ryzen 4000U con gráficos Radeon. Y quizá un año de estos llegue la Smach Z.